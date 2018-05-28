New York Times: как живет Донбасс во время "скучной" войны

Копірайт зображення ANATOLII STEPANOV Getty Image caption Журналист New York Times Алиса Сопова пишет, что для стороннего зрителя "война в Украине стала скучной"

О войне и мире на востоке Украины, референдуме против абортов в Ирландии и о том, как учительница исправила ошибки в письме Дональда Трампа - в обзоре иностранных СМИ.

Как сосуществуют война и мир на востоке Украины

О нелегкой жизни в зоне военного конфликта на Донбассе пишет на страницах New York Times журналист Алиса Сопова.

После трех месяцев, проведенных недавно в так называемой ДНР, она констатирует, что для стороннего зрителя "война в Украине стала скучной". Поэтому когда ее спрашивают, какая там ситуация, она отвечает: "Ну, война до сих пор уносит жизни в среднем одного или двух человек каждый день. Но она стала настолько статической, что даже странно. Две армии сидят друг напротив друга, иногда между ними не более 30 метров".

Автор добавляет, что по Минским договоренностям ни Украина, ни самопровозглашенные республики не могут воевать, но и не могут уйти. "Иногда происходят перестрелки, преимущественно ночью, когда международные наблюдатели спят", - пишет Сопова.

Недавно на Донбассе возобновились интенсивные бои, но "мир почти не заметил этого", отмечает она.

Поскольку эскалация и затихание боев происходили уже не раз, гражданская жизнь возвращается к линии фронта, где "удивительным образом сосуществуют война и мир". "Я видела школу, которая функционирует на расстоянии 150 метров от фронта. Детей туда привозят на автобусе, который едет по узкой дороге среди минных полей. Я слышала, что другая школа в этом месяце попала под обстрел. Там выбило окна, когда внутри находились 370 детей. Четыре дня спустя стекла вставили назад и занятия возобновились. Война войной, но надо идти в школу", - пишет автор.

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Сопова отмечает, что в центре Донецка нет ощущения, что война идет здесь и сейчас. На улицах гуляют мамы с детьми и работают кафе.

"Но жизнь сложна по другим причинам. Отколовшаяся от Украины территория имеет размеры штата Нью-Йорк и население 4 миллиона жителей, перед которыми встает сложный выбор. Они стали заложниками оппортунистических сепаратистских лидеров и одновременно преступников для украинских властей. Их считают сторонниками сепаратистов и гражданами, не сохранившими верность своей стране, чей грех состоит в том, что их взяли в заложники", - отмечает автор.

Как ирландцы стали на шаг ближе к Европе

"Образцовым референдумом" называет французская Le Monde произошедшее в Ирландии 25 мая. В этот день большинство граждан страны проголосовали за отмену нормы конституции, которая фактически запрещает аборты.

"Ирландское "да" абортам, а также высокая явка на голосовании в пятницу, в том числе среди молодых людей и мужчин, объединяет страну и приближает ее к остальной Европе", - считает газета.

Она называет это голосование обратным примером референдума по "брекситу", который состоялся в соседней Великобритании два года назад. На этот раз референдум не разъединил страну и не настроил сельскую общину против тех, кто живет в городах, пишет издание.

Копірайт зображення Jeff J Mitchell Getty Image caption Голосование по вопросу абортов в Ирландии состоялось 25 мая

Голосование о запрете абортов положило конец "парадоксальной ситуации", когда в одной и той же стране разрешено вступать в брак людям одного пола, но женщинам не разрешено решать, что делать с беременностью, подчеркивает Le Monde.

Газета считает, что референдум также показал, что общество в Ирландии идет на шаг впереди политической и религиозной элиты. "Многие избиратели признали, что уже давно ждали этот референдум", - пишет издание.

В будущем изменения могут произойти в еще двух уголках Европы, предполагает Le Monde. За ирландским референдумом пристально следили в Польше, где гражданское общество пытается помешать правительству ограничить право женщин на аборт, а также в Северной Ирландии. Как пишет издание, в этой части Великобритании тоже действует запрет на прерывание беременности.

Сколько ошибок нашли в письме от Трампа

Бывшая учительница английского языка из Атланты Ивон Мейсон исправила ошибки в письме президента и отправила его обратно Дональду Трампу.

Как пишет Daily Mail, произошло это после того, как Флориду всколыхнула очередная массовая стрельба. Ивон Мейсон написала Трампу письмо, где попросила встретиться с родителями жертв трагедии и поставила вопрос безопасности в школах. Ответ пришел 3 мая, но "с кучей грамматических ошибок".

Копірайт зображення AFP Image caption 61-летняя учительница раскритиковала Трампа за ошибки в письме. На фото Трамп, но с другим письмом

Письмо было напечатано от имени Белого дома и подписано Дональдом Трампом. В тексте неоднократно упоминаются слова "государство" и "нация", но они написаны с большой буквы, что, по мнению учительницы на пенсии, является ошибкой. Также в последнем абзаце упоминается слово президент, и оно также написано с большой буквы.

"Если бы мои ученики прислали мне такой текст, то получили бы такие же отметки с поправками", - цитирует издание 61-летнюю Мейсон.

Daily Mail пишет, что она осталась недовольна и содержанием письма, ведь в нем лишь упоминаются шаги, которые власти сделали после стрельбы.

Между тем фотография письма с исправлениями стала популярной в Facebook, где ее лайкнули и поделились ею сотни раз, отмечает издание.

Поглотит ли Италию кризис?

Осенью итальянцы могут снова пойти на избирательные участки, и это будут уже вторые парламентские выборы в этом году.

Как пишет Guardian, это может произойти из-за отказа президента утвердить кандидатуру евроскептика на пост министра финансов. Ее предложил кандидат на пост премьер-министра Джузеппе Конте. Но как только президент Серджио Маттарелла ветировал ее, Конте отказался формировать правительство.

Газета называет поступок главы государства беспрецедентным в новейшей истории страны. Он иллюстрирует "глубокую пропасть" между Маттареллой, который должен быть политически нейтральным, и лидерами двух популистских партий, которые пытаются сформировать правительство после победы на выборах в марте, пишет Guardian.

Копірайт зображення AFP Image caption Италию может ожидать политический и экономический кризис

Маттарелла объяснил свой поступок тем, что назначение министром финансов человека, называющего присоединения Италии к зоне евро исторической ошибкой, может спровоцировать значительные экономические трудности. По мнению издания, его заявление является индикатором того, что президент свято верит в важность евро для финансовой безопасности страны. Но его поступок может привести к конституционному кризису.

Итогом может стать еще большая поддержка популистов со стороны избирателей и попытки двух партий воплотить в жизнь свои обещания.

Как пишет Guardian, экономисты оценили эти обещания в 170 млрд евро. Если добавить к ним итальянский долг в два триллиона евро, ЕС может стать свидетелем худшего для себя сценария - долгового кризиса по образцу Греции в третьей по величине стране еврозоны, отмечает газета.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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