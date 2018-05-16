Почему в Британии падает интерес к свадьбе Гарри - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images

16 мая иностранная пресса пишет о нижеследующем:

"Пропагандистская победа" Путина

Стоит ли Европе открывать двери России?

Интерес британцев к королевской свадьбе падает

Современные поп-песни значительно печальнее, чем 30 лет назад

Мост как послание от Путина

Копірайт зображення Reuters

Открытие моста, который соединил Россию из аннексированным Крымом, стало "пропагандистской победой" президента Владимира Путина, считает американская Washington Post.

По словам издания, церемония была спланирована специально для телевидения и имела целью доказать "решимость и власть" хозяина Кремля, а также показать миру и россиянам, что аннексия полуострова "необратима".

"Крымчане с нетерпением ждали открытия и надеялись, что мост станет той нитью, которая свяжет Россию с их изолированным регионом, находящимся под санкциями. Государственное телевидение во вторник сообщило, что мост поможет увеличить число туристов или снизить цены на продукты в Крыму" , - отмечает Washington Post.

Впрочем, по словам газеты, есть и другая сторона медали - на фоне масштабного строительства крымского моста ужасное состояние другой инфраструктуры в России становится все более заметным.

"Россияне по всей стране жалуются на коррупцию и низкое качество строительства, а это препятствует ремонту дорог и другой инфраструктуры. Московский политолог Дмитрий Орешкин говорит, что вложение денег в Крым означает, что ресурсов для реализации проектов в других регионах станет еще меньше", - отмечает Washington Post.

Стоит ли открывать двери России?

Копірайт зображення Getty Images

Солидарная позиция Европы в отношении России сходит на нет, предупреждает обозреватель газеты The Times Роджер Бойес.

Он подчеркивает, что об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля на континенте быстро забыли, и многие страны хотят снова "открыть двери Путину".

Великобритания, инициировавшая коллективный ответ на химическую атаку в Солсбери, в этой ситуации рискует оказаться в изоляции.

Например, в состав нового правительства Италии, скорее всего, войдет популистская партия "Лига Севера", лидер которой выступает категорически против автоматического продления и расширения санкций в отношении России.

Австрия также отмечала, что не хочет "жечь мосты" с Москвой, а президент Чехии Милош Земан неоднократно называл санкции "деструктивными и неэффективными".

Однако главной страной, которую необходимо "уговорить" оставаться твердой в отношении Кремля, является Германия, считает автор.

У Берлина с Москвой немало важных совместных бизнес-проектов, в частности, в области строительства пресловутого газопровода "Северный поток", поэтому многие немецкие политики выступают против давления на Россию.

"Вышло так, что задачей Британии стало убедить европейских союзников в том, что открывать двери кремлевском автократу и отворачиваться от американской администрации, которая оплачивает часть расходов Запада на оборону, - плохая идея. Давайте аргументировать более энергично", - призывает Бойес, обращаясь к британским лидерам.

Британцы не особо интересуются свадьбой

Копірайт зображення Getty Images

До долгожданной свадьбы принца Гарри и Меган Маркл остается всего несколько дней, однако интерес британцев к этому событию может быть не таким высоким, чем ожидалось.

Как отмечает британская Independent, недавний опрос показал, что 66% британцев не интересуются королевской свадьбой.

К тому же, в стране запланировано гораздо меньше уличных гуляний, которые традиционно организовывают в регионах по случаю событий в королевской семье, чем, например, во время свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Почему так произошло? Кто-то считает, что интерес к свадьбе меньше, потому что принц Гарри не является прямым наследником британского престола.

Другие говорят, что причиной стал финал футбольного Кубка Англии, который приходится на день свадьбы.

А вот активисты из антимонархических организаций говорят, что такое безразличие свидетельствует о другом.

"Мы пока не стали нацией республиканцев, но мы уже и не являемся нацией роялистов", - цитирует Independent Грэма Смита из организации "Республика", которая и заказала опрос.

"Депрессивные" поп-баллады доминируют

Копірайт зображення Getty Images

Популярная музыка вгоняет вас в уныние? Оказывается, тому есть вполне научное объяснение. Американские ученые выяснили, что современные поп-песни на 20% печальнее, чем 30 лет назад.

Как объясняет Daily Mail, исследователи из университета Калифорнии в городе Ирвайн проанализировали почти полмиллиона песен, вышедших в Великобритании в период с 1985 по 2015 год.

Ученые опирались на математическую формулу на основе ритма и тональности композиции.

Оказалось, что за последние 30 лет наибольшую популярность приобрели баллады исполнителей наподобие Адель и Эда Ширана, тогда как раньше слушатели отдавали предпочтение значительно более оптимистичным песням, среди которых - композиции таких коллективов, как Duran Duran и Wham.

"Это, возможно, частично объясняется развитием социальных сетей. Социальная изоляция и чувство одиночества у молодых людей отражается в современной музыке", - цитирует газета одного из авторов исследования.

Впрочем, как отмечает Daily Mail, есть и оптимистичные новости - веселые композиции также занимают высшие места хит-парадов.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram