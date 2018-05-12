Культобзор: почему Евровидение популярно среди ЛГБТ?

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В культобзоре за эту неделю:

Почему "Евровидение" популярно среди ЛГБТ-сообщества?

Какой парижский музей можно посетить без одежды?

Почему жука назвали в честь Леонардо Ди Каприо?

Чем удивит новая экспозиция в музее Виктории и Альберта?

Нетрадиционное "Евровидение"

Эта неделя проходит под знаменем "Евровидения" - яркого, карнавального, иногда слишком музыкального праздника. Аудитория конкурса - огромная и достигает 200 млн телезрителей. Но мало кто увлекается этим песенным конкурсом так же страстно, как гей-сообщество, пишет Independent.

Копірайт зображення Reuters Image caption Украинский представитель MELOVIN вышел в финал "Евровидения"

Ведь в основном именно представители ЛГБТ - в отличие от большинства фанов, которые относятся к "Евровидению", как к празднованию Рождества, - следят за всеми национальными отборами, активно обсуждают связанные с конкурсом новости на интернет-форумах и посещают тематические вечеринки в течение года, а не только в неделю проведения фестиваля.

Гей-культура "вшита в историю "Евровидения" так же крепко, как блестки" на костюмах участников, отмечает обозреватель издания.

И интересуется, почему так произошло, у травести-дивы Кончиты Вурст - конкурсантки из Австрии, которая победила в этом конкурсе несколько лет назад.

По ее мнению, геи любят "Евровидение" за то, что могут быть самими собой, чувствовать себя в своей стихии - как и исполнители на сцене.

"Это ограниченная территория инклюзивности и уважения", - говорит австриец.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Выступление финской певицы Саары Аалто в полуфинале "Евровидения"

А вот нынешняя представительница Финляндии Саара Аальто, которая не скрывает, что лесбиянка, вспоминает, как еще подростком смотрела "Евровидение" и чувствовала, что в зале много ее единомышленников.

Финка, кстати, споет в сегодняшнем финале, как и исполнитель из Ирландии, в выступлении которого ребята-танцоры изображают влюбленную пару, напоминает Independent.

Искусство голышом

В Токийском музее Парижа на днях произошло незаурядное событие - впервые в истории это важное учреждение разрешили посетить нудистам, рассказывает Daily Mail.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Разрисованная стена Токийского музея в Париже

Возможностью оценить экспозицию современного искусства голышом воспользовались 160 ценителей, и билеты были распроданы менее чем за двое суток.

Для местного сообщества натуристов (а во Франции оно - большое) поход в музей в чем мать родила стал настоящим "прорывом", отмечает таблоид.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Нудисты пришли на выставку в Токийский музей, Париж, 5 мая 2018

"Наш стиль жизни - быть обнаженными. Культура - часть нашей жизни, и это особый случай", - заявила пресс-секретарь парижской ассоциации нудистов Джульен Клод-Пенегри.

"Сегодня происходит изменение ментальности. Натуристы разрушают старые преграды, табу и обструктивные мировоззрения", - добавила она.

В дальнейших планах сообщества - тур по ночным клубам Парижа в естественном для них состоянии.

Daily Mail добавляет, что уже по крайней мере дважды музеи позволяли посещение раздетым визитерам - в Австрии и Австралии.

Жук Леонардо

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выступление Леонардо Ди Каприо на саммите ООН по климатическим изменениям, Нью-Йорк, 23 сентября 2014 года

Grouvellinus leonardodicaprioi - именно так, со многими буквами и трудно для произношения, ученые окрестили новый вид водяного жука, который недавно обнаружили в отдаленном уголке Малайзии.

Но если вчитаться в эту латинскую абракадабру, то станет очевидным, что в ней использовано имя Леонардо Ди Каприо, в честь которого насекомое и получило свое научное название, сообщает газета USA Today.

Сделали это, чтобы поблагодарить актера, известного не только своими кинематографическими образами, но и многолетним активизмом в сфере защиты окружающей среды.

"Крошечный и черный, этот новый жук вряд ли получит Оскар за харизму, но каждое существо имеет значение, когда речь идет о сохранении биоразнообразия", - сказал энтомолог Ива Нжунжич.

Издание напоминает, что насекомым часто дают имена знаменитостей: есть и бабочка Дональд Трамп, и муха Арнольд Шварценеггер.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Канадский ученый открыл в Калифорнии новый вид моли и назвал ее Neopalpa donaldtrumpi - в честь Дональда Трампа

Другие же англоязычные издания, сообщив эту самую новость, написали, что Ди Каприо был настолько тронут, что в его честь назвали жука, что выставил его изображение как главное фото на своей странице в Facebook.

В объективе Маккартни

Лондонский музей Виктории и Альберта в этом году планирует существенно увеличить выставочную площадь - в трех отреставрированных галереях будет открыта постоянная фотоэкспозиция.

Значительный интерес публики, прогнозирует Guardian, вызовут фотографии авторства первой жены легендарного Пола Маккартни Линды.

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При жизни, еще до того, как она вышла за "битла" замуж, Линда была профессиональным фотографом и даже стала первой женщиной в мире, чье фото - музыканта Эрика Клэптона - появилось на обложке журнала Rolling Stone.

На десятках фотографий, подаренных музею, - звезды первого эшелона от Джимми Хендрикса до Мика Джаггера. Есть также много частных лирических снимков повседневной жизни их с Полом семьи.

Куратор музея Мартин Барнз, которому выпала честь отобрать фото из семейного архива Маккартни рассказал, что пытался абстрагироваться от статуса Линды и выделить действительно оригинальные кадры.

Он признался, что у нее был талант увидеть в объективе "не срежиссированный" момент.

Впрочем, костяк новой экспозиции составит огромная коллекция королевского фотографического сообщества. Выставка, несомненно, будет разнообразна, что стоит того, чтобы ее посетить, - в лучших традициях этого удивительного музея.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС

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