СМИ о финале Лиги чемпионов: триумф, боль и слезы

Копірайт зображення Reuters Image caption Газета Guardian называет голы полузащитника "Реала" Гарета Бэйла в ворота "Ливерпуля" "акробатическими трюками в воздухе"

После 26 мая 2018 года Киев навсегда останется на карте мирового спорта как город, где творилась история клубного футбола.

В невероятном поединке между испанским "Реалом Мадрид" и английским "Ливерпулем" королевский клуб установил новый рекорд - в третий раз подряд завоевал престижный трофей континента, выиграв финал Лиги Чемпионов со счетом 3: 1.

Десятки тысяч фанатов, которые съехались в столицу Украины со всего мира, а также миллионы болельщиков, которые смотрели это очень напряженное действо по телевизору, увидели все, за что они так любят футбол: и мужские слезы, и феерические голы, и триумф победителей, и отчаяние от разбитых надежд побежденных.

Именно эти эмоции передают газеты, вышедшие утром 27 мая в Великобритании и Испании.

"Они еще вернутся"

Газета Liverpool Echo разделяет отчаяние подчиненных Юргена Клоппа и выражает надежду, что большие достижения "мерсисайдцев" еще впереди.

"Для "Ливерпуля" это стало болезненным дежа вю: еще одной историей поражения в финале, еще одним трофеем, который поманил и выскользнул из рук, и еще одной кучей причин для сожаления. Вечер, который мог бы стать началом новой золотой эры "красных" принес огромное разочарование", - пишет газета.

"Ливерпуль" стал мастером собственного падения. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью, они упустили ее Liverpool Echo

"Шестое подряд поражение Юргена Клоппа принесет ему больше боли, чем предыдущие пять", - добавляет Liverpool Echo.

В то же время издание подбадривает команду родного города. "Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть "Реалу", который отпраздновал хет-трик с короной победителей Лиги чемпионов. Но "Ливерпуль" стал мастером собственного падения. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью, они упустили ее. Вместо того, чтобы продемонстрировать, насколько далеко они продвинулись вперед, команда продемонстрировала миру, как много им еще предстоит сделать", - отмечает Liverpool Echo.

Газета сочувствует "бедному Лорису Кариусу, который после финального свистка упал на землю, умоляя, чтобы она его проглотила", и всей команде, которая была шокирована видом нападающего Мохамеда Салаха, который был вынужден "в слезах покинуть поле из-за травмы плеча в первой половине матча". "Какой жесткий конец для его сказочного периода" - ряда забитых мячей в сезоне, добавляет ливерпульская газета. В Киеве спортивное везение просто отвернулось от "красных", делает вывод Liverpool Echo: "В вечер, когда Клопп просил судьбу улыбнуться "Ливерпулю", этого не произошло."

Но несмотря на это, издание не теряет надежды на будущие успехи команды: "Ливерпуль" еще вернется. Это поражение не зачеркивает тот факт, что сезон 2017-18 годов запомнится надолго. Они стильно прошли отборочную фазу и превысили все ожидания пути в Киев... Им понадобится некоторое время, чтобы пережить поражение, но с Клоппом во главе "Ливерпуль" остается силой, подающей большие надежды. Это молодая команда, лучшие дни которой еще впереди", - резюмирует Liverpool Echo.

Благодаря Бэйлу

Guardian радуется тому, что творцом истории на поле "Олимпийского" стадиона в Киеве стал английский футболист Гарет Бэйл. "Реал Мадрид" выиграл Лигу Чемпионов благодаря тому, что Бэйл блестяще потопил "Ливерпуль" - статью под таким заголовком вмещает эта британская газета.

К большому сожалению для ливерпульского вратаря Лориса Кариуса, отныне он должен будет жить с ощущением, что его запомнят так же надолго, как и невероятный двойной гол Гарета Бэйла или слезы Мохаммеда Салаха Guardian

"Для Бэйла это был личный триумф с двумя голами для "Реала" и наградой как лучшего игрока матча... Его гол, который скорее напоминал акробатический трюк в воздухе, забитый всего через две минуты после того, как он вышел на поле, попадет в список самых выдающихся голов всех времен финалов Лиги чемпионов", - убеждает газета.

