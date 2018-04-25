Британские подростки не понимают время по часам - обзор СМИ

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25 апреля британские СМИ освещают следующие темы:

Почему новорожденный сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет важным источником дохода британской экономики

Как в Британии будут бороться с ожирением у детей

Почему британские подростки не умеют определять время по традиционным часам

Какие неприятности постигли Грегори Крейга, который в 2012 году подготовил скандальный отчет о заключении Юлии Тимошенко

Дети не понимают часов

Британские подростки не умеют определять время по традиционным часам - а все потому, что с самого детства пользуются смартфонами.

Как пишет Daily Mail, доходит до того, что школам приходится устанавливать цифровые часы в экзаменационных классах, чтобы учащиеся могли сориентироваться во времени при прохождении выпускных тестов.

Что же произошло? Согласно школьной программе, детей учат определять время в возрасте пяти или шести лет, отмечает газета. Но ученики очень быстро теряют этот навык, ведь не имеют практики.

"Айфоны покупают детям раньше, чем первые наручные часы", - цитирует издание одного из учителей начальной школы в Лондоне.

Но проблема актуальна не только для детей и подростков. Три года назад опрос, проведенный компанией-производителем наручных часов, показал, что 14% взрослых также не умеют определять время по аналоговым часами.

Большинство опрошенных заявили, что использует наручные часы разве что как красивый аксессуар, добавляет Daily Mail.

Золотой малыш

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Новорожденный малыш герцога и герцогини Кембриджских может принести британской экономике 50 млн фунтов или почти 70 млн долларов только в первый год жизни, подсчитала Daily Telegraph.

Особенно повезет производителям одежды и детских товаров, которых будут выбирать родители маленького принца. Эти бренды получат "беспрецедентное освещение в мировых СМИ и немедленный рост продаж", - отмечает газета.

Именно это произошло после рождения старших детей королевской пары - принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Например, представители бренда детских одеял, в которых наследника британского трона впервые представили публике на лестнице больницы Святой Марии в 2013 году, заявили, что количество заказов в дни после его рождения выросло в семь раз.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Малыш герцога и герцогини Кембриджских может приносить британской экономике десятки миллионов долларов ежегодно

"Считается, что принц Джордж и принцесса Шарлотта приносят британской экономике соответственно 75 млн и 100 млн фунтов ежегодно, ведь они невольно рекламируют бренды каждый раз, как посещают семейное собрание или свадьбу или позируют для официальных портретов", - отмечает Daily Telegraph.

Нет фастфуду и сахару!

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В Великобритании готовят беспрецедентные меры по борьбе с ожирением у детей. Как рассказывает The Times, соответствующую инициативу поддерживают и в правительстве, и в оппозиции, поэтому проблем с ратификацией новых правил не ожидается.

Речь идет об ограничении рекламы фастфуда, запрете знаменитостям рекламировать продукты с большим содержанием сахара и жиров, а также отмене скидок вроде "купи один продукт и получи второй бесплатно", когда речь идет о нездоровой пище.

Ранее в Великобритании уже ввели налог на сладкие напитки. Оппозиция и активисты во главе с известным шеф-поваром Джейми Оливером требуют, чтобы эти меры распространили и на фастфуд.

В целом же ситуацию с ожирением они назвали "одним из крупнейших вызовов для здоровья страны".

"Треть детей слишком толстые уже на выпуске из начальной школы, а для детей из бедных семей риск ожирения вдвое больше", - констатирует The Times.

Токсичный отчет

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2012 году Грегори Крейг подготовил отчет по уголовному преследованию Юлии Тимошенко, который раскритиковали в Госдепартаменте США

Известный американский адвокат Грегори Крейг, который работал над скандальным отчетом по уголовному преследованию Юлии Тимошенко, ушел из юридической фирмы Skadden, рассказывает Financial Times.

Ранее работа Крейга на экс-президента Виктора Януковича попала во внимание спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможные связи между бывшим руководителем избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и Россией.

По словам издания, именно Манафорт привлек Skadden к работе в Украине, когда лоббировал интересы Януковича.

Отчет по заключению Тимошенко, который в 2012 году подготовила группа адвокатов Skadden во главе с Крейгом, вызвал немало критики на Западе. В документе было указано, что экс-премьер не смогла доказать, что ее заключение было политически мотивированным.

Госдепартамент США, который выступал против уголовного преследования Тимошенко, заявил тогда, что отчет является "неполным" и "не показывает полной картины".

Как отмечает газета, Skadden получила за эту работу 4 млн долларов, поступивших от неназванного украинского олигарха через контролируемый Манафортом счет в кипрском банке.

В начале апреля юриста Алекса ван дер Цваана, который тоже работал над отчетом о Юлии Тимошенко, приговорили к 30 дням в тюрьмы за ложь прокурорам о связях с бывшим помощником Трампа Риком Гейтсом, напоминает Financial Times.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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