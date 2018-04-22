Культобзор: почему на Западе анализируют феномен украинского театра ДАХ?

Копірайт зображення УНІАН

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На Западе анализируют феномен украинского театра ДАХ

Режиссер Сергей Лозница объясняет, почему Россия обречена на повторение ужасной истории

Пулитцеровская премия для рэпера Кендрика Ламара стала историческим событием

Группа ABBA снова воссоединится, однако в несколько нетрадиционном формате

Спектакли от ДАХа как "инъекции для ума"

"Наши представления - как зеркало, в котором показывается все, что происходит вокруг", - описывает свое творчество воспитанница театра ДАХ и участница нового музыкального проекта "ЦеШо" Маруся Ионова в разговоре с Guardian.

Британское издание посвятило статью украинскому авангардному театру режиссера Владислава Троицкого, который собирает молодых артистов, чтобы передать переживания, надежды и проблемы современных украинцев.

"В стране, которая должна справляться с такими токсичными проблемами постсоветского периода, как война на востоке, коррупция, бедность и постоянный экономический кризис, ДАХ предоставляет артистам пространство, где они могут поразмышлять над окружающим миром и собственным местом и нем", - пишет Guardian.

Особенно это актуально сейчас, в условиях вооруженного конфликта между пророссийскими сепаратистами и украинской армией на Донбассе, добавляет газета.

"Люди размышляют над своей идентичностью. Кто мы в национальном и глобальном контекстах? Мы должны выяснить это", - цитирует издание другую артистку "ЦеШо" Маричку Штирбулову.

В своих спектаклях артистки используют музыкальные инструменты, кукол, яркие костюмы.

"Это способ очистить мысли. Мы хотим, чтобы наша музыка стала своеобразной инъекцией для ума", - цитирует The Guardian Ионову.

Газета напоминает, что театр ДАХ был основан 25 лет назад, вскоре после распада Советского Союза.

По словам Троицкого, сейчас в Украине много креативной энергии, однако ей нужно время, чтобы кристаллизоваться.

Лозница: украинцы не хотят прислушиваться к Кремлю

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сергей Лозница, комментируя свой фильм "Кроткая" отмечает, Россия существует в системе "криминального менталитета", и эта история постоянно повторяется

Трагедия России заключается в том, что она обречена повторять свою историю, говорит украинский режиссер Сергей Лозница в интервью Guardian.

"Ад - не там, где происходят ужасные вещи, а тогда, когда ужасные вещи повторяются снова и снова", - цитирует издание художника.

Комментируя свою последнюю ленту "Кроткая" по мотивам повести Федора Достоевского, в которой главная героиня едет к своему мужу, который отбывает наказание в тюрьме, режиссер говорит, что Россия существует в системе "криминального менталитета", и эта история постоянно повторяется. Он добавляет, что в российском обществе были попытки заменить авторитарный режим на демократический, но они потерпели поражение.

"Изменить менталитет целой нации довольно сложно. Возникает вопрос: как дать надлежащее образование тем людям, которые не хотят быть образованными", - говорит он.

Революции в Украине, происходившие после распада Советского Союза, Лозница связывает с нежеланием украинцев снова становиться частью великой империи.

"Они (украинцы - Ред.) не хотят прислушиваться к приказам Кремля", - говорит режиссер.

Но несмотря на это, страдают личные отношения между людьми, что вызывает наибольшую боль, добавляет он.

Сергей Лозница завершил работу над фильмом "Донбасс", премьерный показ которого состоится на 71-м Каннском кинофестивале в мае.

Пулитцеровская премия для рэпера

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кендрик Ламар стал первым рэпером, который получил Пулитцеровскую премию

"Монументальная" победа, "выдающийся момент" в истории Пулитцеровской премии и выдающаяся веха в истории хип-хопа - так англоязычные СМИ описали присвоение рэперу Кендрику Ламару престижной американской премии в области литературы, журналистики, музыки и театра.

С момента основания премии в 1917 году, награду за высокие достижения в музыке получали в основном представители классического жанра и джаза. 30-летний Ламар стал первым исполнителем рэпа, который пополнил ряды лауреатов.

Рэпер получил награду за свой последний альбом "DAMN", в котором благодаря виртуозной подборке песен с аутентичным текстом и динамике музыкального ритма передал трудности, с которыми сегодня сталкиваются афроамериканцы.

Для многих эта награда стала символом падения "давящей стены музыкальной сегрегации", пишет Forbes.

Washington Post отмечает, что решение жюри Пулитцеровской премии свидетельствует о признании важности рэпа как наиболее значимой музыки современности.

"Рэп - наиболее значимый язык поп-индустрии сегодня. Он показывает жизнь американца в 21-м веке", - пишет издание.

Газета напоминает, что работы Кендрика Ламара несколько раз номинировались на престижную музыкальную премию Грэмми в номинации "Альбом года", однако награду рэпер так и не получил. Поэтому эту он точно заслужил, заключает издание.

ABBA возвращается с "аббатарамы"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фанаты ABBA вскоре смогут не только посетить музей группы в Швеции, но и посмотреть на "аббатаров"

Группа ABBA снова воссоединится, однако в несколько нетрадиционном формате - в виде цифровых голограмм, сообщает TLocal Sweden.

Участники квартета из Швеции объявили о распаде в 1982 году после длительной успешной карьеры в жанре диско. А в последний раз появились на сцене вместе в 1986 году (если не принимать во внимание выступление на частной вечеринке в Стокгольме в прошлом году).

На этот раз вместо них в тур отправятся аватары, которых один из участников группы Бьорн Ульвеус окрестил "аббатарами".

Они исполнят один из хитов квартета во время трибьют-шоу, над которым совместно работают ВВС и NBC, пишет издание.

"Это будет ABBA трибьют-шоу, и в центре внимания будут ... те, кого я называю "аббатарами". Это цифровой аналог ABBA образца 1979 года", - цитирует издание музыканта.

По его словам, такие технологии будут применяться впервые. Для работы над проектом привлекали специалистов из Кремниевой долины, заключает The Local Sweden.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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