Guardian вспоминает и другие драматические эпизоды матча: "Это был удивительный вечер, который дал столько поводов для новостей. К большому сожалению для ливерпульского вратаря Лориса Кариуса, отныне он должен будет жить с ощущением, что его запомнят так же надолго, как и невероятный двойной гол Гарета Бэйла или слезы Мохаммеда Салаха".

Кто виноват и что делать

В свою очередь Independent подводит итог финала Лиги чемпионов в Киеве и делает пять выводов из поединка 26 мая.

Во-первых, характер и мастерство сделали свое дело: "Реал" доказал, почему они являются настоящими чемпионами, пишет британское издание. Во-вторых, нравится это или нет, капитан королевского клуба Серджио Рамос - в прекрасной форме и знает, что делает.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Игроки "Реала" Марсело и Даниель Карвахаль помогают нападающему "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху, который упал, получив травму на поле

Третий вывод, который делает Independent, неутешительный для английской команды - без Салаха им трудно показывать серьезный результат.

В-четвертых, Гарет Бэйл приходит на помощь в случае, когда команда больше всего нуждается в этом.

И наконец, в-пятых, пишет Independent: "Ливерпулю" стоит инвестировать в нового вратаря.

Счастливое число "Реала"

Одна из ведущих испанских газет, El Mundo, обращает внимание на то, что для "мадриленьос", то есть игроков столичного клуба, матч в Киеве стал уже 13-м победным финалом Лиги Чемпионов. По мнению издания, эта игра запомнится болельщикам футбола "возвращением Бэйла, сплошным невезением для соперников "Реала" и особенно ошибками Кариуса".

Газета награждает подчиненных Зинедина Зидана титулом "королей футбола" и отмечает, что "травма Салаха и детские ошибки Кариуса" стали первыми остановками на "пути страдания" ливерпульцев.

El Mundo пишет, что отныне для фанатов "Ливерпуля" Серджио Рамос навсегда останется "антихристом".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус не сдержал слез после поражения своей команды

А слезы Мохаммеда Салаха, которого газета называет "звездой исламского футбола", были не только проявлением невыносимой физической боли, но и осознанием, что ему придется пропустить не только остаток финала Лиги чемпионов, но, вероятно, и Чемпионат мира в России.

"Реал" - "короли футбола"

Не обошла вниманием триумф мадридцев и испанская газета El Nacional, которая выходит в Каталонии. Издание называет третью подряд победу "Реала" в Лиге чемпионов "историческим событием". "Белые" воспользовались травмой Мохаммеда Салаха и ошибками Лориса Кариуса, чтобы превзойти "Ливерпуль" на "Олимпийском" стадионе в Киеве ", - пишет El Nacional.

"С тринадцатой победой в европейских кубках, они ("Реал Мадрид"- ред.) стали королями старого континента. Ни одна другая команда ранее не выигрывала четыре из пяти последних финалов Лиги чемпионов, не говоря уже о трех финалах подряд. Теперь только "Реал Мадрид" может похвастаться таким достижением", - продолжает газета.

Издание считает, что подчиненные Зинедина Зидана стали легендой в Киеве благодаря тому, что они - "выдающийся" клуб, который владеет "удивительной магией".

В то же время El Nacional на жалеет добрых слов в адрес "Ливерпуля", которые в начале игры показали качественный футбол. "Ливерпуль" отобрал инициативу, прессуя противника и подвергая его давления резкими атаками в исполнении великолепной тройки в составе Мохаммеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино. "Мадрид" выглядел смущенным и суетливым", - пишет газета.

Однако, все это кончилось на тридцать первой минуте, когда Салах покинул поле из-за травмы. "Этот психологический и тактический удар и стал роковым для "Ливерпуля", - отмечает каталонская газета.

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