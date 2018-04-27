Как правильно делать революции - обзор СМИ

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Читайте в обзоре западных СМИ:

Как рождаются революции

Трамп, Маркон и Меркель

Жилье для молодежи

Как рождаются революции

В колонке для Washington Post известная журналистка Энн Эпплбаум пишет о том, почему одни уличные протесты приводят к смене режима, а другие нет.

Она вспоминает о том, как незадолго до падения Берлинской стены военный из Восточной Германии открыл ворота и позволил толпе перейти границу между двумя Германиями. Он несколько раз спрашивал руководство о том, как ему действовать в ситуации, когда люди требуют разрешения пройти, но указаний так и не получил. В конце концов он сказал себе, что с этого момента будет действовать так, как считает нужным.

Эпплбаум пишет, что эта ситуация ярко демонстрирует, как и почему уличные протесты иногда могут приводить к политическим переменам.

"Они могут обращаться к более глубокому уровню морали и таким образом убеждать чиновников изменить курс, положить конец репрессивному режиму или применению силы", - пишет автор колонки.

Копірайт зображення Reuters Image caption В Армении власть пошла на уступки протестующим

По ее мнению, в Армении политический протест сработал по той же причине, что и в Украине в 2014 году или в Берлине в 1989 году. Протестующие подтолкнули ключевую фигуру поставить под сомнение легитимность режима, считает г-жа Эпплбаум.

Она добавляет, что есть примеры, когда протесты не давали результата. Это произошло в Москве в 2012 году, в Гонконге в 2014-м, в Варшаве в 2015-м, а также в Венесуэле в последние годы.

"Иногда демонстрации проваливаются из-за того, что требования слишком размыты и непонятны для многих. Иногда это случается, потому что режим прибегает к насилию, чтобы остановить протест, и люди начинают бояться. А в некоторых случаях протест не имеет успеха, потому что не хватает сил занять публичное пространство", - пишет Эпплбаум.

• Протесты в Армении: кто победил и у кого теперь власть

Но она подчеркивает, что чаще всего митинги заканчиваются провалом из-за того, что нет такого человека, как тот, что открыл ворота в Берлине в 1989 году.

По мнению автора, для того, чтобы протест был успешным, недостаточно просто находиться на площади. "Движение должно присоединиться к политической партии или стать ею, уличные лидеры должны стать политиками. В демократических странах они после этого должны победить на выборах", - замечает Энн Эпплбаум.

Трамп, Макрон и Меркель

Сразу несколько британских и французских газет сравнивают сегодняшний визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в США с недавним трехдневным американским вояжем французского президента Эммануэля Макрона.

Financial Times пишет, что встреча Меркель с Дональдом Трампом "затмил триумф Макрона". Тогда как визит французского лидера "зацементировал его статус любимого европейца Трампа", в поездке Меркель не предусмотрены ни пиры, ни речь в Конгрессе, ни проявления симпатии от американского президента.

Как отмечает газета, "самая влиятельная женщина Европы" проведет в Белом доме всего 2,5 часа.

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Издание цитирует неназванного чиновника, который советует не сравнивать два визита. Макрон находился в США с "государственным визитом", а Меркель поехала на "рабочую встречу".

Financial Times пишет, что многие в Берлине видят в этом значительный символизм. "Удивительно видеть, насколько быстро Германия превратилась из любимицы Америки и ее желанного партнера в Европе в одного из плохих парней", - цитирует газета директора Европейской программы Немецкого фонда Маршала Яна Теша.

По мнению Financial Times, Меркель приехала в Вашингтон, чтобы не допустить торговой войны между Европой и США, но в Берлине по этому поводу не имеют слишком больших ожиданий.

С этим соглашается французская Monde. Газета пишет, что Меркель посетила США "без иллюзий". При этом издание отмечает, что причина такого короткого визита не только в "отсутствии личной алхимии между двумя лидерами", но и в том, что после трудного формирования правительства Меркель утратила образ лидера Европы и гаранта либерального мирового порядка.

А британская газета Guardian отмечает, что Меркель прибыла в Вашингтон с "фактами для предотвращения торговой войны". Один из них - то, что США экспортируют больше автомобилей немецких марок, собранных на американской земле, чем импортируют из Германии. Несмотря на это, издание предполагает, что "импульсивный американский лидер вряд ли поддастся влиянию".

Какое жилье подходит молодежи

Нужна ли молодым людям гостиная? Как пишет Independent, на этот вопрос есть ответ у главы известного архитектурного бюро Zaza Hadid Architects Патрика Шумахера. По его мнению, идеальным жильем для поколения миллениалов является квартира-студио размером с гостиничный номер и без гостиной.

Архитектор считает, что такое жилье соответствует стилю жизни молодых людей, которые проводят дома мало времени из-за работы и встреч с друзьями. Шумахер предлагает изменить правила минимальной площади квартир, ведь это позволит строить больше квартир-студио для тех, кто не может себе позволить большое помещение.

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Как отмечает Independent, в Великобритании минимальная площадь однокомнатной квартиры составляет 37 м, тогда как в Японии только 25.

"Те, кто сейчас делают непростой выбор между тратой 80% своего дохода на квартиру в центре и проездом в центр города издалека, смогут в менее зарегулированном будущем оценить новые варианты. Возможно, они будут выбирать меньшую по площади, но близкую к центру квартиру, за которую придется платить уже 60% дохода", - цитирует Шумахера издание.

Архитектор, живущий в Лондоне, считает, что норматив об обязательных 37 метрах в новых квартирах является патерналистским.

При этом он сожалеет о том, что в дебатах о меньшей площади жилья люди часто переходят на эмоции и прибегают к сравнениям с домиками для кроликов и трущобами.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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