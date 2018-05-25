Обзор СМИ: кто выиграет кубок Лиги чемпионов в Киеве?

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В канун главного футбольного события года в Европе - финала Лиги Чемпионов - пресса Великобритании и Испании пишет о надеждах и вызовах мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля" в Киеве.

Кто более титулованный?

Газета Guardian - в ожидании неповторимого поединка в Киеве. Издание считает, что преодолеть "машину по получению трофеев" - именно так Guardian называет "Реал Мадрид" - "Ливерпулю" будет трудно, но возможно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Реал" за последние пять лет трижды становился победителем "Лиги чемпионов"

"Фанаты" Ливерпуля "должны принять тот факт, что их противники готовятся к своему четвертому финалу (Лиги Чемпионов. - Ред.) за последние пять лет. Более того, три из них были победными", - отмечает газета.

В то же время Guardian напоминает, что и "Ливерпуль" выигрывал этот европейский титул пять раз - в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. И этот факт должен вдохновлять подопечных Юргена Клоппа.

"Субботний финал Лиги Чемпионов в Киеве обещает стать редким событием, поединком выдающихся команд", - заключает издание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Былые победы должны вдохновлять игроков "Ливерпуля"

"Ливерпуль", больше атак!

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мохамед Салах - мощный козырь "Ливерпуля"

"Независимо от того, выиграет или проиграет в финале "Ливерпуль" под руководством Клоппа, сделают они это, как никто другой", - считает Independent.

Издание пишет, что на пути к финалу подчиненные Юргена Клоппа неоднократно показывали: они способны наносить жесткие, быстрые и неожиданные удары сопернику.

То, как они "выбросили" из нынешнего розыгрыша главного европейского трофея "Манчестер Сити", доказывает именно это, убеждает Independent.

Издание призывает "Красных" не прибегать к тактике обороны, а больше атаковать. По мнению спортивных обозревателей, тот факт, что "Реал Мадрид" вряд ли заготовил какие-то тактические неожиданности, дает ливерпульцам преимущество. Воспользуются ли они им - станет известно в субботу вечером.

Роналду - молодой и неповторимый

Копірайт зображення Getty Images Image caption 33-летний Криштиану Роналду накануне игры заявил, что его биологический возраст - 23 года и будет играть еще как минимум восемь сезонов

А газета Daily Mail не обошла вниманием еще одну выходку звезды "Реала" Криштиану Роналду.

"Тридцатитрехлетний игрок заявил на этой неделе, что его биологический возраст - 23 года, и он может играть еще как минимум восемь сезонов, - пишет газета. - Во время тренировки в Мадриде Роналду похвастался своими невероятными мускулами".

Ведущая испанская газета El Pais возлагает большие надежды на Роналду. Издание пишет о "вечном медоврм месяце" игрока.

"Он является лучшим бомбардиром турнира, в котором забил 120 голов", - напоминает издание.

Газета надеется, что и в Киеве Рональду продемонстрирует свою стальную выдержку, которая неоднократно приносила победу мадридском клубу.

"Когда дела идут хорошо, Криштиану не нужны какие-то особые наставления ... Он никогда не нервничает, даже когда его критикуют. Вот почему он - лучший. Есть игроки, давление на которых выбивает их из колии, а других - нет. Он из таких", - цитирует El Pais наставника "Реала" Зинедина Зидана.

Зидан против Клоппа

Копірайт зображення Getty Images Image caption Финал Лиги чемпионов в Киеве станет еще и противостоянием амбициозного тренера "Реала" Зинедина Зидана и опытного наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа

Другая ведущая испанская газета, El Mundo, предлагает взглянуть на матч в Киеве через призму противостояния тренеров обоих клубов - Зинедина Зидана и Юргена Клоппа.

El Mundo пишет, что немецкий тренер, благодаря своему возрасту и преданности футболу, имеет больше опыта управления рядом европейских команд. В то же время Клопп пока не вкусил сладкий вкус победы в финале Лиги Чемпионов.

"В его послужном списке -достаточно поражений в финалах европейских кубков, что резко контрастирует с биографией его оппонента, Зинедина Зидана, который также будет сидеть на тренерской скамье в Киеве", - отмечает El Mundo.

"Милан и Кардифф - города, которые Зидан уже покорил. А теперь он планирует сделать то же самое и с Киевом", - считает испанское издание.

Газета предполагает, что судьба главного трофея континента решится не в основное время, а в дополнительное, и возможно даже благодаря пенальти.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба Мониторинга ВВС

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