Как живет Мелания и чем Путин похож на Сталина - обзор СМИ

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В понедельник, 7 мая, иностранные СМИ пишут о таком:

Путин приближается к Сталину

Как живет Мелания в Белом доме

Почему миллениалы откладывают секс

Физическая активность против рака

Путин приближается к Сталину

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Президент России Владимир Путин приближается к Иосифу Сталину по сроку пребывания у власти, пишет The Daily Telegraph.

Издание посвящает свою редакционную статью инаугурации российского лидера, после которой он станет президентом России в четвертый раз.

Путин возглавляет страну уже 18 лет, хотя однажды ему пришлось уступить место Дмитрию Медведеву и занять пост премьер-министра.

Но даже тогда ни у кого не возникало сомнений относительно того, кто на самом деле стоит у руля, отмечает газета.

"Господин Путин вернулся на пост в марте после выборов, которые стали пародией на демократию, идеи которой он декларирует", - говорится в статье.

Газета отмечает, что после убийства лидера оппозиции Бориса Немцова в 2015 году и запрета Алексею Навальному участвовать в выборах, об альтернативных кандидатах говорить не приходится. А на этих выходных последнего, вместе с сотнями других активистов арестовали за участие в протестах против действующей власти.

Наконец, The Daily Telegraph пишет, что эти демонстрации скорее отражают возмущение оппозиции, чем всеобщее недовольство пребыванием Путина в должности.

"Возможно, результаты выборов и были сфальсифицированы, но он все равно имеет поддержку населения, и именно потому, что в нем видят человека, способного возродить национальную гордость и дать отпор врагам России. Однако, если бы он не был во власти, врагов у нее могло бы быть намного меньше", - заключает газета.

"Непростая" жизнь Мелании в Белом доме

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Разные приоритеты и распорядки дня, отдельные спальни и перелеты, "независимость" и уважение к личному пространству - такие реалии жизни первой четы США раскрывает The Washington Post.

Газета делится подробностями "непростой" жизни Мелании Трамп в Белом доме. Просыпается первая леди США в своей собственной спальне позже мужа, день которого начинается в 5-30 с просмотра новостей по телевидению, и собирает 12-летнего сына в школу, пишет издание. По словам пресс-секретаря Мелании Трамп Стефани Гришэм, первая леди много времени уделяет детям.

Отношения в политических браках традиционно сложнее обычных, и тот факт, что чета Трампов, кажется, не прилагает усилий для того, чтобы выступать "единым фронтом", удивляет.

"Вы не увидите фото пары из повседневной жизни, на которых президент наслаждается мгновениями с женой", - говорится в статье.

Издание отмечает, что супруги довольно часто путешествуют отдельно. The Washington Post цитирует несколько людей, знакомых с графиками Трампов, и пишет, что во время пребывания в их резиденции в Мар-о-Лаго, президент обычно играет в гольф, ужинает с политиками или бизнесменами, однако первая леди в этих мероприятиях участия не принимает. Некоторые из нынешних и бывших помощников супругов говорят, что они даже в Белом доме не едят вместе.

"По словам некоторых сотрудников Белого дома, Мелания фактически возвела стену между Восточным крылом, в котором она обустраивает свой кабинет и наслаждается ростом собственной популярности, и Западным, в котором находятся кабинеты ее мужа и падчерицы Иванки Трамп", - пишет газета.

Комментировать статью первая леди США отказалась, и в предыдущих беседах с изданием отметила, что они с мужем "очень независимы" и "дают друг другу пространство".

Почему миллениалы откладывают секс

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Поколение миллениалов позже своих родителей вступает в половые отношения, сообщает Times со ссылкой на результаты исследования сотрудников британского департамента образования.

Причина - страх сближения и давление социальных сетей.

Сейчас каждый восьмой представитель этого поколения в возрасте 26 лет никогда не имел интимных отношений, говорят исследователи.

Издание цитирует психотерапевта Сюзанну Абсе, которая говорит, что сегодня молодые люди очень часто сталкиваются с порнографией и контентом, имеющим откровенно-сексуальный характер.

"Миллениалы росли в культуре гиперсексуальности, породившей страх сближения. Для мужчин - это страх унижения, а еще страх того, что тебя могут разоблачить в одной из групп в Facebook", - говорит она.

Физическая активность против рака

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Если бы физическую активность можно было прописать в таблетках, врачи включили бы их в рецепты всех пациентов, больных раком, пишет The Guardian со ссылкой на австралийских ученых.

Ведущие специалисты Сообщества онкологов Австралии запустили кампанию по продвижению важности физических нагрузок в борьбе с раком.

По словам одной из основательниц кампании доктора Прю Корми, исследователи получили "неоспоримые" доказательства необходимости учета этого фактора.

"Физические упражнения - лучшее лекарство, которое больные раком могут использовать в дополнение к стандартным. И это потому, что мы знаем, что физически активные люди испытывают меньше побочных эффектов от лечения, не так страдают от головокружений, нарушений психики и ухудшения качества жизни, вызванных болезнью", - говорит Корми.

Кроме этого, для таких пациентов риск рецидива гораздо ниже, чем у тех, кто упражнений не делает.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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