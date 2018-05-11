Что пишут о "Донбассе" Сергея Лозницы иностранные СМИ

Копірайт зображення festival-cannes.com Image caption Скриншот из "Донбасса" Лозницы

Художественный фильм Сергея Лозницы "Донбасс" открыл 9 мая программу "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.

"Донбасс" - один из первых игровых фильмов, посвященных войне на востоке Украины.

В комментарии ВВС News Украина украинская журналистка Евгения Руденко, посетившая показ в Каннах рассказала, что после просмотра фильма Лозницы в Каннах некоторые зрители были настолько поражены, что отказывались давать ему оценку, говорили, что им еще нужно время, чтобы его "переварить".

Определенной преградой для понимания фильма иностранцами было то, что перевод на английский и французский не передает всех оттенков украинского и русского языков, ненормативной лексики.

"Те, кто высказывал мнение о фильме, преимущественно уже ранее интересовались Украиной и немного знали об истории конфликта. Они обращали внимание, насколько хорошо в фильме освещено создание российских фейковых новостей", - сказала Руденко.

"В этом фильме собственно нет положительных героев. Когда ты смотришь на сепаратистов, они никаких положительных эмоций не вызывают. От них просто тошнит. Показывается, как на коррупции и преступлениях строится "непризнанная республика". Собственно коррупция - это одна из ведущих тем - хорошо показано, как в Украине закрывают на нее глаза ", - добавляет она.

А вот как оценили фильм иностранные кинокритики:

"Оруэлловская антиутопия"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Команда "Донбасса" в Каннах (слева направо): актер Георгий Делиев, актер Сергей Колесов, актриса Светлана Колесова, актер Валериу Андрюце, актриса Наталья Бузько, режиссер Сергей Лозница, актриса Людмила Смородина, продюсер Хайно Декерт, актер Борис Каморзин

Ведущий кинокритик The Guardian Питер Брэдшоу в статье "Причудливый калейдоскоп фейковых новостей украинской войны" отмечает, что фильм Лозницы полон "насилия и оруэлловской утопии, управляющей восточной Украиной".

Он называет его мрачным фильмом нового социального реализма о конфликте между "пророссийскими путинистами" и сторонниками украинской независимости, симпатизирующих Западу.

"Чрезвычайно плодотворный Лозница создал причудливый калейдоскоп удивительных сцен и кошмарных эпизодов. Здесь есть ужас, насилие, бюрократия и оруэлловское распространение фейковых новостей и вечная истерия войны для воспитания патриотизма. Это мир Новороссии, преданный своей родине", - отмечает автор.

Брэдшоу пишет, что в этом мире свободные или неудобные СМИ могут стать жертвой безнаказанной атаки, а ужасной сценой является наказание "карателя", в которой прохожие проявляют свои садистские наклонности.

Кинокритик подчеркивает, что не все гротескные сцены Лозницы работают, но поражает "невероятный вид холодной энергии и жесткого контроля", с которыми создан фильм.

"После окончания фильма я понял, что мне это напоминает: ледяная, а не музыкальная картина Лозницы - это обратная сторона медали буйного видения Кустурицей хаотичной войны в бывшей Югославии. "Донбасс" несовершенное, но яркое достижение", - заключает критик.

Копірайт зображення festival-cannes.com Image caption Покарання "карателя" у фільмі Лозниці

"Крик сердца"

Кинокритик Джей Вайсберг в статье для The Variety отмечает, что хотя новый фильм Лозницы имеет мало общего с его предыдущим фильмом "Кроткая" в стилистическом плане, оба по сути - пронзительный крик против общества, которое теряет человечность.

Режиссер показывает чрезвычайную жестокость, сопровождющую противостояние на Донбассе.

"Несмотря на безупречную тематическую сплоченность фильма, его поэтапная структура означает, что зрители чувствуют, как их дубасят каждой следующей сценой, хорошо осознавая, что будущая сюжетная линия приведет к еще одному эпизоду жестокости." - пишет кинокритик.

Сквозь историю о пропитанном коррупцией обществе и жестокость чувствуется выгорание связей между людьми и их опустошенность эгоизмом.

"Коррупция и унижение - ведущие силы "Донбасса", что приводит к неутешительному портрету общества, где человеческое взаимодействие уменьшилось до уровня варварства, которое больше соответствует поздней античности (II-VII века. - Ред.), чем так называемому современному цивилизованному миру", - отмечает Вайсберг.

Он отмечает, что из конфликта между украинскими националистами и пророссийскими сепаратистами "никто не выходит чистым".

"А как они могли иначе, если годы манипуляций умышленно раздували вражду с обеих сторон?", - отмечает кинокритик.

"Судебный процесс над русскоязычными сепаратистами"

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Удар Лозницы мощный, но не понятно, достиг ли он своей цели", - отмечает французский кинокритик Жан-Батист Моран

На страницах ведущего французского журнала о культуре Les Inrockuptibles фильма посвятил статью "Донбасс" Сергея Лозницы: жесткий удар по русскоязычным из Украины" французский кинокритик Жан-Батист Моран.

Он называет фильм "мощным, жестким, иногда на грани допустимого", но значение которого может обернуться против самого режиссера.

В фильме появляется четкий образ лидеров сепаратистов - "тупоголовых коррупционеров".

В то же время Моран отмечает: "Но лучше ли украинские фашистские националисты?" - мы все хотим сказать, потому что они существуют. Конечно нет. Демократам, которые являются меньшинством, как правило, не остается ничего, кроме как стиснуть зубы".

"Проблема фильма украинского режиссера Сергея Лозницы в том, что он не оставляет сомнений в своем характере: это судебный процесс над украинскими пророссийскими сепаратистами", - считает кинокритик.

Автор предполагает, что Сергей Лозница очевидно поставил себе целью поразить международного зрителя, но выбрал для этого тяжелый метод.

"Этот метод - такой же тяжелый, как российская артиллерия. Лица персонажей сепаратистов показывают все их внутреннее уродство. Это немного неприятно (особенно невыносимые сцены линчевания на улице и свадьбы)", - отмечает критик.

"Хаотичное и абсурдистское хоррор-шоу"

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"Мощная" и "такая, которая обессиливает" драма - так оценивает последний фильм Сергея Лозницы журналист Hollywood Reporter Лесли Фельперин.

"Особый режиссерский стиль Лозницы - эстетический, менее заинтересованный в персонажах и повествовании, чем в пейзажах, звуках и аморфных, но страшно ощутимых атмосферах", - считает журналист. Поэтому фильм трудно понимать людям, которые не являются сторонниками высокого арт-хауса или не относятся к славянским народам.

К тому же режиссер не пытается упрощать политические реалии или объяснять их для посторонних.

В фильме более заметные пророссийские сепаратисты и российские солдаты, которые пытаются себя выдать за местных жителей. О присутствии украинской стороны напоминает в основном эпизод с расправой взбешенной толпы над украинским пленным.

Однако, каждый персонаж фильма - это "возможная мишень и потенциальная жертва", и режиссер показывает всю "непредсказуемость войны", внезапно уничтожая своих персонажей.

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