Как австралийцы воюют на Донбассе - обзор СМИ

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1 мая западная пресса пишет о таком:

Почему в Австралии обеспокоены участием своих граждан в конфликте на Донбассе

Удастся ли россиянам протестами отстоять Telegram

Как Меган Маркл поощряет принца Гарри правильно питаться

Австралийцы на Донбассе

Австралийские журналисты идентифицировали по меньшей мере двух соотечественников, воевавших на Донбассе против сепаратистов. Как сообщает сайт телерадиокомпании ABC, один из них - националист Итан Тиллинг, который входил в состав грузинского национального легиона.

По словам Тиллинга, он долго интересовался возможностью повоевать за рубежом и сначала хотел поехать в Сирию, чтобы присоединиться к курдам, которые воюют с группировкой "Исламское государство". Но такая поездка, согласно австралийским законам, грозила бы ему пожизненным заключением. А вот в Украине он мог воевать вполне легально, ведь Австралия позволяет своим гражданам участвовать в военных конфликтах на стороне официальной армии другой страны на ее территории.

Впрочем, он рассказывает, что увиденное на Донбассе сильно отличалось от того, что он себе представлял: окопы подобные тем, которые использовались во время Первой мировой войны, постоянный запах "мочи, фекалий и крови" и бесконечные артобстрелы. К тому же, Тиллинг жаловался на качество пищи и поведение своих побратимов, которые, по его словам, много пили.

И хотя экс-боец подчеркивает, что не имеет отношения ни к каким военным преступлениям на Донбассе, эксперты опасаются, что такие "бойцы-ультранационалисты" со своим боевым опытом могут представлять угрозу безопасности Австралии по возвращении на родину.

Сам Тиллинг такую ​​возможность отвергает. Он признает, что до поездки в Украину был "неонацистом", но сейчас называет себя австралийским "патриотом и националистом", который не совершал никаких преступлений в стране, отмечает ABC.

Помогут ли протесты?

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Митинг в Москве против запрета мессенджера Telegram вряд ли заставит российские власти отказаться от давления на интернет, и уж точно никаких уступок не стоит ожидать до инаугурации Владимира Путина, считает британская Independent.

По словам газеты, 12 тыс. протестующих, которые присоединились к акции - не та цифра, которую можно сравнивать с наиболее масштабными российскими протестами в 2011 и 2012 годах. Но все же это крупнейшая оппозиционная демонстрация за последнее время, признают авторы.

Как считают организаторы, акцию в поддержку свободного интернета разрешили только ради того, чтобы иметь оправдание для отказа санкционировать более масштабный протест, запланированный на 5 мая - всего за два дня до инаугурации.

"Последний раз, когда протесты проводились накануне инаугурации, для оппозиции все закончилось плохо. Кадры с жестоким разгоном митингующих на Болотной площади в мае 2012 года ознаменовали завершение молодого протестного движения. В результате сотни участников были арестованы, и десятки получили длительные тюремные сроки", - констатирует Independent.

Как Меган делает Гарри лучше

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Вы заметили, что принц Гарри похудел перед свадьбой? Это стало возможным благодаря влиянию его невесты Меган Маркл, которая поощряет своего избранника отказаться от любимого фаст-фуда в пользу здоровой пищи, рассказывает Daily Mail.

До знакомства со своей будущей женой о полезных продуктах Гарри даже не думал: по словам газеты, принц любил бургеры и пиццу, а также употреблял много алкоголя и курил. Теперь он отказался от сигарет, а также, как говорят, обратился за помощью к диетологу, который рекомендует ограничить употребление сахара и молочных продуктов и отдать предпочтение белковым блюдам.

Что касается Меган, то ее рацион состоит преимущественно из вегетарианских продуктов, пишет издание. В частности, по словам источников, на завтрак она ест мюсли с куском банана и сиропом агавы или белковый омлет со свежей зеленью. Обеды у нее легкие: свежие морепродукты и салат. А вот ужинает пара пастой.

"Впрочем, источники говорят, что Гарри разрешают на день отойти от здоровой диеты: пара будто бы любит после тяжелого дня расслабиться на диване с миской картофеля фри", - отмечает Daily Mail.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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