Independent: Ломаченко - волшебник бокса, которому нет равных

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Боксерская магия" - так оценивают последний бой Ломаченко в западных СМИ

В понедельник, 14 мая западные СМИ освещают следующие темы:

Почему Василий Ломаченко стал новым боксерским "идолом"

Какие неприятности принесет России выступление шефа британской военной разведки МИ5

Почему время играет не в пользу Путина

Ломаченко - "волшебник бокса"

"Волшебник бокса, которому нет равных" - так спортивный обозреватель Independent Стив Банс описывает украинского боксера Василия Ломаченко, который в эти выходные одержал победу в поединке с Хорхе Линаресом.

Украинец в очередной раз блестяще выступил, показав впечатляющий результат, говорит журналист.

"Это была боксерская магия в чистом виде", - говорится в статье.

Обозреватель напоминает, что это был двенадцатый профессиональный бой Ломаченко, и одиннадцатый подряд за титул чемпиона, и сейчас он стал чемпионом в третий весовой категории.

Никому ранее не удавалось достичь такого результата - он имеет две Олимпийские медали, и теперь общее количество поединков, в которых он участвовал, составляет 415 - и из них выиграно 413.

"Как вы можете сравнивать его с (Мохаммедом) Али или (Шугар Рэй) Леонардом? Он уникален, я не могу сравнивать его с кем-то", - цитирует автор промоутера Боба Арума.

Ломаченко нарушает старые правила. В его стиле прослеживается что-то от звезд бокса 20-30-х годов, и в то же время он активно применяет технику новых ударов.

Этот поединок сделал его одним из боксерских "идолов", пишет обозреватель Independent. Поэтому, остается следить за его дальнейшими шагами, что является абсолютным преимуществом, заключает автор.

Великобритания против российского "тумана лжи"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Руководитель британской военной разведки МИ5 Эндрю Паркер может сообщить много неприятных для России новостей

Владимир Путин рискует оказаться в еще большей изоляции и заработать статус "изгнанника" - об этом глава британской военной разведки МИ5 Эндрю Паркер должен объявить сегодня во время выступления перед руководителями европейских спецслужб в Берлине, сообщает Times.

Издание публикует основные тезисы доклада директора британской службы за рубежом, в котором прозвучит самая резкая критика со стороны Лондона в адрес России и ее "дерзких нарушений норм международного права".

Доклад станет первым публичным выступлением главы МИ5 за рубежом, подчеркивает издание.

Ожидается, что Паркер впервые открыто обвинит Кремль в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и осудит российскую кампанию по дезинформации, имеющую целью ослабление западных демократий.

"Речь господина Паркера в Берлине перед руководителями европейских спецслужб может стать одним из самых мощных публичных выступлений против российского государства", - пишет газета, отмечая, что МИ5 выступает с критикой России из-за ее "тумана лжи".

Глава МИ5 предупредит Москву о том, что "агрессивные и вредные действия российских военных и разведывательных служб" могут привести к еще большей изоляции на международной арене. Чиновник также планирует подчеркнуть необходимость партнерства Британии с Европой в сфере безопасности, несмотря на "брексит", отмечает Times.

В 2016 году Паркер предупреждал об угрозе со стороны России из-за ее действий в киберпространстве, напоминает газета.

Время будет неумолимо к Путину

Копірайт зображення EPA Image caption Несмотря на репрессии, антиправительственные протесты в России продолжаются

Путин не такой всемогущий, каким кажется, пишет заместитель редактора The Washington Post Джексон Дейл в своей колонке.

Журналист обращает внимание на десятитысячные антиправительственные протесты, прокатившиеся по стране после выборов, и отмечает, что не стоит закрывать на них глаза, даже несмотря на широкую поддержку российского президента среди населения.

Автор пишет, что среди оппозиции, которая более реально смотрит на положение вещей в современной России, растет недовольство властью и требование уважения к правам граждан.

Поэтому, в долгосрочной перспективе, демократические изменения вполне реальны, считает он.

Дейл отмечает, что на местном уровне влияние оппозиции более ощутимо, чем на федеральном, и в основном это происходит благодаря участию молодого поколения в политической жизни.

"Новые движения на местном уровне показывают, что в случае, если Путин планирует создать модель авторитарного режима в России в 21 веке, ему это не удастся". - пишет автор.

Несмотря на то, что региональные протестные движения в России не получают широкого резонанса, они постепенно распространяются по России. На изменения может уйти много времени, но над ним у Владимира Путина власти нет, заключает обозреватель издания.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Службамониторинга ВВС

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