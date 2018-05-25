Обзор СМИ: кто выиграет кубок Лиги чемпионов в Киеве?
В канун главного футбольного события года в Европе - финала Лиги Чемпионов - пресса Великобритании и Испании пишет о надеждах и вызовах мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля" в Киеве.
Кто более титулованный?
Газета Guardian - в ожидании неповторимого поединка в Киеве. Издание считает, что преодолеть "машину по получению трофеев" - именно так Guardian называет "Реал Мадрид" - "Ливерпулю" будет трудно, но возможно.
"Фанаты" Ливерпуля "должны принять тот факт, что их противники готовятся к своему четвертому финалу (Лиги Чемпионов. - Ред.) за последние пять лет. Более того, три из них были победными", - отмечает газета.
- "Львицы" победили "волчиц": как в Киеве разыграли женский Кубок Лиги чемпионов
- Через полмира с пересадками. Как фанаты Ливерпуля добираются до Киева
В то же время Guardian напоминает, что и "Ливерпуль" выигрывал этот европейский титул пять раз - в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. И этот факт должен вдохновлять подопечных Юргена Клоппа.
"Субботний финал Лиги Чемпионов в Киеве обещает стать редким событием, поединком выдающихся команд", - заключает издание.
"Ливерпуль", больше атак!
"Независимо от того, выиграет или проиграет в финале "Ливерпуль" под руководством Клоппа, сделают они это, как никто другой", - считает Independent.
Издание пишет, что на пути к финалу подчиненные Юргена Клоппа неоднократно показывали: они способны наносить жесткие, быстрые и неожиданные удары сопернику.
То, как они "выбросили" из нынешнего розыгрыша главного европейского трофея "Манчестер Сити", доказывает именно это, убеждает Independent.
Издание призывает "Красных" не прибегать к тактике обороны, а больше атаковать. По мнению спортивных обозревателей, тот факт, что "Реал Мадрид" вряд ли заготовил какие-то тактические неожиданности, дает ливерпульцам преимущество. Воспользуются ли они им - станет известно в субботу вечером.
Роналду - молодой и неповторимый
А газета Daily Mail не обошла вниманием еще одну выходку звезды "Реала" Криштиану Роналду.
"Тридцатитрехлетний игрок заявил на этой неделе, что его биологический возраст - 23 года, и он может играть еще как минимум восемь сезонов, - пишет газета. - Во время тренировки в Мадриде Роналду похвастался своими невероятными мускулами".
Ведущая испанская газета El Pais возлагает большие надежды на Роналду. Издание пишет о "вечном медоврм месяце" игрока.
"Он является лучшим бомбардиром турнира, в котором забил 120 голов", - напоминает издание.
- Почему жилье на финал ЛЧ в Киеве дешевеет, и как это было в Британии
- Испанцы отказываются от билетов на финал Лиги чемпионов в Украине - СМИ
- Пограничники разрисуют себя для фанов "Реала" и "Ливерпуля"
Газета надеется, что и в Киеве Рональду продемонстрирует свою стальную выдержку, которая неоднократно приносила победу мадридском клубу.
"Когда дела идут хорошо, Криштиану не нужны какие-то особые наставления ... Он никогда не нервничает, даже когда его критикуют. Вот почему он - лучший. Есть игроки, давление на которых выбивает их из колии, а других - нет. Он из таких", - цитирует El Pais наставника "Реала" Зинедина Зидана.
Зидан против Клоппа
Другая ведущая испанская газета, El Mundo, предлагает взглянуть на матч в Киеве через призму противостояния тренеров обоих клубов - Зинедина Зидана и Юргена Клоппа.
El Mundo пишет, что немецкий тренер, благодаря своему возрасту и преданности футболу, имеет больше опыта управления рядом европейских команд. В то же время Клопп пока не вкусил сладкий вкус победы в финале Лиги Чемпионов.
"В его послужном списке -достаточно поражений в финалах европейских кубков, что резко контрастирует с биографией его оппонента, Зинедина Зидана, который также будет сидеть на тренерской скамье в Киеве", - отмечает El Mundo.
"Милан и Кардифф - города, которые Зидан уже покорил. А теперь он планирует сделать то же самое и с Киевом", - считает испанское издание.
Газета предполагает, что судьба главного трофея континента решится не в основное время, а в дополнительное, и возможно даже благодаря пенальти.
Подготовила Наталья Матюхина, Служба Мониторинга ВВС