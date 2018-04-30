Обзор СМИ: Донбасс - не замороженный конфликт

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В обзоре международной прессы в понедельник, 30 апреля:

Донбасс без внимания международного сообщества

Российские Twitter-боты и выборы в Великобритании

Выжить в Сан-Франциско без денег

Тележка бананов - залог лучшего сна?

Донбасс без внимания международного сообщества

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Украина сошла с первых полос мировых СМИ, хотя из-за вооруженного конфликта на Донбассе продолжают гибнуть люди, пишет журналист испанской газеты El Mundo Хавьер Колас.

Автор добавляет, что ситуация на Востоке не стабилизировалась, а мир для местных жителей до сих пор выглядит отдаленной перспективой.

В своей статье журналист обращает внимание на масштабы гуманитарного кризиса в регионе, который остался без внимания международного сообщества из-за войны в Сирии.

"Сегодня (Донбасс - Ред.) это территория, на которой те, кто не уехал и остался, не строят долгосрочных планов на будущее", - пишет Колас.

Он цитирует жительницу Краматорска Наталью, которая говорит, что люди больше не думают о покупке жилья, никто не открывает бизнес. Местные не знают, под чьим контролем эта территория окажется в будущем.

Общественный транспорт не функционирует, цены на продукты питания и бытовые вещи взлетели, а вмешательство государства в ситуацию едва ощутимо, добавляет автор.

На Донбассе и сегодня продолжают гибнуть люди: по информации ООН, только от мин и других взрывных устройств, оставленных на территории военными, погибли более 200 человек.

"Это не замороженный конфликт", - цитирует журналист представителя неправительственной организации "People in Need" Тимура Саидмуминова.

Завершает свою статью Колас словами жительницы Донбасса Галины: "Единственное, чего мы хотим - это тишины и мира".

Российские Twitter-боты и выборы в Великобритании

Копірайт зображення Getty Images Image caption Девять из десяти сообщений на российских аккаунтах в соцсетях популяризировали кампанию лейбористов и Корбина

Российские Twitter-боты пытались вмешаться в ход прошлогодних парламентских выборов в Великобритании, популяризируя лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, узнала Times.

Согласно информации издания, около 6500 российских Twitter-аккаунтов распространяли сообщения в поддержку Корбина за несколько недель до выборов. Их получили миллионы избирателей, добавляет газета.

"Наше расследование показало невероятную поддержку Корбина и лейбористов, поступающую с российских аккаунтов в социальных сетях. Девять из десяти сообщений популяризировали кампанию партии. В то же время, девять из десяти твитов о консерваторах носили враждебный характер", - говорится в статье.

Многие из этих аккаунтов оказались ботами - они были зарегистрированы под английскими женскими именами исключительно для "бомбардировки общественности заранее подготовленными политическими посланиями".

По словам экспертов, "фейковые аккаунты", которые были уличены Times, - лишь "верхушка айсберга".

В ответ на расследование Times, Лейбористская партия заявила, что российское правительство поддерживало консервативную партию во время прошлых выборов. В Twitter заверили, что компания ведет борьбу с ботами, но не ограничивается отдельными событиями, такими как конкретные выборы.

Выжить в Сан-Франциско без денег

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Сан-Франциско - город с заоблачными ценами и высокими затратами на проживание, однако он предлагает массу возможностей для тех, кто ограничен в бюджете. Главное - знать, где эти возможности найти.

The Wall Street Journal публикует статью, в которой делится секретами местного предпринимателя о том, как прожить в одном из самых дорогих городов планеты, не тратя ни копейки.

По словам 26-летнего владельца блокчейн-стартапа Бена Ю, Сан-Франциско - "одно из самых дешевых мест для жизни в Америке".

В городе много молодых компаний со значительным венчурным капиталом, требующих роста. Поэтому они предлагают своим клиентам бесплатные образцы и скидки гораздо больше тех, что можно получить, используя купоны в супермаркетах, объясняет Бен Ю.

Именно так он смог возместить почти все расходы на покупку новенького Mini Cooper, несколько месяцев совершенно бесплатно питаться и летать чартерными рейсами.

Предприниматель говорит, что в Сан-Франциско в стартапы вкладывают столько венчурного капитала, что они могут позволить себе не ждать постепенного роста доходов, а наращивать спрос щедрыми скидками и предложениями. Некоторые сервисы предлагают от 10 до 50 долларов на счет за регистрацию и еще столько же за регистрацию друга. Что касается перелетов, то некоторые авиалинии предлагают бесплатные перелеты клиентам, которые уже накопили определенное количество миль.

По словам бизнесменов, политика больших скидок и бонусов за регистрацию не слишком выгодна бизнесу, поскольку эти клиенты не остаются с компанией надолго, однако сейчас в индустрии превалирует политика "получить клиента любой ценой".

Тележка бананов - залог лучшего сна?

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Хотите помнить свои сны после пробуждения? Тогда стоит несколько подкорректировать рацион.

Австралийские ученые советуют увеличить потребление витамина B6 перед сном, содержащегося в бананах, авокадо, нуте и тунце.

The Sun делится результатами эксперимента, проведенного в одном из университетов Австралии, в рамках которого испытуемым в течение пяти дней подряд давали по 240 граммов витамина В6 перед сном. Столько же содержится в 558 бананах. В результате, 64,1% из участников эксперимента могли воспроизвести свои сновидения с большей точностью чем те, кто принимал плацебо.

"Мои сны были более реальными. Я не могла дождаться, когда пойду спать и увижу следующий", - цитирует газета одну из участниц опыта.

Витамин B6 помогает организму хранить и использовать энергию, которую он получает из протеина и углеводов, однако медики предостерегают от употребления более 200 граммов в сутки.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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