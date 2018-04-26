СМИ: почему украинские мигранты не хотят возвращаться из Польши?

Копірайт зображення Getty Images

26 апреля западные СМИ освещают следующие темы:

Украинские мигранты довольны условиями работы в Польше и не хотят возвращаться

Не отказывайтесь от хлеба, но ешьте умеренно

Филиппины закрывают для туристов чрезвычайно популярный остров Боракай

Довольные украинцы в Польше

Image caption В Польше провели опрос среди украинских мигрантов и оказалось, что значительная часть из них хочет остаться в стране навсегда

Шесть из десяти украинских мигрантов, работающих в Польше, хотели бы остаться здесь подольше, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Согласно результатам опроса почти 400 украинцев, которые живут в Польше по крайней мере несколько месяцев, большая часть из них хотела бы остаться здесь жить навсегда.

Больше всего украинцы ценят уровень жизни в Польше, а также предоставление услуг.

Заместитель председателя исследовательской организации ARC Rynek i Opinia Адам Чарнецкий говорит, что 74% опрошенных украинцев положительно оценили отношение к ним поляков.

"Результаты опроса показывают, что сообщения о враждебном отношении к украинцам в ​​Польше преувеличены", - говорит Чарнецкий.

Государственная статистика указывает на то, что увеличивается доля украинцев, которые находят легальную работу в Польше. Если в 2016 году нелегально работал каждый пятый украинец, сейчас так работает только каждый восьмой.

Журналисты отмечают, что Польше стоит и дальше работать над улучшением условий для трудовых мигрантов из Украины, ведь страна испытывает нехватку рабочей силы из-за миграции поляков дальше на Запад, и добавляют, что если Польша не воспользуется этими советами, украинцы также будут ее обходить стороной и искать работу западнее.

Не отказывайтесь от хлеба

Копірайт зображення Getty Images

Здоровая диета не обязательно означает отказ от потребления хлеба, пишет Daily Mail.

Много лет хлеб считался "персоной нон грата" в здоровой диете, но сейчас ученые несколько изменили свои взгляды.

Залог здорового потребления хлеба - в разнообразии, считает издание.

Возможно, чрезмерное потребление белого хлеба и не слишком здорово, но несколько кусков цельнозернового хлеба являются прекрасным источником витаминов В и Е, железа, магния и цинка.

Также такой хлеб является источником клетчатки, необходимой для пищеварения, и снижает риск сердечных заболеваний и рака кишечника.

Издание отмечает, что в Британии многие потребляют значительно меньше рекомендуемой 30-граммовой дневной дозы клетчатки.

Согласно советами диетологов, для "здорового" потребления хлеба необходимо не делать из него основу каждого приема пищи, а ограничить потребление до нескольких кусков в день, отдавая предпочтение хлебу хорошего качества.

Основной принцип - умеренность, отмечает издание.

"Слишком много чего-либо никогда не приведет к добру. И, как во многих случаях, умеренность и разнообразие является залогом здоровья и хорошей диеты", - заключает газета.

Остров на уборке

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уже завтра пляжи на острове Боракай опустеют

Сегодня последние туристы должны покинуть популярный филиппинский остров Боракай, который закрывается для посетителей для генеральной уборки, пишет Wall Street Journal.

Власти направили 600 правоохранителей для патрулирования острова, чтобы убедиться, что запрет посещения не будет нарушаться.

Каждый год остров посещает около 2 миллионов туристов, что вызывает хаотичную застройку и перегрузку канализации, говорят в правительстве.

Бесконтрольный слив канализационных вод в море разрушает экосистему и делает купание опасным.

Точно неизвестно, сколько туристов оставалось на острове до последнего дня, но наплыв туристов сюда стабильно сокращался после объявления правительства о предстоящем закрытии территории.

По словам издания, не только Филиппины закрывают острова для посетителей из-за чрезмерной экологической нагрузки. В прошлом месяце Таиланд объявил, что закроет для посетителей на четыре месяца часть острова Пхи-Пхи-Лей, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

На Боракае власти планируют обновить уничтоженную канализационную систему, снести нелегальные постройки, построенные слишком близко к пляжам, и убрать мусор, накопленный за десятилетия неконтролируемого туризма.

Местные союзы предпринимателей с упорством приступили к уборке, говорит издание, в надежде сократить время запрета на посещение острова. Ведь ожидается, что доходы около 36 тыс. человек сократятся на время закрытия острова.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram