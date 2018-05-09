СМИ: как деньги способствуют заключению брака?

Копірайт зображення Getty Images

9 мая иностранная пресса пишет следующем:

"Самое глупое решение" Трампа

Как на острове в Антарктике избавились от грызунов

Действительно ли секрет супружеского счастья - в деньгах?

Как пережить авиакатастрофу

Трамп изолирует США?

Копірайт зображення Reuters

В своем комментарии для New York Times Сьюзан Райс, бывший советник Барака Обамы по вопросам безопасности, называет заявление Дональда Трампа о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана "самым глупым решением" за всю каденцию действующего президента.

По мнению автора, такой ход Белого Дома не вернет Иран за стол переговоров и не заставит изменить свою политику на Ближнем Востоке.

"Но это сделает иранскую ядерную программу неконтролируемой, а непостоянную Америку - изолированной от союзников и гораздо менее безопасной", - убеждена автор.

Она утверждает, что своим решением Дональд Трамп развязывает Тегерану руки для получения ядерного оружия, а также существенно ухудшает отношения с Европой, что будет иметь серьезные политические и экономические последствия.

Кроме того, Трамп, по мнению Райс, подрывает позиции США в качестве глобального лидера, что может потенциально привести к войне на Ближнем Востоке: "В свете аннулирования Америкой своих обязательств, Россия и Китай усилят свои позиции в регионе за наш счет. Израиль может поспешить начать конфликт с Ираном, делая ставку на то, что сможет вовлечь в него США".

"При любом сценарии Америка окажется в менее безопасной позиции. В худшем случае перед нами может возникнуть выбор между войной и молчаливым согласием с тем, что у Ирана будет ядерное оружие", - резюмирует Райс на страницах New York Times.

Грызуны проигрывают войну

Копірайт зображення Укрінформ

На острове Южная Георгия в Антарктике смогли избавиться от всех грызунов после 250 лет отчаянной борьбы, пишет Guardian.

Южная Георгия - скалистый остров вулканического происхождения. Он является домом для миллионов морских птиц, в том числе альбатросов, пингвинов, буревестников, чаек и крачек.

Но после того, как в ХVIII веке на остров Южная Георгия вместе с мореплавателями прибыли крысы, ситуация изменилась. Грызуны, не имеющие здесь естественных врагов, сильно размножились и уничтожили много птиц.

В настоящее время на архипелаге осталось не более 1% пернатых по сравнению с "докрысиным" периодом его истории.

Нарушенный экологический баланс Южной Георгии давно был в центре внимания британских властей, однако программа по уничтожению крыс была разработана только несколько лет назад.

На реализацию проекта британское правительство выделило 10 млн фунтов стерлингов.

С помощью вертолетов по всей территории острова было разбросано около сотни миллионов тонн отравленной наживки.

"Иногда, когда ученые считали, что уже избавились крыс на определенной территории, они возвращались с другой части острова, и нужно было начинать работу заново", - пишет издание.

В конце концов многолетняя работа ученых принесла свои плоды, и после тщательного исследования острова площадью 350 тыс. гектаров они объявили о победе.

"Во время последнего санитарно-эпидемиологического исследования не было выявлено ни одного грызуна. По нашей информации, впервые за 250 лет остров полностью освобожден от грызунов", - говорит руководитель проекта Майк Ричардсон.

Guardian добавляет, что успех ученых на острове Южная Георгия может вдохновить активистов начать проекты борьбы с инвазионными животными и в других уголках планеты.

Теория "свадебной планки" доказана?

Копірайт зображення Getty Images

Independent пишет о том, что секрет супружеского счастья может заключаться в количестве совместно заработанных денег.

"Пары, которые неплохо зарабатывают, имеют не только хорошие шансы вступить в брак. Если они зарабатывают примерно одинаково, то имеют более высокий шанс оставаться вместе длительное время", - пишет издание со ссылкой на новейшее исследование.

Ученый Патрик Ишизука заявляет, что доказал теорию "свадебной планки", согласно которой пары охотнее заключают брак после достижения определенного уровня дохода и благосостояния.

"Они хотят иметь дом, машину и достаточно сбережений, чтобы сыграть большую свадьбу. Они также хотят иметь стабильную работу и доходы", - объясняет исследователь.

В то же время он утверждает, что пары с низким уровнем дохода имеют больше шансов разорвать отношения еще до свадьбы.

Кроме того, Ишизука убежден - длительному супружескому счастью способствуют более или менее равные доходы партнеров.

"Очевидно, что равенство поддерживает стабильность. Одинаковый экономический вклад супругов в семейный бюджет способствует сохранению отношений", - цитирует исследователя Independent.

Следуйте инструкциям

Копірайт зображення Укрінформ

Sun пишет о том, что нужно делать, чтобы выжить в авиакатастрофе.

По словам капитана Boeing 787 Дэйва Инча, если самолет начинает падать, в первую очередь необходимо извлечь острые предметы из карманов, снять галстук или шарф, а также обувь на высоких каблуках.

Кроме того, нужно четко знать, где находятся выходы в самолете.

Но самое главное - внимательно слушать и выполнять инструкции бортпроводников.

"Если все находятся на одной волне и понимают, что от них ожидают, будут прилагать совместные усилия ради спасения каждого", - говорит пилот.

Он советует иметь с собой влажную ткань для защиты органов дыхания во время задымления, а также не надувать аварийный жилет в салоне, ведь это может мешать при быстром выходе из самолета в случае приземления на воду.

Также Инч категорически не советует снимать момент катастрофы на видео.

"Если выживешь с этим видео, будет круто. Но если умрешь из-за того, что больше интересовался съемками, чем выполнением инструкций, будет не так круто", - цитирует пилота Sun.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram