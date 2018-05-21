Почему Абрамовичу не дают британскую визу - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Роман Абрамович - один из "самых футбольных" российских олигархов

Читайте в обзоре иностранной прессы 21 мая:

Визовые проблемы Абрамовича

Доллар под угрозой?

Феминистка в королевской семье

Великобритания задержала визу Абрамовичу

Британия не продлила визу российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Это может усилить напряженность в отношениях между Лондоном и Москвой, пишет Times.

Источники в футбольном клубе "Челси", которым владеет россиянин, отметили, что в визе миллиардеру не отказали, а произошла определенная задержка.

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Однако, издание отмечает, что Москва может принять такие задержки как своеобразное продолжение мер со стороны британских властей в ответ на отравление Скрипалей.

Несколько месяцев назад британское правительство сообщило, что пересматривает статус более 700 состоятельных россиян, прибывших в страну по инвесторским визам, добавляет Times.

Комитет палаты представителей по международным делам обнародовал доклад, в котором призывает правительство ввести жесткие санкции против олигархов и окружения российского президента Владимира Путина, чтобы прекратить использовать Лондон как "гавань для коррупционных активов".

Доминирование доллара под угрозой?

Доминирование доллара не будет длиться вечно, а политика президента Трампа может ускорить ослабление его позиций на международных финансовых рынках, пишет обозреватель Financial Times Эсвар Прасад.

Экономист отмечает, что действия Дональда Трампа могут заложить основы для падения доллара. Его заявления о том, что США требуют более слабого доллара, вряд ли нанесут большой вред, но они подрывают фискальную стабильность страны и доверие к ее институтам, добавляет автор.

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Подавляющее большинство финансовых транзакций происходит в долларах и довольно часто - именно через американские финансовые учреждения. Но это может измениться в один момент, как только инвесторы почувствуют угрозу нестабильности валюты из-за взвешенной фискальной политики.

Сейчас количество операций в других валютах, например, в китайском юане, растет, отмечает обозреватель издания.

Доминирующая роль доллара зависит не только от экономического или военного потенциала США, но и от силы ее институтов, подчеркивает г-н Прасад. И именно они сейчас находятся под ударом со стороны администрации Трампа, заключает автор.

Новая эра в жизни британской монархии

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл ознаменовала начало новой эры для королевской семьи Великобритании, пишет The News York Times.

Описывая нетрадиционную для британской монархии свадьбу, газета акцентирует внимание на том, что герцогиня Сассекская, которая позиционирует себя как феминистка, шла к алтарю одна вопреки традиции. Принц Чарльз встретил ее на полпути.

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Принц Гарри неоднократно выступал за то, чтобы монаршая семья стала ближе к повседневной жизни британцев, и организация свадебной церемонии, а также то, каким деталям пара отдала предпочтение, свидетельствует о том, что они докажут это собственным примером, отмечает издание.

О новой странице в жизни королевской семьи говорит и обозреватель The Daily Telegraph Саймон Геффер. Автор пишет, что эта свадьба не отмечена традиционным строгим протоколом, что больше приблизило семью к британцам.

На то, что эта церемония не была похожа на остальные королевские, также обратила внимание Times.

"Возможно, мир она (свадьба. - Ред.) и не изменит. Но она точно стряхнула пыль с тысячелетней истории и показала, что в сердце всех институтов, в сердце самых древних традиций и самых священных верований наконец появилось признание того, что Британия изменилась, и стремление к разнообразию уже давно здесь есть и останется навсегда", - пишет издание.

И это самый важный месседж этой свадьбы.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг

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