Украина на G7 и 12-летний беглец на Бали - обзор СМИ

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В понедельник, 23 апреля, западные СМИ посвящены следующим темам:

Украина на встрече G7 в Торонто

"Мафия Путина" угрожает Западу

Откажется ли КНДР от ядерного оружия?

Как 12-летний мальчик сам полетел на Бали

Украина и встреча министров G7

Копірайт зображення МИД Image caption Павел Климкин и министры G7

Украина и действия России на украинской территории стали главной темой для обсуждения во время встречи министров иностранных дел G7 в Торонто, сообщает Bloomberg.

Дипломаты общались на бранче у Христи Фриланд - канадского министра украинского происхождения. Г-жа Фриланд открыто критикует политику российского президента Владимира Путина, отмечает издание.

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В этот раз на встрече впервые присутствовал министр иностранных дел Украины.

Канадское издание The Star отметило, что Павел Климкин предупредил коллег об угрозе, поступающей западным демократиям от России.

"Россия использует Украину в качестве полигона для своей информационной войны против западных демократий", - цитирует The Star Климкина.

Министр также назвал действия России частью "более масштабной войны против демократического трансатлантического сообщества". Издание отмечает, что он остался доволен результатами встречи с коллегами и получил подтверждение поддержки со стороны США.

Путинская "мафия" - угроза для Запада?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Путин

Настоящий враг Запада - не Россия с ее населением в 150 млн, и не российский государственный аппарат со штатом в 3 млн чиновников, а группа из 100 ключевых бенефициаров "путинского режима".

Такое мнение высказал бывший совладелец российской нефтяной компании ЮКОС (просуществовала с 1993 по 2007 годы) и основатель фонда "Открытая Россия" Михаил Ходорковский.

The Wall Street Journal публикует статью бывшего бизнесмена под названием "Как остановить мафию Владимира Путина", в которой говорит, что вместо того, чтобы пытаться наказать Россию как страну, Западу следует искать пути воздействия на близкое окружение российского президента.

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По словам Ходорковского, США и партнерам следует сконцентрировать внимание именно на приближенных к Владимиру Путину лицах, в том числе на тех, которые занимают ключевые должности в ФСБ и президентской администрации. Большинство из них начали карьеру в криминальных кругах Санкт-Петербурга, отмечает он.

"Они осознают, что являются бандой преступников, цель которой - кража денег и уход от ответственности за попытки удержаться у власти. Среди их инструментов влияния: подкуп людей, шантаж, убийства и фальшивые выборы", - говорит Ходорковский.

Сейчас они имеют возможность действовать по всему миру, добавляет он.

"В конце концов, это мафия. Но мафия со связями в топовых лоббистских фирмах, с коррумпированными политиками и юристами", - отмечает автор.

Наконец, Михаил Ходорковский советует Западу для успешного результата в борьбе с путинской "мафией" идентифицировать всех ее членов, закрыть им доступ к ресурсам за рубежом и обнародовать все их преступления.

КНДР откажется от ядерного оружия?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ким Чен Ын

Заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о сворачивании ядерной программы вызывает вопросы, пишет The New York Times.

Истинные мотивы верховного лидера КНДР определить сложно, добавляет газета.

По словам некоторых аналитиков, им руководит острая необходимость ослабить давление санкций на экономику страны, поэтому в обмен он готов временно заморозить разработку ядерного оружия.

Другие же говорят, что он уверен в том, что ядерный арсенал, которым владеет его страна, поможет восстановить национальную экономику.

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Но как бы там ни было, если Ким Чен Ын действительно намерен возродить экономику КНДР, для этого ему понадобится поддержка международных партнеров, отмечает издание.

"Главный вопрос заключается в том, откажется ли он от ядерного оружия", - пишет the New York Times.

Эксперты обращают внимание на то, что в заявлении северокорейского лидера не было ни слова о шагах, которые будут после того, как ядерные испытания будут прекращены.

"Это тщательно выверенное и четко очерченное заявление. В нем говорится лишь о частичном прекращении северокорейской ядерной и ракетной программы, а не о разоружении. Даже учитывая эти ограничения, Северная Корея может продолжать существенно наращивать свой потенциал", - цитирует газета члена Федерации американских ученых Адама Маунта.

С другой стороны, даже такой шаг можно считать существенным прогрессом в переговорах между КНДР и Западом, говорят аналитики.

На Бали без родителей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бали

В Австралии 12-летний мальчик украл у родителей кредитную карточку и сам полетел на Бали, сообщает Guardian.

После ссоры с матерью, несовершеннолетний житель Сиднея смог обмануть бабушку, убедив ее дать ему паспорт, самостоятельно забронировал билеты на рейс и номер в отеле и беспрепятственно сел на самолет.

Мальчик совершил два авиаперелета. На маршруте его только один раз попросили показать документ, подтверждающий, что ему исполнилось 12 лет.

"Они просто попросили показать ученическое удостоверение и паспорт, чтобы убедиться, что мне исполнилось 12 и я учусь в средней школе. Это было прекрасно, ведь мне хотелось приключений", - цитирует издание юного путешественника.

После того, как в школе родителям сообщили о том, что их сын не явился на уроки, мать сразу же узнала, что он на Бали и полетела за ним.

По ее словам, мальчик не привык слышать слово "нет".

"Шок, отвращение, нет такой эмоции, которая может передать то, что мы почувствовали, когда узнали, что он улетел в другую страну", - процитировала газета мать беглеца.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг

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