Шампанское в Иерусалиме, кровь в Газе - обзор СМИ

Во вторник, 15 мая, мировые СМИ освещают следующие темы:

Что пишет пресса о самом кровавом дне в Палестине

Кого из украинских политиков вызывает на допрос спецпрокурор США

Почему физическая активность на работе может быть вредна

Как можно сократить потребление алкоголя

"Шампанское в Иерусалиме, кровь в Газе"

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Смерть более полусотни палестинцев от пуль израильских военных - одна из главных тем в европейской прессе.

Во Франции издание Le Monde говорит, что в то время как "Иерусалим праздновал (открытие) американского посольства, Газа оплакивала погибших".

"Шампанское в Иерусалиме, кровь в Газе", - пишет газета.

Другое издание, Liberation, также подчеркивает контраст между тем, что происходило в Газе и Иерусалиме. "Конфетти в Иерусалиме по случаю переезда, более символического, чем практического посольства США... и колючая проволока, снайперы и кровь в Газе".

Польское издание Gazeta Wyborcza публикует интервью с израильским журналистом Севером Плокером о столкновениях. По его словам, "ни израильтяне, ни палестинцы не верят в согласие. Нас разделяет море предубеждений, обид и пролитой крови".

Плокер говорит об унынии среди людей относительно мирного разрешения проблемы. "Мы - израильтяне и палестинцы - сейчас ненавидим друг друга как никогда раньше".

По мнению испанского издания El Mundo, "трагическое противостояние" было вызвано "безответственным решением" Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим.

Газета не оспаривает право Израиля защищать свои границы, но считает, что как "единственное демократическое государство в регионе, Израиль должен соблюдать этику пропорциональности и дать шанс дипломатии".

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine пишет, что готовность к сосуществованию по принципу "два народа - два государства" исчезает в Израиле.

"Но в данной ситуации нужен реализм - право Израиля на существование не может подвергаться сомнению, но и палестинцы тоже должны иметь права", - пишет издание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Иванка Трамп и министр финансов Стивен Мнучин на открытии посольства США в Иерусалиме

Приглашение на допрос

Специальный прокурор США Роберт Мюллер хочет допросить украинского политика Андрея Артеменко в рамках спецрасследования относительно возможного вмешательства России в выборы в США, пишет Politico.

Вызов на допрос подтвердил изданию сам украинский политик. Он известен тем, что в начале 2017 года передал адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну проект так называемого плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Андрея Артеменко хочет допросить спецпрокурор США Роберт Мюллер

Согласно этому плану, Россия должна была вывести войска с Донбасса, а западные страны - снять с нее санкции и согласиться на проведение референдума о передаче Крыма в аренду России.

Артеменко отказался предоставить изданию какие-то детали относительно его предстоящего разговора с большим жюри присяжных, но предположил, что он будет касаться именно спорного плана по Донбассу. Также он сообщил, что не будет избегать допроса.

Представитель г-на Мюллера отказался дать комментарий, сообщает Politico.

Издание напоминает, что после того, как о действиях Артеменко стало известно, в Украине разгорелся грандиозный скандал. Он был изгнан из Радикальной партии Олега Ляшко, а впоследствии лишен украинского гражданства на основании того, что имел канадский паспорт.

"Парадокс физической активности"

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Физические упражнения, несомненно, полезны для здоровья, но не в том случае, когда они являются частью вашей работы, пишет Guardian.

Издание говорит, что ученые из Нидерландов открыли так называемый "парадокс физической активности", который означает, что физическая активность на работе может быть вредна, в то время как занятия спортом в свободное время, наоборот, приносят пользу.

К такому выводу они пришли после того, как исследования показали, что люди, которые выполняют тяжелую физическую работу, имеют больше шансов умереть раньше тех, кто выполняет физически непритязательную работу.

По словам Питера Коэна из Университета Амстердама, причины таких разногласий не до конца ясны. По его мнению, это можно объяснить разными видами активности людей на работе или на досуге.

Правда, некоторые ученые считают, что такие результаты исследований можно объяснить общей тенденцией к менее здоровому образу жизни среди людей, которые занимаются тяжелым трудом. В частности, имеется в виду питание, курение и потребление алкоголя.

Но Коэн настаивает, что другие факторы играют важную роль.

"Когда вы работаете 8 часов в день, у вас ограничено время на отдых. Вы все время что-то поднимаете, повторяете одни и те же движения, проделываете определенную ручную работу. Наша гипотеза указывает на то, что такая активность на самом деле нагружает вашу сердечно-сосудистую систему, а не тренирует ее (как в случае физических упражнений в свободное время)", - говорит он.

Меньше стакан - меньше потребление

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Если вы хотите уменьшить потребление алкоголя, возможно, вам стоит попробовать пить из бокалов меньшего размера, предлагает Daily Mail.

По результатам недавнего исследования, используя маленькие бокалы для вина, люди потребляют за вечер на 40% меньше алкоголя, чем те, кто пьет из бокалов среднего размера.

Вместо того, чтобы чаще ходить в бар или тянуться за новой порцией вина, люди с маленькими бокалами просто меньше выпивают за вечер, отмечается в исследовании.

Подобные результаты исследователи получили и в случае с пивом.

"Уменьшение стандартной порции алкоголя, который подают в барах и ресторанах, может стать эффективным способом сокращения потребления алкоголя среди населения и улучшения общественного здоровья", - говорит издание.

Обзор подготовила Служба мониторинга ВВС

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