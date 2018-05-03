NYT: Украина бездействует в обмен на деньги и оружие от Трампа

Копірайт зображення Google Image caption New York Times предполагает, что дела, в которых фигурирует Манафорт, положил "под сукно" генпрокурор Юрий Луценко

В обзоре западных СМИ 3 апреля:

Почему Украина прекратила расследование дел Манафорта

Кто выдал медицинскую справку Дональду Трампу

Что думает президент Франции о жене австралийского премьера

Даст ли жару "Ливерпуль" в Киеве

Почему королевскую свадьбу называют "разношерстным собранием"

Бездействие в обмен на финпомощь и оружие

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа ранее был близким советником Януковича

Киев заблокировал расследование дел, связанных с Полом Манафортом, бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа, а до этого советником экс-президента беглого Виктора Януковича, пишет американская New York Times.

По мнению автора статьи, украинские чиновники остановили расследование дела, в котором фигурирует Манафорт, чтобы не обидеть нынешнего главу Белого дома, что могло бы привести к потере крайне необходимой финансовой поддержки США и прекращению поставок оружия.

New York Times напоминает, что в США против Манафорта ведется следствие по обвинению в отмывании денег в крупных размерах и финансовом мошенничестве в годы сотрудничества с "Партией регионов" Виктора Януковича.

Газета предполагает, что четыре украинских дела, в которых фигурирует Манафорт, были положены "под сукно" по указанию Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Эти дела довольно чувствительны для правительства, которое очень зависит от финансовой и военной помощи США и осознает отвращение Трампа к расследованию спецпрокурора ФБР Мюллера о возможном сговоре между Россией и его кампанией", - пишет New York Times.

Газета рассказывает, что в Генпрокуратуре был издан приказ по делам Манафорта, который запрещал руководителю департамента спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку выдавать повестки для получения показаний и опроса свидетелей. "У нас нет полномочий продолжать наше расследование", - цитирует издание Горбатюка.

New York Times пишет, что Горбатюк обращался в офис американского спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, с официальным предложением о сотрудничестве, обмене доказательствами и выводами, но ответа так и не получил.

NYT отмечает также, что украинская власть дала сбежать в Россию бывшему представителю Манафорта в Киеве Константину Килимнику, который располагает важной информацией.

После публикации статьи замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявил в Facebook, что никаких "запретов" выполнять запросы о международно-правовой помощи из США не существует в природе.

Енин надеется, что речь идет о банальной ошибке в переводе (lost in translation), поскольку ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами речь не идет.

Также он добавил, что американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер, к ГПУ ни с какими запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались.

Сам себе врач

Копірайт зображення Getty Images

О новой беде, в которую попал президент США Дональд Трамп, пишет британская Daily Mail.

Его бывший врач Гарольд Борнштейн рассказал, что не писал медицинское заключение о состоянии здоровья Трампа в 2015 году. Оказывается, тогда еще кандидат в президенты сам надиктовал ему текст справки, где утверждается, что здоровье 70-летнего кандидата было "потрясающе отличным".

В справке отмечалось: "Если господина Трампа выберут, я смогу однозначно заявить, что он станет самым здоровым человеком из когда-либо избранных на должность президента".

Согласно справке, кровяное давление Трампа был "поразительно отличным", а состояние его сердечно-сосудистой системы - просто "отличным", тогда как физическая сила и выносливость были описаны как "чрезвычайные".

В интервью одному из американских каналов бывший личный врач Трампа заявил: "Он продиктовал все это письмо. Я его не писал."

Daily Mail также напоминает, как комментировал в Twitter свое здоровье сам тогдашний кандидат в президенты: "Мне повезло, ведь я был благословлен прекрасными генами."

Трудности перевода

Копірайт зображення Getty Images

О пикантной ситуации, в которой оказался президент Франции Эммануэль Макрон, пишет британская Guardian.

Во время совместной пресс-конференции в Сиднее с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом французский лидер заявил: "Я хочу поблагодарить вас за теплый прием. Благодарю Вас и Вашу аппетитную жену".

