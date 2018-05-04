СМИ: "танцевальная" революция в Армении, "союз против России" и макияж Макрона

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Западные СМИ 4 мая пишут о следующем:

"Cоюз против России"

Дезинформация в эпоху соцсетей

Революция с танцами

Сколько стоит подмарафетить Макрона?

"Cоюз против России"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Борис Джонсон попытается "углубить союз против России", считает Guardian

На нынешних глобальных саммитах Лондон хочет убедить партнеров в необходимости масштабной борьбы с российской дезинформацией, пишет британская Guardian.

На встречах в формате Большой семерки, Большой двадцатки, НАТО и ЕС Великобритания попытается "углубить союз против России, который был спешно создан министерством иностранных дел после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля", пишет издание.

Guardian цитирует источник, утверждает, что поворотным моментом для министра иностранных дел стали инциденты в Солсбери и сирийском городе Дума, где в начале апреля, вероятно, произошла химическая атака.

Говоря о необходимости противодействовать России, Лондон аргументирует это тем, что заявления Москвы о непричастности к любому из этих инцидентов свидетельствуют о ее "незаинтересованности в сотрудничестве ради того, чтобы достичь взаимного понимания правды". Зато оба эпизода используют, чтобы систематически разделять западных избирателей и сеять сомнения, считают в Лондоне.

Guardian также цитирует главу комитета по иностранным делам Тома Тугендета, который считает, что "Путин ведет информационную войну, цель которой - направить наш крупнейший актив - свободу слова - против нас".

Впрочем, некоторые из бывших дипломатов считают "демонизацию России катастрофической стратегией", отмечает газета.

Энтони Брентон, который был послом Великобритании в России в 2004-2008 годах, заявил, что с Россией до сих пор можно говорить о ядерном разоружении, терроризме и кибервойне. Он также недоумевает, зачем британский министр иностранных дел сравнил футбольный чемпионат в России с гитлеровской Олимпиадой 1936 года. "Если кто-то вдруг искал заявление, рассчитанное на то, чтобы разозлить россиян, то это именно оно и есть", - цитирует газета Брентона.

Дезинформация в эпоху соцсетей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россия хорошо усвоила, что первой жертвой войны становится правда, считает Liberation

Французская Liberation вспоминает выражение о том, что первой жертвой войны всегда становится правда, и отмечает, что во времена социальных сетей оно особенно актуально.

По мнению автора редакционной колонки Лорана Жофрена, "российская пропаганда очень хорошо усвоила" этот тезис. Анализируя события вокруг возможной химической атаки в Сирии, газета пишет, что после каждого такого инцидента виртуальный мир моментально переживает "бомбардировки фейковых новостями".

"Фото и видео? Это все инсценировка. Свидетели? Они предвзяты. Неправительственные организации? Они работают на оппозицию. Демократические государства? Они лгут и т. д.", - описывает Жофрен традиционные месседжи обеих сторон.

Он добавляет, что те, кто озвучивает дезинформацию, обычно рассчитывают на короткую память пользователей соцсетей, ведь их аргументы иногда противоречат друг другу. Главной целью является путаница в головах тех, на кого они рассчитаны, считает Жофрен.

Революция с танцами

Копірайт зображення Getty Images Image caption Армения не проходит, а "протанцовывает свой путь к революции", пишет Washington Post

Кореспондент Washington Post Эми Феррис-Ротмен описывает атмосферу протестов в Армении и предполагает, что страна не проходит, а "протанцовывает свой путь к революции".

"Изгнание премьер-министра может быть действительно серьезной работой. Но она также должна быть веселой", - считает автор.

Феррис-Ротмен пишет, что именно такое впечатление она получила во время антиправительственных протестов в Армении. В настоящее время, свободное от блокирования дорог, забастовок и размахивания армянским флагом, жители трехмиллионной страны занимаются тем, что мало ассоциируется с революцией, - танцуют, пишет она.

В Ереване можно стать свидетелем уличных вечеринок, где в основном молодые люди выражают свой протест против коррумпированной, как они считают, властной элиты.

"Мы - армяне. Мы танцуем, когда счастливы", - цитирует автор статьи 24-летнюю студентку. Она отмечает, что таким образом армяне показывают правительству, что власти не удастся обмануть их.

Как пишет Феррис-Ротмен, армяне видят в танцах связь между страной и разбросанной по всему миру диаспорой.

Между тем, их революция продолжается, отмечает Washington Post. Уже 8 мая парламент должен повторно рассмотреть кандидатуру оппозиционного лидера на пост главы правительства.

Сколько стоит подмарафетить Макрона?

Копірайт зображення Getty Images Image caption За один макияж перед эфиром Макрон платил более 800 евро, утверждает Monde

За несколько дней до первой годовщины Эммануэля Макрона на посту президента Франции газета Monde анализирует его избирательную кампанию и, среди прочего, подсчитывает, сколько команда будущего президента потратила на то, чтобы накрасить его перед телеэфиром и выступлениями.

За 35 сеансов макияжа пришлось отдать 29 тысяч евро, заявила специальная комиссия. Деньги были уплачены компании Eurydice, и, как отмечает Monde, сотрудничеством клиент, вероятно, остался доволен. Бывший глава компании Арно Жолен теперь работает в Елисейском дворце и отвечает за организацию торжественных событий.

В целом во время президентской кампании Макрон потратил 16.5 млн евро. Он стал рекордсменом по этому показателю среди 11 претендентов на высший пост, хотя и не достиг максимально допустимого уровня для тех, кто прошел во второй тур, - 22.5 млн евро.

Как пишет издание, государство наконец компенсировало значительную часть расходов победителя выборов - более 10 млн евро.

При этом расходы в размере семь тысяч евро, уплаченные за консультации Макрона с певцом и вокальным тренером Жаном-Филиппом Лафоном, остались без компенсации.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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