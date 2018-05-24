Обзор СМИ: ФБР защищает Украину от российских кибератак

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Действия США по защите Украины от киберугроз, жизнь Юлии Скрипаль после отравления, новое воплощение Эркюля Пуаро на экране, а также демографический кризис Китая - в обзоре иностранных изданий от 24 мая.

ФБР против российских "медведей"

Юлия Скриль об "очень болезненном" выздоровлении

Пуаро возвращается

Демографическая борьба в Китае

Предотвратить угрозу

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США прибегло к активным действиям по предотвращению "цифровой диверсии России, потенциально нацеленной на создание хаоса в Украине", говорится в статье Рафаеля Саттера и Франка Бажака для Seattle Times.

Как сообщала Служба безопасности СБУ, в зоне риска оказались объекты инфраструктуры особого значения, там ведется работа по предупреждению возможных кибератак.

Согласно открытым судебным документам, ФБР взяла под контроль главный сайт, который "общался с массивной армией" устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением VPNFilter, и надеется, что это предупредит атаку со стороны хакерской группы Fancy Bear. Последняя, как считается, активно сотрудничает с российским правительством.

"Надеюсь, основные исполнители будут застигнуты врасплох, и это приведет к падению их сети", - говорит Крейг Уильямс из отдела разведки цифровых угроз компании Cisco, которая сотрудничала с ФБР. Однако, предупреждает он, хакеры все еще могут получить контроль над инфицированными роутерами, если им известны их адреса, а также если они имеют необходимые ресурсы для восстановления контроля и управления.

"Перевернутая жизнь"

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Юлия Скрипаль, которая вместе с отцом, бывшим российским шпионом Сергеем Скрипалем стала жертвой умышленного отравления в британском городке Солсбери, намерена в долгосрочной перспективе вернуться в Россию. Об этом она рассказала агентству Reuters.

"Шокирует сам факт использования нервнопаралитического вещества, - говорит Скрипаль. - Моя жизнь перевернулась вверх ногами".

Как напоминает агентство, Юлия находилась в коме в течение 20 дней.

"Я проснулась и узнала, что нас отравили. Нам очень повезло, что, несмотря на покушение на убийство, мы оба выжили. Выздоровление было медленным и очень болезненным", - рассказала Скрипаль в интервью, записанном в тайном месте, где она находится под защитой британского правительства.

Она также сделала письменное заявление, которое написала от руки на английском и русском.

"Я стараюсь жить сегодняшним днем ​​и планирую помогать своему отцу до его полного выздоровления. В будущем я надеюсь однажды вернуться в Россию", - пишет она.

Еще один Пуаро

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Известный актер Джон Малкович сыграет главную роль в очередной экранизации произведений Агаты Кристи об эксцентричном бельгийском детективе Эркюле Пуаро, пишет The Hollywood Reporter.

В мини-сериале под названием "Убийство по алфавиту" (ABC Murders) по заказу BBC и Amazon также снимется Руперт Грин, известный по экранизации книг о Гарри Поттере, Эндрю Бакан, снявшийся с сериалах "Броудчерч" и "Закон Гарроу", Имон Фэррен, известный своей ролью в кинофильме"Твин Пикс", и другие исполнители.

"Убийство по алфавиту" - одна из самых напряженных историй моей прабабушки, а Эркюль Пуаро - один из ее самых интересных персонажей, - сказал Джеймс Прачард, исполнительный продюсер и исполнительный директор компании "Агата Кристи Лтд.", - Я поражен качеством актерского состава. И очень рад, что буду свидетелем уникального подхода Джона Малковича к иполнению своей роли в этой увлекательной телевизионной адаптации".

Действие в фильме будет происходить в Британии 1930-х годов, "когда нация переживала опасный раскол на фоне усиления атмосферы подозрений и ненависти".

Задача Пуаро - вычислить серийного убийцу, известного только по инициалам ABC.

Больше детей Китаю

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Правительство Китая рассматривает возможность отмены ограничений на количество детей в семье, что уже привело к росту акций производителей товаров для детей, сообщает Guardian.

В течение последних 40 лет китайские семьи не могли иметь более одного ребенка, напоминает газета, но в 2015 году власти пошли на смягчение политики и позволили парам заводить двоих детей.

"Впрочем, даже спустя три года после этого шага коэффициент рождаемости в Китае остается одним из самых низких в мире - на уровне 1,24 на женщину, что ниже ожидаемых 1,63. Число рождений упало на 4% по сравнению с предыдущим годом", - приводит статистику издание.

Решение об отмене ограничений может быть принято уже в этом или следующем году, и рассматривается как попытка властей противостоять быстрому старению населения, а также мировой критике китайской политики планирования семьи, пишет Guardian со ссылкой на агентство Bloomberg.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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