Guardian рассказывает, что австралийские комментаторы предположили, что это была просто оговорка и в тот момент глава Франции, видимо, думал об обеде. А вот лингвисты отметили, что Макрон, который не является носителем английского языка, использовал слово, которое очень похоже на французского "délicieux", которое в отношении человека означает "прекрасный".

Guardian отмечает, что "трудности перевода" и раньше создавали забавные ситуации в общении сильных мира сего. В свое время бывший президент Франции Николя Саркози заявил Хиллари Клинтон на английском: "Мне очень жаль потраченного времени". По-французски же эта фраза означала бы "Мне жаль, что погода такая плохая", что и имел в виду Саркози.

В подобную беду попал когда-то и бывший британский премьер-министр Тони Блэр. Однажды он пытался сказать "Я завидую вам" своему французскому коллеге Лионелю Жюспену. Но вместо "Je vous envie" он сказал: "J'ai envie de vous", что означает "Я хочу тебя".

Проиграть, чтобы победить

Копірайт зображення Getty Images

Поражение футбольного клуба "Ливерпуль" итальянской "Роме", которое все же вывело английский клуб в этом году в финал Лиги Чемпионов, стало одной из ведущих тем британской прессы.

"Красные" идут на Киев "- статью под таким заголовком размещает Independent. "Можно уверенно сказать - "Ливерпуль" добрался до Киева довольно уникальным способом, который присущ только ему. Это команда, которая может выиграть со счетом 5-2 и заставить вас чувствовать горечь поражения, а затем проиграть со счетом 4-2 и подарить вам ощущение чудесной победы", - удивляется издание.

"Герои Клоппа едут в Киев" - заголовок в Daily Mail. "Соперники "Ливерпуля", "Реал Мадрид", сделают третью подряд попытку завоевать европейский титул, что в современном мире считается невероятным. Но "Ливерпуль" имеет потенциал, чтобы нанести им поражение. Он имеет потенциал нанести поражение любому, проблема лишь в потому, что больше не у кого выигрывать", - считает газета.

"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предостерегает "Реал Мадрид": "В финале мы дадим жару" - эти слова вынесла в заголовок Guardian.

"Попасть в финал - очень хорошо. А вот выиграть - гораздо лучше. Мы будем готовиться, но это все-таки "Реал Мадрид". Никто не имеет больше опыта в этом соревновании, чем "Реал Мадрид". Мне кажется, что 80 процентов их состава уже когда-то играли в таком финале ... Они имеют такой опыт, а мы нет, но мы дадим им жару", - цитирует газета наставника ливерпульцев.

Ветеринар, парикмахер и Бекхэмы

Копірайт зображення Getty Images

С приближением свадьбы внука королевы Елизаветы II принца Гарри и актрисы Меган Маркл интерес к этому событию набирает обороты. Почти ежедневно пресса страны сообщает новые подробности церемонии, к которой 19 мая будет приковано внимание мира.

Daily Telegraph рассказывает, что 600 гостей молодоженов превратят нынешнюю свадьбу в "самое разношерстное собрание в истории королевских бракосочетаний".

По информации газеты, в списке приглашенных со стороны Маркл - индийская актриса Приянка Чопра, стилист Джессика Малруни, дизайнер Миша Нону и теннисистка Серена Уильямс.

Будущая жена Принца Гарри не обошла вниманием своего парикмахера и ветеринара своих домашних животных, а также PR-директора бренда Ralph Lauren Вайолет фон Вестенхольц. Последняя, ​​говорят, сыграла едва ли не главную роль в жизни Маркл - ведь именно она вроде как и познакомила Гарри и Меган.

Ну, и, конечно, какая же королевская свадьба без четы Бекхэмов? Интересно, приедут они в церковь Святого Георгия вместе или порознь, ведь недавно пара решила "пожить отдельно". А вот другая известная на весь мир пара - Амаль и Джордж Клуни - точно станет живым воплощением счастливой семейной жизни.

Daily Telegraph отмечает, что пока неизвестно, появится ли на свадьбе принц Луи. Третьем сыну брата принца Гарри Уильяма и Кейт Миддлтон на тот момент исполнится всего месяц.

Обзор подготовила Наташа Матюхина, Служба мониторинга ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram