Почему Украина не получила 50 млрд долларов помощи - обзор СМИ

Об Украине, которая не использует финансовые возможности, Калифорнии, овладевающей энергией солнца, об ископаемых вирусах и о певице, которая выступит на финале Лиги чемпионов в Киеве - в обзоре иностранных изданий:

Что стало камнем преткновения в сотрудничестве Украины с МВФ

Как Калифорния переводит жилые дома на солнечную энергию

Что известно о певице по имени "Любовь", которая выступит перед финалом Лиги чемпионов в Киеве 26 мая

Как 300 древних скелетов помогут ученым проследить эволюцию гепатита В

Не берут, что дают

Копірайт зображення УНІАН Image caption Украинская власть и МВФ не могут найти общий язык из-за цен на газ для населения и промедление с созданием антикоррупционного суда

Дополнительная помощь из-за рубежа могла бы дать резкий толчок развитию украинской экономики, но правительство не воспользовалось почти половиной из предложенных денег, пишет Дарья Краснолуцкая в статье для Bloomberg.

"Украине нужна любая финансовая помощь, которую она может получить", - считает Лилит Геворкян, главный экономист лондонской компании IHS Market по России и СНГ.

"Оздоровление экономики позволило украинским лидерам ослабить непопулярные реформы и сосредоточиться на выборах 2019 года, а не на продолжении мероприятий по сбалансированию экономики и лишению влияния олигархов", - продолжает она.

Как напоминает издание, отсрочка выделения денег МВФ связана с требованиями повышения цены на газ для населения, "которое бы наполнило казну, но огорчило бы избирателей", и промедлением с созданием антикоррупционного суда.

"Такие вопросы - причина, почему предложения предоставить гораздо больший пакет помощи - 50 млрд долларов в течение 10 лет - не получили ни одного продолжения", - пишет Краснолучский.

Именно поэтому Литве, как главному инициатору такой помощи, будет трудно убедить мир, что Украине нужен "План Маршалла" для Украины, добавляет она.

Равнение на Калифорнию

Копірайт зображення Getty Images Image caption С 2020 года в Калифорнии почти все новые жилые дома высотой до трех этажей должны быть оборудованы солнечными батареями.

Власть Калифорнии приняла решение, по которому почти все новые жилые дома высотой до трех этажей должны быть оборудованы солнечными батареями, начиная с 2020 года, пишет Wall Street Journal.

"Принятие этих условий - квантовый скачок в общегосударственных стандартах строительства, - считает калифорнийский инженер Боб Реймер. - Могу поспорить, что каждый из 49 штатов будет пристально следить, как пойдут дела".

Как ожидается, это повысит среднюю цену строительства в Калифорнии на 9500 долларов, где средняя цена дома для одной семьи достигает 565 000 долларов. Цены на недвижимость в штате считаются одними из самых высоких в стране.

По мнению же экономиста Северина Боренштейна, решение это неправильное. Он считает, что следовало бы отдать предпочтение большим солнечным фермам, которые более экономичны.

Сейчас судьба солнечной энергии в общем производстве энергии в США составляет менее 2%, но технологии, связанные с возобновляемой энергией, дешевеют и становятся все более популярными.

Любовь в стиле "dark pop" и футбол

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дуа Липа выступит перед финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве 26 мая

"Безнадежно романтическая" натура и музыкальная "сенсация" - так описывает вебсайт британского журнала Elle 22-летнюю певицу косоварского происхождения Дуу Липу, которая выступит перед финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве 26 мая.

Неудивительно, что необычное имя Дуа, как ее назвала бабушка, переводится с албанского как «любовь».

"Я твердо верю в любовь. Обвиняю в этом родителей, поскольку у них на самом деле хорошие отношения, и поэтому, думаю, они установили планку высоко для меня", - рассказывает исполнительница, которая уже продала 16 млн копий своих синглов.

На финал Лиги чемпионов в Киев едут 30 тысяч испанцев и англичан.

Как пишет Elle, с тех пор как певица выпустила дебютный альбом в 2017 году, она заработала имидж "борца за любовь среди нового поколения женщин" из-за откровенной прямолинейности песен об отношениях и разбитые сердца с оттенком стиля "dark pop", который она описывает как "танец сквозь слезы".

Благодаря ее теплому голосу, она стала наиболее популярной исполнительницей для онлайн-прослушивания в Британии, а также первой женщиной, номинированной на пять наград Brit Awards за один год, из которых она получила две.

Благодаря синглу New Rules ( "Новые правила") она стала самой популярной соло-исполнительницей Британии. В последний раз ею становилась Адель с треком Hello в 2015 году.

Гепатит Каменного века

Копірайт зображення Getty Images Image caption Со скелета крестьянина, который жил 7 тысяч лет назад в Германии, выделили самый старый вирусный ДНК

Две команды ученых из университетов Копенгагена и немецкого города Йена независимо друг от друга проанализировали останки более 300 древних человеческих скелетов и выделили ДНК старейших вирусов, которые поражали человека, у 15 из них, пишет New York Times.

Позже им даже удалось воспроизвести их в лаборатории. Все они оказались штаммами гепатита В.

"Исследование может помочь понять эволюцию гепатита B - чумы, которая поражает примерно 257 млн ​​человек в мире и вызывает эпидемию рака печени", - пишет издание.

До сих пор самый старый вирусный ДНК получили из тела человека, умершего 450 лет назад. На этот раз старейшим материалом оказались кости крестьянина, который жил семь тысяч лет назад в Германии.

По словам немецкого ученого Иоганна Краузе, вирусы времен Каменного века наиболее похожи на штаммы гепатита B, которые сегодня можно найти только у шимпанзе и горилл. Скорее всего, вирус передался людям от обезьян на ранней истории развития вида в Африке.

Теперь ученые будут искать гепатит B, а, возможно, и другие вирусы, в ископаемых остатках неандертальцев.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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