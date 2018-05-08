Коррупция в Украине страшнее российские танки - обзор СМИ
Темы обзора западной прессы 8 мая:
- Почему коррупция в Украине страшнее российских танков
- Что означает решение США приостановить некоторые торговые преференции для Украины
- Какие трудности ждут лидера армянских протестов в правительстве
- Как невеста, которой откусил руку крокодил, все-таки вышла замуж
Коррупция страшнее танков
За год до президентских выборов весь "хрупкий прогресс", которого достигла Украина после 2014 года, может сойти на нет - но не из-за России, а из-за коррупции внутри страны, предупреждает издание Daily Beast.
По мнению автора, несмотря на предоставление Киеву противотанковых ракетных комплексов "Джевелин", администрации Дональда Трампа стоит помнить, что "Путин может победить и без танков".
"Наша военная и финансовая поддержка украинского суверенитета будет бесполезной, если украинские лидеры, которые используют войну как повод снять с себя ответственность, замедлят реформы", - считает издание.
Среди примеров автор называет атаки на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое не может довести до логического завершения уголовные дела против коррупционеров из-за отсутствия специализированного суда, а также давления на гражданское общество, перед выборами, скорее всего, только усилится.
На фоне этих событий Украина нуждается в "доверии, поддержке и времени" западных стран, сообщил изданию депутат Алексей Рябчин.
Однако по мнению автора статьи, Киеву также нужна "жесткая любовь" - наподобие той, которую оказывал бывший вице-президент Джо Байден, когда требовал конкретных шагов в обмен на помощь.
США приостанавливают преференции для Киева
США приостановили действие торговых преференций для части украинских товаров, рассказывает Forbes.
По словам автора статьи Кеннета Рапозы, речь идет о 155 видах продукции, в том числе о некоторых электроприборах и продуктах питания. Несмотря на это, Украина и в дальнейшем может продавать в США около 3,500 товаров без пошлины.
Министерство экономразвития Украины сообщило 5 мая, что работает над решением этой проблемы, но, по мнению Рапозы, Вашингтон все равно остается важным экономическим партнером для Киева, в частности, в вопросе строительства газопровода "Северный поток-2", посредством которого Россия хочет поставлять газ ряду европейских стран в обход Украины.
"Исключение 155 продуктов из списка торговых преференций - это довольно небольшая цена за гильотину над головами компаний Shell, Wintershall, OMV и Basf за их работу с россиянами", - отмечает автор.
А вот Европа в этом конфликте пока так и не стала на сторону Украины, отмечает Рапоза. По его словам, Германия остается "ключевым игроком" в проекте "Северного потока". Франция также "игнорирует англо-американскую инициативу изолировать Россию", добавляет автор.
С Пашиняном "возможно все"
Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, которого сегодня могут избрать премьер-министром, имеет возможность стать человеком, который "возродит" страну после многих лет стагнации, пишет Financial Times.
"Они потеряли власть, так как не видели очевидного. Теперь они не могут не видеть реальность", - заявил Пашинян в интервью газете, комментируя действия своих оппонентов, в частности, экс-премьера Сержа Саргсяна.
Газета рассказывает, что на протесты оппозиционера вдохновили в том числе Ганди и Мандела, а среди других оппонентов правительства он оказался наиболее подверженным компромиссов, только увеличило его поддержку среди армян.
Если он все же придет к власти, Пашинян столкнется с необходимостью разработать стратегию экономического развития и разобраться с внешней политикой, в частности, в вопросе отношений с Россией. Но, как говорят эксперты, свою страну он уже изменил.
"В какой-то момент наступит похмелье. Но нынешние проблемы - уже другого уровня. Два месяца назад наблюдалась тенденция закручивания гаек. Но теперь возможно все. Это уже совсем другая парадигма", - цитирует Financial Times политолога Микаэля Золяна.
Крокодил не помешал свадьбе
Невеста, которой по дороге на церемонию бракосочетания откусил руку крокодил, все же смогла связать себя узами брака с любимым - всего через несколько дней после нападения. Об этой драматической истории рассказывает Daily Mail.
По данным газеты, животное набросилось на 25-летнюю женщину, когда та со своим женихом сплавлялась по реке Замбези в направлении водопада Виктория, где и должна была состояться церемония.
Мужчина предоставил любимой первую помощь и, несмотря на значительную кровопотерю, ее удалось спасти. И хотя большую часть правой руки она все же потеряла, девушке явно повезло - за прошлый год в Зимбабве в результате нападения крокодилов погибли 21 человек.
К тому же, как рассказывает газета, она все же получила свадьбу своей мечты, хоть и в часовне больницы.
"Это удивительная история, и она доказывает их любви. Нападение крокодила ничего не изменило. Их чувства и любовь стали даже сильнее, чем раньше", - цитирует Daily Mail одного из гостей церемонии.
Обзор подготовила Яна Люшневська, Служба мониторинга BBC