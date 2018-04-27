Культобзор: миллионы долларов за эротический портрет

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В обзоре:

Сколько может стоить картина Модильяни "Лежащая обнаженная"

Почему Мадонна не может запретить продажу с аукциона своих личных вещей

Что чувствует Антонио Бандерас, исполняя роль Пабло Пикассо

Кому установили новый памятник в Лондоне

Миллионы за картину в стиле "ню"

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Аукционный дом Sotheby's выставил на торги картину Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная", пишет Daily Mail.

Стартовая цена лота - 150 миллионов долларов. Ещё ни одно произведение искусства в истории аукционов экперты не оценивали так высоко.

Торги пройдут в мае в Нью-Йорке и без преувеличения станут историческим событием.

Обнаженный портрет - лишь часть серии, которую Модильяни написал для частного коллекционера.

Представитель Sotheby's говорит, что портрет лежащей женщины привлекает большое количество поклонников.

"Если вы посмотрите ей в глаза, какой у нее взгляд… Она очень спокойна, но в то же время очень эротична".

Daily Mail напоминает, что самым дорогим лотом из когда-либо выставлявшихся на торги является картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Покупатель отдал за нее более 450 миллионов долларов при стартовой цене в 100 миллионов.

Кроме того, издание отмечает, что рынок предметов искусства и роскоши пока ориентирован на самых богатых людей Азии. Именно поэтому объявление о продаже "Лежащей обнаженной" сделали в Гонконге. Там же картину и продемонстрировали потенциальным покупателям.

Нижнее белье Мадонны

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В скором времени также состоится аукцион, на котором можно будет приобрести личные вещи Мадонны, сообщает Guardian.

Правда, сама певица выступает категорически против продажи, но предпринять ничего не может - суд отклонил ее протест.

Среди лотов - локон ее волос, нижнее белье и рукописное письмо от ее бывшего любовника, ныне покойного известного американского рэпера Тупака Шакура, в котором тот объясняет, почему они не могут быть вместе.

Рэпер считал, что отношения с белой женщиной негативно повлияют на его музыкальную карьеру, ведь он "унизил" бы этим людей, которые ему верили. В то же время роман Мадонны с темнокожим мужчиной люди восприняли бы как проявление ее открытости и либеральности, написал Тупак, который трагически погиб в 1996 году.

На торги также выставлено письмо Мадонны, в котором она характеризует певицу Уитни Хьюстон и актрису Шэрон Стоун как "ужасно посредственных".

Все эти вещи оказались в собственности Дарлен Лутц, которая когда-то была консультантом поп-звезды. Позже они поссорились.

Адвокат Лутц назвал решение судьи "абсолютной победой". Мадонна же пока воздержалась от комментариев.

Двое из Малаги

Копірайт зображення Getty Images Image caption Антонио Бандерас, по мнению обозревателя Independent, исполняет роль Пабло Пикассо талантливо, страстно и достоверно

На днях на канале NatGeo показали первую серию антологии "Гений", которая расскажет о жизни прославленного живописца Пабло Пикассо.

Съемки все еще продолжаются. Роль мастера в пожилом возрасте исполняет Антонио Бандерас и делает это, по мнению обозревателя Independent, талантливо, страстно и достоверно.

Для актера это важная творческая веха. Они с Пикассо родились в одном городе - испанской Малаге. Бандерас вспоминает, как в детстве мать показывала ему дом художника.

К роли он готовился очень тщательно, ведь ему выпала честь, как он сам считает, изобразить того, кто "соприкоснулся с великим".

Бандерас рассказывает, что дух Пикассо буквально вселяется в него, когда он выходит на съемочную площадку.

Актер настолько сроднился со своим героем, даже оправдывает его иногда противоречивые поступки и высказывания, отмечает издание.

Когда же у Бандераса спросили, считает ли он эту роль своим самым большим достижением, тот возразил: "Я думаю, что еще не сделал того, за что меня будут помнить".

За права женщин

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Перед зданием парламента в Лондоне впервые установили памятник женщине - суфражистке Миллисент Фоссет, пишет Daily Telegraph.

Издание отмечает, что ее вклад в историю движения за женское избирательное право недооценен. Ведь она начала свою общественную деятельность еще в середине ХIХ века, задолго до Эммелин Панкхерст, которую считают символом суфражизма.

Автором бронзового памятника стала скульптор Джиллиан Уэринг. В руках Миллисент Фоссет держит плакат с надписью "Смелость призывает к смелости повсюду".

Концептуальная визуализация является визитной карточкой Джиллиан Уэринг. Так, например, она снимала разных встреченных ею людей на улице с написанными от руки плакатами в руках - они писали там то, что им приходило в голову в момент съемки.

Их внешность и образ редко соответствуют надписям. Так, финансист лондонского Сити выглядит уверенно, а жалуется: "Я в отчаянии". А девушка-красавица признается, что "ненавидит этот мир".

Впрочем, работая над скульптурой, художница решила избежать таких противоречий. Статуя вышла "достойным и убедительным" изображением выдающейся исторической личности, резюмирует газета.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС

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