Обзор СМИ: Меган Маркл метит в президенты США?

В обзоре:

Из герцогини в президенты?

Чем завершится визит Макрона в Россию

Гольф во время рабочего визита

Сначала деньги, потом дети

Из герцогини в президенты?

Копірайт зображення Getty Images

Меган Маркл только привыкает к статусу герцогини Сассекской, но это не мешает Daily Mail рассуждать о ее возможных политических амбициях.

Таблоид пишет, что Маркл, возможно, будет баллотироваться в президенты США. Издание цитирует неназванного бывшего знакомого герцогини, которому она якобы призналась в этом.

Речь идет о разговоре, который якобы произошел вскоре после того, как у Меган завязались отношения с Гарри.

"Меган довольно четко сказала, что однажды хотела бы стать президентом", - цитирует свой источник Daily Mail.

Издание пишет, что герцогиня остается гражданкой США, а процесс получения гражданства Великобритании может растянуться на три года. Но даже после этого она может оставить американский паспорт, ведь двойное гражданство не запрещено в одной из двух стран.

Чтобы стать президентом США, нужно обязательно иметь гражданство этой страны, напоминает Daily Mail.

В статье также упоминается, что у Меган теплые отношения с Бараком Обамой и его женой.

Однако проблемой на пути к президентству может стать брак с принцем, утверждают историки королевской семьи.

"Существует достаточно жесткое правило - члены королевской семьи должны держаться в стороне от политики", - цитирует эксперта Daily Mail.

Впрочем, и эту преграду теоретически можно преодолеть, если Гарри откажется от королевских обязанностей, предполагает издание. И вспоминает слухи о том, что его мать - принцесса Диана - думала о переезде в Америку.

Чем завершится визит Макрона в Россию

Копірайт зображення Reuters

Во время визита в Россию, запланированного на 24-25 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон окажется в "не слишком удобном положении", пишет в газете Monde глава центра "Россия - Новые Независимые Страны" во Французском институте международных отношений Татьяна Кастуева-Жан.

По мнению автора, Макрон осознает, что у Запада есть слабые места, которые Россия охотно использует в свою пользу, если появится такая возможность.

"Французский президент будет избегать роли одинокого всадника во взаимодействии с Москвой, независимо от разногласий и трудностей, возникающих в отношениях с Вашингтоном и другими столицами ЕС", - предполагает она.

По ее мнению, перезагрузки отношений Парижа и Москвы в ближайшей перспективе ждать не стоит.

"Франции остается только работать над тем, чтобы в ближайшее время не произошло еще большее ухудшение отношений", - считает Татьяна Кастуева-Жан.

При этом она отмечает, что с момента избрания Макрона президентом, Россия и Франция поддерживают регулярные контакты на разных уровнях.

В январе Владимир Путин встретился с несколькими французскими бизнесменами, что расценили как сигнал благодарности тем, кто сохраняет присутствие на российском рынке, несмотря на санкции Запада. Одним из примеров экономического сотрудничества двух стран Кастуева-Жан называет участие компании Total в газовом проекте "Ямал".

Впрочем, успех встречи двух президентов в Санкт-Петербурге будут оценивать с точки зрения их переговоров по стратегическим вопросам наподобие Украины и Сирии, считает Кастуева-Жан.

Решение конфликта на Донбассе "находится в тупике", поэтому не существует предпосылок для постановки вопроса об отмене санкций против России, добавляет она.

Гольф во время рабочего визита

Копірайт зображення Reuters

Визит Дональда Трампа в Великобританию в июне этого года может быть продлен, ведь президент США хотел бы сыграть там в гольф, пишет Independent.

Издание отмечает, что глава Белого дома, возможно, сыграет с профессиональным британским игроком в гольф на площадке в Шотландии, которая принадлежит семье Трампа, но пока эти планы не подтверждены.

Его приезд, вероятно, будет сопровождаться значительными протестами в Великобритании, пишет Independent. Некоторые депутаты британского парламента уже раскритиковали Терезу Мэй за приглашение Трампа и подчеркнули, что не стоит давать ему возможность выступать с речью в законодательном органе.

Ожидается, что президент США встретится с Терезой Мэй, а также королевой. А вот недавно открывшееся посольство США в Лондоне он посещать не планирует, пишет Independent.

Визит будет иметь статус рабочего, а игра в гольф не повлияет на этот статус, подчеркивает издание.

"Государственный визит состоится в следующем году при условии, что Трамп останется в должности и не предстанет перед угрозой импичмента за связи с Россией", - добавляет Independent.

И отмечает, что такой сценарий не будет таким уж фантастическим, если демократы получат большинство в нижней и верхней палатах парламента США этой осенью.

Сначала деньги, потом дети

Копірайт зображення Reuters

О непростых ситуациях, в которых порой оказываются пациенты медицинских учреждений в Китае, пишет New York Times.

Газета приводит в пример ситуацию 28-летней гражданки Либерии, которая проживает в китайском городе Гуанчжоу и недавно родила близнецов. После их рождения женщине не позволяли их увидеть, пока она не заплатила почти 800 долларов за услуги роддома.

"Срок действия визы Джулианы Логбо уже истек, кроме того, она не говорит на китайском. Однако ее опыт - пример того, с чем сталкиваются миллионы китайцев в стране с негибкой системой здравоохранения, где пациенты должны оплачивать услуги на условиях 100 % предоплаты", - пишет издание.

Власти Поднебесной планирует потратить 130 млрд долларов на усовершенствование системы здравоохранения.

Уже сейчас почти 1,4 миллиарда жителей страны застрахованы, но система имеет ряд недостатков. Иногда жителям отказывают в предоставлении помощи даже в ситуации на грани жизни и смерти, пишет газета.

"Если человеку нужно обратиться в местную больницу, все знают, что сначала нужно найти банкомат и принести деньги. Вы буквально не получите ничего, если не заплатите", - цитирует New York Times австралийку Ребекку Тейлор, которая работает советником в Пекине.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram