Почему Кейт такая красивая после родов - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кейт Миддлтон после родов, 23 апреля 2018 года

Иностранная пресса 24 апреля пишет о таком:

Нападение в Торонто и реакция на нее канадцев

Кто стоит за приглашением Климкина на встречу G7?

Быстрая Кейт: как она это делает?

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Гордость несмотря на трагедию

Несмотря на трагичность события, реакция местных властей, полиции и общества на ужасный инцидент в Торонто, где фургон, намеренно направленный в толпу убил по меньшей мере десять человек, является поводом для гордости, говорится в редакторской статье в канадской газете The Sun.

Копірайт зображення Reuters Image caption В результате наезда фургона на пешеходов в Торонто погибли десять человек, еще 15 получили ранения

Как отмечает издание, в своих заявлениях и политики, и полиция были сосредоточены на фактах и ​​удержались от спекуляций о причинах трагедии.

"Они не подпитывали страхи и не воспользовались ситуацией, чтобы заработать дешевые политические очки", - утверждает газета.

Аналогичным образом местная община в основном удержалась от мгновенного назначения виновников, проявлений агрессии или паники из-за возможной террористической составляющей этого нападения.

По словам издания, представители властей не приняли преувеличенных мер безопасности, которые только углубили бы ситуацию и создали бы впечатление большей угрозы.

То, что водителя фургона не убили при задержании, также является положительным моментом, по мнению газеты.

"Живого водителя будут судить, и он объяснит свои ужасные поступки, что важно для общества", - пишет The Sun.

"Мы не можем предотвратить насилие в нашей среде. Всегда будут существовать лица, которые будут звереть из личных или политических соображений и забирать невинные жизни. Но то, как мы коллективно реагируем на нападения, зависит от нас", - резюмирует издание.

Украина на повестке дня

То, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин присутствовал на встрече главных дипломатов стран-членов "большой семерки", и то, что их первая рабочая встреча была посвящена российскому вмешательству в дела Украины, не случайно, пишет Washington Post.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Христя Фриланд

Связующим звеном и человеком, который вынес этот вопрос на "передний план", является министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, внучка украинских иммигрантов, "единственный министр иностранных дел мира, который говорит с украинскими коллегами на их языке".

"Для Фриланд Украина - доказательство №1 российского вмешательства (в дела других стран. - Ред.) и арена, где решается главный, по ее мнению, вопрос сегодня - демократия против авторитаризма", - пишет Washington Post.

Иметь проукраинские взгляды в Канаде политически целесообразно, отмечает газета, поскольку 1,3 миллиона канадцев (около 3% ее населения) имеют украинские корни, многие из них следят за событиями в стране.

"Украина также соответствует мировоззренческим взглядам Фриланд - подобно канарейке в угольной шахте, она пытается защитить либеральную демократию в то время, как на нее нападают во всем мире", - пишет Washington Post.

Тайна герцогини

Женщины всего мира удивляются и завидуют: как герцогине Кембриджской Кейт удается утром родить, а уже ранним вечером очаровательно улыбаться в изысканном наряде и на каблуках и возвращаться домой из больницы?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджская родила 23 апреля, и в тот же день ее выписали из больницы

Как утверждает USA Today со ссылкой на экспертов, дело в "хорошем здоровье, хорошей диете, отсутствии осложнений во время родов и небольшой армии друзей, помощников и родственников под рукой".

Акушер-гинеколог Шерил Росс, в частности, отрицает популярную среди женщин теорию, что легкие роды являются "компенсацией" за ужасный утренний токсикоз, который преследовал Кейт на ранних стадиях беременности.

Как напоминает издание, как и с детьми Джорджем и Шарлоттой, роды были быстрыми (около пяти часов в этот раз) и без осложнений.

Впрочем, есть и другие факторы. В частности, по словам газеты, королевская семья осознает, что присутствие ее членов в больнице влияет на ее нормальную работу и мешает другим женщинам спокойно рожать из-за шума под окнами.

К тому же, в Британии в целом принято выписывать роженицу в среднем через 36 часов после родов, поясняет издание.

Волшебный бежевый

Ученые из токийского университета утверждают, что длительное нахождение в прохладе заставляет тело лучше регулировать уровень сахара в крови и повышает метаболизм, пишет Daily Mail.

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Как показали предварительные исследования, человек имеет два основных типа жира: коричневый, который помогает вырабатывать тепло и не связан с рисками для здоровья, и белый, который окружает внутренние органы.

Исторически белый жир помогал людям выжить в холоде и использовался как источник энергии, когда пищи не хватало. Со временем люди начали накапливать белый жир даже несмотря на сытость.

Японские исследователи открыли новый тип жира - бежевый, который является результатом длительного охлаждения, которое заставляет белые жировые клетки работать как эффективные коричневые клетки во время процесса под названием термогенез.

Поэтому, если вы хотите избавиться от лишнего веса, между классом йоги и плаванием в холодной воде следует выбрать второй вариант, считают токийские ученые.

Теперь они ищут способы включить такую ​​адаптацию "вручную" без охлаждения тела для того, чтобы 80 млн взрослых людей в США, страдающих ожирением, и те, кто не может заниматься спортом, могли бы легче сжигать жир, пишет издание.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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