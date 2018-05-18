Запад знал формулу "Новичка" - обзор СМИ

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18 мая западные СМИ пишут о таком:

Запад знал формулу "Новичка".

Россия и президентская гонка в США.

Грузия: традиционалисты против рейверов.

Свадебный торт по-королевски.

Запад знал формулу "Новичка"?

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Формула нервно-паралитического агента "Новичок", которым отравили Скрипалей в Солсбери, была известна на Западе еще 20 лет назад, сообщает Times со ссылкой на немецкие СМИ.

В 1998 году российский перебежчик передал Германии образец химического вещества в обмен на убежище в стране, добавляет издание.

В Германии озаботились по поводу того, что страны-члены международной конвенции 1954 года о запрещении разработки оружия массового поражения осудят ее за нарушение положений соглашения. Поэтому образец передали Швеции, где и проводили тестирование агента.

Формулу "Новичка" передали шести странам-членам НАТО, пишет газета, ссылаясь на расследование Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.

"Новичок" давно не был ни для кого секретом, поэтому версия Великобритании о том, что яд могли завезти только из России, основывается на убеждении, не подкрепленном фактами", - говорится в статье Süddeutsche Zeitung.

Немецкое издание также добавляет, что Россия говорила неправду о том, что не работала над разработкой нервно-паралитического агента.

Журналистское расследование также показало, что такие страны как Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Нидерланды впоследствии сами использовали эту формулу для разработки противоядия.

Немецкие чиновники от комментариев отказались, зато в Швеции отметили, что им нужно время на собственное расследование.

Россия и президентские выборы в США

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Председатель сенатского комитета США по разведке Ричард Берр поддержал результаты расследования американских спецслужб по вероятному вмешательству России в выборы 2016 года, сообщает The New York Times.

Накануне республиканец сделал заявление, в котором сказал, что "не видит оснований дискутировать" по поводу выводов расследования.

"Заявление Берра, хоть оно и опосредованное, можно назвать откровенным упреком в адрес Трампа и его наиболее горячих сторонников из Республиканской партии и СМИ", - пишет газета.

Те пытались отбросить результаты отчета как фальшивку от сторонников Обамы.

Сенатор добавил, что его комитет продолжает работу над собственным расследованием роли Москвы в американских выборах.

"Нет никаких сомнений в том, что Россия приложила огромные усилия для вмешательства в выборы 2016 года", - добавил Берр.

Комитет по разведке должен представить еще два промежуточных вывода своего расследования, прежде чем обнародовать окончательный отчет, который ожидают в этом году, отмечает издание.

Грузия: традиционалисты против рейверов

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Тбилиси превращается в хипповую столицу, привлекающую все больше миллениалов и поклонников рейвов - вечеринок с электронной музыкой. Но, кажется, грузинским властям это не нравится.

The Economist посвящает статью недавним рейдам грузинских правоохранителей в ночные клубы Тбилиси и протестам молодежи, которые они вызвали.

Накануне грузинские власти провели серию рейдов в ночные заведения в рамках борьбы с наркотиками, и многие усмотрели в этом наступление на молодежную культуру. Молодежь ответила протестом возле парламента, который превратился в рейв, продолжавшийся целый уикенд.

Ночные клубы Тбилиси стали центрами толерантности к нонконформистам - людям, которые не просто слушают другую музыку, а имеют другой стиль жизни, пишет издание.

The Economist цитирует профессора Государственного университета Илли, что в Тбилиси, Гиа Нодиа, который говорит, что это не просто подростковый протест, а нечто большее.

Одна из участниц протеста Мариам Песвианидзе сравнила его с атмосферой студенческих маршей, прокатившихся по Парижу весной 1968 года и приведших к значительным сдвигам во французском обществе.

Активисты пообещали вернуться на улицы, если власть не разрешит ночным заведениям вновь открыть двери для посетителей, и не либерализует политику по продаже наркотиков, заключает издание.

Королевский свадебный торт

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принц Гарри и Меган Маркл заказали торт у лондонского кулинара Клер Птак, пекарня которой Violet расположена на западе Лондона

Две сотни лимонов из итальянского побережья Амальфи, пятьсот органических яиц из графства Саффолк, по двадцать килограммов сахара, муки и сливочного масла, а также бузина из королевского сада возле Сандрингемского дворца - такой рецепт праздничного торта, которым будут угощать гостей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри.

The Sun пообщалась с кондитером Клер Птак и расспросила ее о секретах работы над десертом.

Торт для молодоженов готовят из лимонных коржей, которые смачивают сиропом из бузины; снаружи его украсят белым сливочным кремом тоже со вкусом бузины. Сами коржи перемажут сливочным и лимонным кремом.

Клер работает над заказом с шестью помощниками прямо в Букингемском дворце. На приготовление команде понадобилось пять полных рабочих дней, отмечает издание.

По словам владелицы небольшой кондитерской лавки, подача торта будет нетрадиционной, а финальный дизайн можно будет увидеть только в день свадьбы - 19 мая.

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