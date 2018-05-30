Украина обвиняет Россию, а сама ничего не делает - западные СМИ

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Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Убийство журналиста Аркадия Бабченко

Гибель журналиста Аркадия Бабченко в Киеве всколыхнула не только украинские и российские СМИ. 30 мая о нем пишут многие европейские издания.

"Я был на этой войне"

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Guardian вспоминает, что 41-летний военный корреспондент покинул Россию в феврале 2017 года, заявив, что это страна, в которой он уже не чувствует себя в безопасности.

Газета отмечает, что вчерашнее громкое убийство произошло в Киеве, который стал не только "убежищем для некоторых, наиболее критически настроенных по отношению к Москве, фигур", но и местом, где происходят "четко спланированные убийства, которые годами остаются нераскрытыми".

Guardian также пишет, что сразу после появления новостей о смерти Бабченко "украинские и российские чиновники начали показывать пальцем друг на друга".

Описывая факты из биографии журналиста, издание обращает внимание на то, что он покинул Россию после того, как его пост о погибших в авиакатастрофе российского самолета на пути в Сирию вызвал шквал критики. Тогда в его адрес звучали угрозы, а также призывы анулировать его российское гражданство.

Бабченко много писал о войне, преимущественно описывая "опасную рутинную жизнь солдата на фронте в Чечне", вспоминает Guardian. И добавляет, что сам журналист в 2007 году так ответил на вопрос о том, что он хотел сказать в своей книге: "Я существую. Я был на этой войне. И вот что я видел".

"Oбъект ненависти"

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Independent также описывает определенные факты из биографии Бабченко, в частности о том, что он был двукратным ветераном Чеченской войны. Сначала поехал на фронт в качестве призывника, а потом как контрактник.

Его журналистские тексты были "авторитетными, сильными и красноречивыми", отмечает издание. Бабченко писал репортажи с фронта, где мог работать без помех, благодаря признанию со стороны солдат, которым было известно о его военном опыте, добавляет Independent.

"Опасность редко была далеко от его рабочего места. Всего за несколько часов до смерти Бабченко написал в Twitter о том, как ему повезло, когда ему не разрешили сесть в украинский военный вертолет в 2014 году, там не было места", - пишет издание , вспоминая, что тот вертолет сбили.

"Этот журналист был незаурядным объектом ненависти для Москвы и это, безусловно, ляжет в основу всех расследований", - добавляет Independent.

Издание также отмечает, что его убийство становится в один ряд с другими громкими преступлениями в Киеве, но "похоже, что не все из них связаны с Россией".

"Украина остается сильно милитаризованной страной с прямым доступом к оружию, и влияние радикальных правых групп, связанных с властью, вызывает беспокойство", - добавляет издание.

Профессионал ихрабрец

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Французская Monde пишет, что Бабченко выступал против аннексии Крыма и "войны, которую Москва ведет на востоке Украины", а также активно критиковал Владимира Путина.

Газета также вспоминает, что Бабченко писал для либеральных изданий, в том числе "Новой Газеты", где работала Анна Политковская.

После убийства Бабченко ряд украинских, российских и западных коллег отдали должное его профессионализму и журналистской смелости, подчеркивает издание.

Как и многие другие европейские газеты, Monde не обходит вниманием то, что в Украине в последние годы происходят убийства, в которых власти обвиняют Россию.

"С лета 2016 года проходят нападения с использованием заминированных авто или стрелкового оружия, в которых погибают офицеры украинских спецслужб и ветераны войны на Донбассе, в том числе, чеченцы", - пишет газета.

Нераскрытыеубийства

Копірайт зображення Reuters Image caption Полиция возле дома, где убили Аркадия Бабченко

Бабченко стал четвертым российским оппозиционером, убитым в Украине за последние два года, пишет Financial Times.

До этого погибли Павел Шеремет, Денис Вороненков и Амина Окуева, отмечает издание.

"Украина обвинила Россию во всех трех убийствах, но ни одно из них не раскрыла. Также остается нераскрытым убийство пророссийского журналиста Олеся Бузины в Киеве в 2015 году", - отмечает Financial Times.

Обзор подготовила Служба мониторинга BBC

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