Что случилось с боевыми дельфинами после аннексии Крыма - обзор СМИ

17 мая иностранные СМИ пишут о таком:

Что случилось с дельфинами в Крыму?

Валютная либерализация в Украине

Неизвестный Рембрандт

Почему полные платят больше, а высокие нет?

Преданные дельфины

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Боевые дельфины, которых украинские военные готовили к морским операциям в Крыму, вероятно, погибли. Они отказывались от пищи, которую давали новые российские опекуны, и голодали, пишет Newsweek со ссылкой на постоянного представителя украинского президента в Крыму Бориса Бабина.

"Очень печально, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности флагу гораздо хуже, чем эти дельфины", - цитирует его издание.

Newsweek напоминает, что контроль над центром подготовки дельфинов перешел россиянам после аннексии Крыма в 2014 году. Несмотря на многочисленные требования украинских властей передать животных, которых начали тренировать в 2012 году, этого сделано не было.

"Четыре года назад Украина, похоже, потеряла надежду вновь увидеть своих служебных животных после того, как представитель президента Украины заявил, что ему сообщили о смерти дельфинов", - пишет издание.

Россия отвергает украинские обвинения, утверждая, что дельфины либо умерли от старости, либо были проданы еще до захвата Крыма.

По словам Newsweek, США имеет подобную программу подготовки морских млекопитающих для ВМС в Сан Диего. В частности, дельфинов и других морских млекопитающих учат находить мины и другие опасные объекты и спасать людей.

"Исторический законопроект"

Копірайт зображення Getty Images

Сегодня Украина может сделать "еще один важный шаг навстречу Европе", пишет Яков Смолий, председатель Национального банка Украины, в статье для CNBC.

"В этот четверг Верховная Рада должна рассмотреть историческое предложение заменить законодательство 25-летней давности об обращении валюты абсолютно новым законом, который откроет страну для международных инвесторов и облегчит иностранные операции украинских компаний", - пишет главный банкир страны.

Он напомнил, что его команда работала в чрезвычайно сложных условиях из-за российской агрессии на Востоке и вызванного этим экономического кризиса, но ей удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию и создать твердую основу для экономического роста.

"Сегодня банковская система находится в лучшем состоянии за всю историю независимой Украины благодаря очистке и реформам, проведенным с 2014 года, - говорит он. - Нацбанк придерживался всех обязательств по последнему меморандуму с МВФ."

По его мнению, настало время для широкомасштабной валютной либерализации, а предложенный закон как раз способствует этой цели.

Художественная находка

Копірайт зображення Hulton Archive/Getty Images Image caption Портрет Рембрандта

Голландский арт-дилер Ян Сикс утверждает, что нашел до сих пор неизвестную работу Рембрандта, сообщает New York Times.

Сикс, который является прямым потомком бюргера XVII века, который позировал для одной из самых известных картин мастера "Портрет Яна Сикса", приобрел портрет неизвестного юноши на аукционе Christie's в Лондоне в 2016 году за примерно 185 тыс. долларов.

"Если он прав, то "Портрет юного джентльмена" станет первой совершенно до сих пор неизвестной работой Рембрандта за последние 44 года. К тому же, ее цена возрастет на миллионы", - пишет издание.

Аутентичность полотна была подтверждена Эрстом ван дер Ветерингом, ведущим мировым экспертом по творчеству Рембрандта, который заключил шеститомный энциклопедический реестр его трудов.

По классификации ван де Ветеринга, "Портрет юного джентльмена" является картиной под номером 342.

"Я абсолютно уверен. Нет сомнений, это настоящий Рембрандт и интересный вклад в творческое наследие Рембрандта", - рассказал эксперт New York Times.

Представитель Амстердамского музея Норберт Мидделькоп также соглашается с авторством Рембрандта.

"Налог на жир"

Копірайт зображення SPL

Популярная в Британии сеть магазинов New Look попала в эпицентр скандала, когда выяснилось, что одинаковые модели одежды, которую она продает, имеют разные цены в зависимости от размера, пишет New York Times.

Как пишет журналистка Фиби Джейн Бойд, в Британии не так много магазинов, которые предлагают одежду для пышнотелых женщин, и до сих пор New Look был одним из них.

"Но как выяснилось, это не такая уж и уютная гавань, как мы думали. Место, куда мы могли прийти вместе с нашими меньшими по размеру друзьями и реально что-то купить, а не смущенно глазеть на шарфики, брало с нас дополнительные деньги", - пишет Бойд, которая и сама является женщиной пышных форм.

Из-за такой ​​надбавки, которую уже окрестили "налогом на жир", сеть была вынуждена сделать заявление о планах "пересмотреть структуру ценообразования для коллекций больших размеров так, чтобы это соответствовало интересам клиентов и бизнеса".

Бойд вспоминает, что дебаты о формуле "большая масса = больше материала = больше денег" возникают не впервые и касаются не только одежды, но и, например, транспорта или здравоохранения.

Впрочем, добавляет она, аргумент о большем количестве ткани, которая идет на изготовление одежды больших размеров и таким образом увеличивает стоимость изделия, не подтверждается тем же New Look, который не берет больше денег за модели высокого роста.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

