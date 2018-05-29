Мировые СМИ: Россия должна ответить за МН17

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Обзор мировых СМИ за 29 мая о таком:

Почему Австралия требует жестких шагов в отношении России?

Как въехать в Британию без визы?

Футболом по терроризму - как это делает Израиль?

Почему надо бороться с одноразовым пластиком?

МН17: Австралия против России

Копірайт зображення Getty Images Image caption Премьер-министр Австралии Тони Эбботт на церемонии открытия мемориала австралийских жертв MH17

На фоне новых фактов причастности России к катастрофе малайзийского пассажирского лайнера МН17 над Украиной в 2014 году в Австралии раздаются призывы к жестким шагам по отношению к Москве в случае ее отказа извиниться за "это зверство", пишет местная газета Australian.

Премьер-министр Малкольм Тернбулл, министр иностранных дел Джули Бишоп и генеральный прокурор Кристиан Портер обвинили Россию в "прямом участии" в роковом запуске ракеты "Бук" и требуют "ответственности" за уничтожение самолета.

Они потребовали немедленных переговоров с Россией по поводу новых данных международной следственной группы, которая установила принадлежность ракеты россиянам.

Бишоп заявила, что Австралия рассматривает ряд "вариантов" действий против Москвы и лоббирует согласованные действия стран, чьи граждане погибли на борту самолета. Она также потребовала от России выплатить компенсацию семьям жертв МН17.

Australian напоминает, что лайнер был сбит над территорией Украины, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Погибли все пассажиры рейса и экипаж.

Москва отвергает обвинения в поставках оружия сепаратистам на Донбассе и причастности к катастрофе.

Между тем Тони Абботт, который возглавлял правительство Австралии, когда произошла трагедия, унесшая жизни 38 граждан Австралии, предложил выслать российского посла, продолжает газета.

"Ни одна страна не может избежать ответственности, если она причастна к гибели 38-ми австралийцев, - цитирует его издание. - Если русские не извинятся, мы должны будем выслать российского посла, пока они не сделают этого".

Australian пишет, что после катастрофы МН17 Абботт был настолько взбешен, что даже угрожал "схватить за грудки" Владимира Путина и "жестко поговорить" с ним во время саммита G20 в Брисбене в 2014 году.

В Британию через Израиль

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Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Израиля и планирует перебраться в Тель-Авив, сообщает британская Guardian со ссылкой на израильское Министерство внутренних дел.

Газета пишет, что владелец английского футбольного клуба "Челси" прибегнул к такому шагу после "долгих задержек с получением новой визы в Великобританию". Guardian добавляет, что владельцы израильских паспортов могут въезжать в страну без визы, если речь идет о краткосрочном пребывании.

Министерство внутренних дел Израиля рассказало, каким образом Абрамович получил новое гражданство:

"Роман Абрамович посетил посольство Израиля в Москве, как и любое другое лицо. Он подал прошение о получении разрешения на иммиграцию. Его документы прошли проверку в соответствии с требованиями закона о возвращении, и его действительно признали таким, кто может воспользоваться этим правом."

"Абрамович - еврей, и часто посещает Израиль. Он жертвовал миллионы на научные израильские исследования и разработки и делал инвестиции в местные фирмы", - отмечает газета.

Guardian рассказывает, ссылаясь на СМИ Израиля, что Абрамович будет освобожден от уплаты налогов в этой стране в течение 10 лет и ему не придется объяснять источники своих доходов.

Таким образом, российский олигарх, "богатство которого, по оценкам журнала Forbes, достигает 8,6 млрд фунтов стерлингов, станет еще и самым богатым израильтянином", пишет газета.

Великобритания установила более жесткие требования для получения виз российскими богачами, которые считаются приближенными к Путину, после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон обвинил в этом Россию, но Кремль отрицает свою причастность.

В то же время Россия раскритиковала британское правительство из-за задержек с предоставлением визы Абрамовичу.

"Очевидно, что для правительства Великобритании и визы, и регулирование медиа-сферы - инструменты политики", - заявил российский МИД.

Футбол и политика - навеки вместе?

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Израильские правоохранители нашли новый способ наказания для членов террористических группировок, которые находятся в тюрьмах страны. По сообщениям газеты Jerusalem Post, боевикам "Хамас", организации, которая на Западе признана террористической, запретят смотреть футбол.

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан приказал Израильской тюремной службе запретить заключенным членам Хамас просмотр матчей Чемпионата мира по футболу, который безумно популярен в Израиле, пишет Jerusalem Post.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует в России 14 июня.

"У меня нет желания разрешать террористам из "Хамас" смотреть Чемпионат мира, пока тела наших солдат содержатся в секторе Газа вместе с нашими похищенными гражданами", - цитирует господина Эрдана газета.

"Тот, кто вышел из семейства наций и держится за культуру убийств и террора, не может наслаждаться международными спортивными соревнованиями, которые объединяют людей во всем мире", - убежден израильский министр.

Jerusalem Post отмечает, что закон, принятый в 1997 году, требует, чтобы заключенные могли смотреть телевизор.

Эрдан надеется, что лишенные права наблюдать за ходом Чемпионата мира по футболу узники из "Хамас" будут вынуждены обратиться к своей организации с призывом вернуть тела двух израильских солдат и освободить двух израильских граждан, содержащихся в Газе.

Все на борьбу с пластиком

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Евросоюз объявляет широкомасштабную войну пластику, сообщает британская Daily Mail.

Еврокомиссия предлагает запретить целый ряд одноразовых изделий из пластмассы, такие как разнообразные столовые приборы, палочки для шариков, смешивания напитков и очистки ушей, чтобы уменьшить количество пластикового мусора "в нашем воздухе, на нашей почве, в наших океанах и в нашей пище".

Газета пишет, что новые инициативы приняты в дополнение к планам собирать для переработки все без исключения пластиковые бутылки, а также ввести дополнительную плату за использование пластиковых стаканов в заведениях питания.

Daily Mail цитирует заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммермана, который убежден: "Пластиковые отходы, несомненно, большая проблема, и европейцам нужно действовать сообща, чтобы эту проблему решить."

Евросоюз считает, что запрет на использование одноразовых пластиковых предметов поможет избежать 3,4 млн тонн выбросов углерода и предотвратить экологический вред, который до 2030 года нанесет ущерб на 19,2 млрд фунтов стерлингов.

Ученые уже давно говорят об опасности, которую представляют тонны пластиковых отходов в океанах, добавляет Daily Mail.

Газета приводит данные, опубликованные в журнале Scientific Reports, о том, что в Тихом океане уже образовался остров из пластикового мусора весом примерно 79 тысяч тонн.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба Мониторинга ВВС

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