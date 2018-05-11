Обзор СМИ: как повлияет проигрыш России на финал Евровидения?

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11 мая иностранные СМИ пишут о таком:

Первое поражение России в полуфинале Евровидения

Реклама от Кремля в Facebook

Кому выгодно свертывание иранской ядерной сделки?

Как зарабатывают деньги на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Евровидение и "подборка аутсайдеров"

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал Евровидения

Если во время первого полуфинала Евровидения-2018 можно было услышать множество хороших песен, второй полуфинал иногда напоминал "подборку аутсайдеров", пишет Guardian.

"Немного композиций заявили о себе как о потенциальных победителях, зато было полно странных прихотей, шокирующих поворотов событий и смешных моментов", - говорится в статье.

Завершило шоу "дикое" выступление представителя от Украины MELOVINа - прямо под ним на сцене загорелась лестница.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Украинский певец MELOVIN прошел в финал Евровидения

Комментируя выступление конкурсантки из России Юлии Самойловой, газета отметила, что оно должно было стать "триумфальным возвращением".

И результаты голосования стали "шоком" - Россия не попала в финал. Такое произошло впервые - никогда ранее Россия не терпела поражение в полуфинале.

И какой бы ни была причина, она однозначно скажется на финале.

Из года в год многие страны отдают Москве самый высокий балл, а в этом году у них такой возможности не будет, поэтому пока можно только догадываться кому достанутся эти баллы, пишет Guardian.

Реклама от Кремля в Facebook

Комитет по разведке нижней палаты Конгресса США опубликовал более 3500 рекламных объявлений из Facebook, которые могли быть использованы Россией для дестабилизации политической ситуации в США, сообщает The Washington Post.

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Газета пишет, что в период американских президентских выборов 2016 года российские агенты оплачивали рекламу, касающуюся широкого спектра вопросов - от миграции до контроля над оборотом оружия.

Рекламные объявления, размещенные в 2015-2017 годах, показывают как прокремлевские силы пытались расшатать политическую, культурную и социальную ситуацию в стране.

Используя инструмент таргетирования аудитории Facebook, они распространяли дезинформацию среди узкого круга пользователей - от чернокожих до представителей ЛГБТ-сообщества, пишет издание.

"Таким образом, российская онлайн-армия достигла по меньшей мере 146 млн человек в Facebook и Instagram с помощью рекламы и других постов. Иногда российские тролли пытались спровоцировать протесты, как при попытке настроить фанатов и критиков Бейонсе из Нью-Йорка друг против друга" , - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что российские агенты создали более 50 тысяч ботов в Twitter, а во время президентских выборов 2016 года более 1,7 млн человек стали жертвами "российской пропаганды".

Перспективы иранской ядерной сделки

Свертывание иранской ядерной сделки никому не выгодно, пишет The Economist. А решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из переговоров может привести к войне, добавляет издание.

Глава Белого дома придерживался предвыборного обещания, и его заявления о расширении санкций против Тегерана и намерения наказать каждую компанию, которая ведет бизнес в этой стране, стали неожиданными.

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Трамп убежден, что усиление экономического давления на Иран ограничит возможности страны "финансировать войну в Ираке, Сирии и Ливане", а также заставит ее вернуться за стол переговоров, как это произошло в случае с Северной Кореей.

Но прежде всего американский президент рассчитывает на то, что санкции подорвут позиции "режима", и наконец, свергнут его, отмечает издание. Однако, на Кубе, например, Фиделю Кастро удавалось удерживаться во власти в течение десятилетий, даже несмотря на экономические ограничения.

"Газета поддержала бы крах иранской доктрины воинственности и самого режима, однако желание, основанное на предположениях, имеет мало общего с политикой", - говорится в статье.

Вместо того, чтобы соглашаться на предложения Трампа, партнерам по сделке следует во что бы то ни стало придерживаться предварительного плана действий, отмечает The Economist.

Целью должно быть намерение доказать американскому президенту и его сторонникам, что международные правила следует соблюдать, а также сдержать Иран от перезапуска своей ядерной программы.

В случае, если дело дойдет до войны, США и союзникам понадобится несколько лет, чтобы уничтожить ядерный потенциал Ирана, заключает издание. Вопрос заключается в том, какое оправдание они найдут своим авиаударам.

Бизнес на королевской свадьбе

Британские розничные торговцы с нетерпением ждут день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Наиболее предприимчивые уже выставили на продажу лимитированные серии товаров, брендированные именами пары, сообщает The SUN.

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Так, теперь, на полках британских магазинов можно найти особое печенье, пиво, чипсы, а также сосиски или с именами Меган и Гарри, или в праздничной свадебной упаковке.

Экономисты уже подсчитали, что теплая погода в сочетании с торжествами пополнит карманы владельцев гостиниц, пабов и магазинов в день свадьбы, которая состоится в Виндзоре 19 мая.

Ожидается, что событие принесет бюджету Британии около 80 млн фунтов стерлингов.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг

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