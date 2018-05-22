Почему шведам раздают буклеты о войне - обзор СМИ

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В обзоре иностранной прессы 22 мая:

Правительство Швеции готовит граждан к "кризису или войне"

Ученые назвали яйца частью здоровой диеты

Украинские реалии замедляют развитие возобновляемой энергетики

Предстанет ли Меркель перед следственной комиссией из-за мигрантов

ВОЗ публикует новые рекомендации по диагностике болезней

"Мы никогда не сдадимся"

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Правительство Швеции начало рассылать буклеты, в которых описывает последовательность действий граждан в случае "кризиса или войны", пишет Guardian.

По словам издания, впервые за 50 лет буклеты получат все 4,8 млн шведских домохозяйств.

На 20 страницах издания граждане смогут прочитать, как обеспечить себя пищей, водой и теплом, что означают определенные предупредительные сигналы, где найти ближайшее бомбоубежище и как присоединиться к "тотальной обороне" страны.

"Несмотря на то, что Швеция безопаснее многих других стран, все равно существуют угрозы для нашей безопасности и независимости", - написано в буклете.

Газета пишет, что подобные "методички" распространяли в Швеции в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. В то время страна сохраняла нейтралитет. До 1961 года буклеты с обновлениями регулярно рассылались по стране, а местные власти получали их до 1991 года.

На фоне российской агрессии в Украине, в Швеции возобновились дебаты о политике безопасности и возможности вступления в НАТО, пишет газета.

В буклете указано, что если Швецию, которая не воевала ни с одной страной уже более 200 лет, будут атаковать, "мы никогда не сдадимся". "Любая информация о том, что сопротивление прекращается, является неправдивой", - говорится в буклете.

Яйца полезны для сердца

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Потребление всего лишь одного яйца в день снижает риск сердечных болезней, пишет Daily Mail.

Проанализировав связь между потреблением яиц и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ученые из Пекинского и Оксфордского университетов пришли к выводу, что даже одно яйцо в ежедневной диете снижает риск инфаркта на четверть. А люди, потребляющие в среднем пять яиц в неделю, на 12% меньше страдают от сердечных болезней.

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В ходе исследования, которое проводилось в Китае, ученые анализировали диету более 400 тысяч здоровых людей в возрасте от 30 до 79 лет. В начале исследования 13,1% участников заявили, что едят по крайней мере одно яйцо в день, в то время, как 9,1% вообще не ели яйца.

За группой наблюдали 9 лет, пишет издание. За это время было зарегистрировано почти 84 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 10 тысяч смертей и более 5 тысяч проблем сердечно-сосудистой системы, таких как сердечные приступы. Статистика таких случаев среди группы, которая регулярно потребляла яйца, была ниже.

По информации издания, результаты исследования в определенной степени идут вопреки популярным взглядам, что яйца не очень полезны.

"Люди, которые часто едят яйца, могут быть уверены, что нет никакого риска для их сердечно-сосудистой системы", - говорит профессор сердечно-сосудистой медицины Тим Чико.

Недостижимые возобновляемые цели

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По оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, у Украины благодаря специфическим природным условиям есть шанс стать лидером Восточной Европы по развитию возобновляемой энергетики. Но, по оценкам польского издания Energetyka24, определенные реалии мешают стабильному развитию этой отрасли в стране.

По словам издания, потенциал Украины по производству возобновляемой энергии значительно превышает подобные показатели других стран Центральной и Восточной Европы. Наибольшие резервы - это ветровая и солнечная энергия (78% и 17% потенциального роста соответственно). В долгосрочной перспективе развитие возобновляемой энергетики могло бы стать для Украины важным элементом политики энергонезависимости.

Издание отдает должное усилиям украинской власти по развитию возобновляемой энергетики, но отмечает, что разница между планами и реальными цифрами все еще слишком велика, чтобы говорить об уверенных успехах.

Среди главных проблем развития возобновляемой энергетики издание называет отсутствие четких и долгосрочных планов развития, что можно объяснить частыми изменениями основ работы энергорынка в Украине.

Еще один важный фактор - отсутствие на украинском рынке стратегических западных компаний с мировым именем, которые могли бы стать позитивным сигналом для массовых инвестиций.

Не обошло издание вниманием и "традиционную для Украины бюрократию", в частности сложный процесс получения соответствующих лицензий, разрешений на подключение к сети и тому подобное.

Кто ответит за мигрантов?

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В Германии все чаще слышны разговоры, что необходимо создать специальную комиссию для расследования обстоятельств, когда страна открыла свои границы для потока мигрантов с Ближнего Востока, пишет польское издание Gazeta Wyborcza. И никто не сомневается, что в начале списка людей, которых должна допросить такая комиссия, будет стоять немецкий канцлер Ангела Меркель, говорит издание.

С требованием привлечь Меркель к ответственности уже давно выступают ультраправые немецкие партии, в частности националистическая правопопулистская Альтернатива для Германии. Но недавно с подобными призывами выступила и либеральная Свободная демократическая партия, говорит газета.

"Нас не интересуют обвинения, нас интересует прозрачность. Мы хотим услышать ответ, достаточно ли правительство защитилось перед последствиями миграционного кризиса", - говорит лидер партии Кристиан Линднер.

Сама Меркель до сих пор не прокомментировала эту ситуацию. Даже на пике миграционного кризиса она повторяла, что страна "справится". Недавно, однако, признала, что вопрос мигрантов прочно разделил страну, говорит издание.

Пока у двух упомянутых партий нет голосов, чтобы созвать соответствующую комиссию. Но недавно стало известно, что правые партии пытаются убедить Партию зеленых присоединиться к их требованиям.

"Проблема в том, что следственная комиссия даст результаты только через два года. А нам они нужны сейчас", - комментирует ситуацию представитель Зеленых Катрин Горинг-Эцкарт.

Новые рекомендации ВОЗ

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Впервые в истории Всемирная организация здравоохранения опубликовала список анализов и диагностик, которые организация назвала "значительными" для любой системы здравоохранения, говорит New York Times.

В списке ВОЗ - 113 методов диагностики, 58 из которых - это рутинные анализы крови и мочи. Остальные 55 - это тесты для выявления болезней, которым ВОЗ отдает высокий приоритет, в частности ВИЧ, туберкулез, малярия, гепатит В и С, вирус папилломы и сифилис, говорит издание.

Те, кто составлял этот список, надеются расширить его, добавив тесты для выявления вирусов гриппа, рака, сердечно-сосудистых заболеваний и т.п.

Также предлагается создать список существенно необходимого диагностического оборудования, такого как рентген-установки, УЗИ и компьютерная томография.

Газета отмечает, что многие из рекомендованных анализов и образцов оборудования широко используются уже десятилетиями, и методы диагностики сильно отличаются в разных странах.

Этот список должен подвигнуть страны на строительство собственных лабораторий, которые необходимы для проведения указанных анализов. Также он поможет определить приоритеты развития для индустрии диагностики.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС

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