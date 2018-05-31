Мировые СМИ о "воскресении" Бабченко: доверие к Украине поставлено под вопрос?

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В четверг британская пресса активно обсуждает украинскую операцию с участием журналиста Аркадия Бабченко и выражает немало сомнений относительно ее оправданности.

Можно ли верить Украине?

"Почему странное воскресение Аркадия Бабченко - это пиар-подарок Кремлю" - под таким заголовком Independent публикует статью корреспондента Оливера Кэрролла.

Он пишет, что операция СБУ с заманивание киллеров помогла предотвратить смерть журналиста и "более масштабное, но не до конца понятное террористическое нападение". По словам украинских правоохранителей, удалось предотвратить убийство 30 человек в Украине, но об остальных 29 они ничего не сказали, отмечает издание.

"Для некоторых друзей журналиста новость о том, что он жив, стала облегчением, а также вызвала желание набить ему морду. Такая же реакция, возможно, была у его жены. Сейчас до конца не понятно, знала ли она о плане заранее", - добавляет автор.

Но речь идет не только о семье, пишет Кэрролл. "Доверие к Украине также поставлено под вопрос. В конце концов, эта страна утверждала, что ей-то можно больше верить, чем ее восточному соседу", - подчеркивает он.

Автор пишет, что позже может появиться больше существенных доказательств и деталей о пока не до конца понятной операции, но "фейковая история имеет и другие, более очевидные последствия".

"Во-первых, журналисты больше не будут принимать заявления украинских должностных лиц за чистую монету", - считает Кэрролл.

Во-вторых, утверждает он, каждая новость об угрозах журналистам теперь будет восприниматься с сомнением. В-третьих, у Кремля появилась новая карта, пишет Independent.

"Теперь ничто из того, что сообщает Украина, не является тем, чем кажется. Все, что говорит Украина, она говорит для того, чтобы выставить Россию в невыгодном свете", - подчеркивает издание, предполагая, что именно так будет вести себя Москва.

Кроме того, по мнению автора, действия Бабченко, который согласился принять участие в операции, "поставили на карту доверие к профессии в целом".

Козырь для любителей "фейковых новостей"

Telegraph пишет, что, узнав о гибели Бабченко, его друзья и коллеги начали писать некрологи и готовиться к похоронам, а Украина и Россия обменялись обвинениями и инициировали собственные расследования.

Но потом случилось то, чего не мог прогнозировать никто: Василий Грицак заявил, что все это было инсценировкой.

"Смерть и воскресение известного российского военного корреспондента стали одним из самых странных эпизодов в ожесточенном противостоянии России и Украины. Киев радовался победе, а Москва осудила подобный фокус", - пишет корреспондент Роланд Олифант.

Копірайт зображення AFP Image caption К посольству РФ в Киеве несли цветы и фото Бабченко

Он отмечает, что действия украинских властей также раскритиковали журналисты и защитники медиа.

По мнению некоторых из них, операция подорвала веру в журналистику, а также льет воду на мельницу стран, называющих неодобрительные репортажи фейковыми новостями, отмечает Олифант.

Автор статьи пишет, что операция с участием Бабченко "не пролила свет на другие нераскрытые убийства".

А международная организация "Репортеры без границ" обвинила Украину в "игре с правдой независимо от мотивов", добавляет Telegraph.

Больше плохого, чем хорошего?

Шон Уокер на страницах Guardian также пишет, что инсценировка смерти журналиста может в конечном итоге быть использована Кремлем.

"Возможно, Киев предотвратил убийство, но когда в следующий раз убьют кого-то из тех, кто критикует Кремль, первым вопросом будет, действительно ли он мертв", - пишет автор.

Копірайт зображення AFP Image caption Андрей Крищенко, глава полиции Киева, на месте "преступления". Теперь заявлениям украинской власти могут не доверять, пишут мировые СМИ

Уокер отмечает, что после первых радостных эмоций у многих возникли вопросы: "дурачить весь мир на протяжении целого дня" было единственным способом провести спецоперацию.

"Но несмотря на весь абсурд, эта история не из тех, над которыми смеются. Бабченко действительно бежал из России из-за страха, и, возможно, действительно существовал план его убийства. Вопрос в том, не сделала ли украинская власть больше плохого, чем хорошего, предотвращая убийство таким способом (если это действительно то, что она сделала). И не было ли менее провокационного варианта добиться желаемого результата", - пишет Уокер.

Он предполагает, что в течение следующих лет Москва может неоднократно использовать "защиту Бабченко", если нужно будет отреагировать на разоблачительные публикации или даже фотографии.

"Конечно, мысль о том, что Кремль может использовать что-то в свою пользу, вряд ли станет причиной отменить операцию по спасению жизни. И если предположить, что у этого трюка были веские основания, остаются вопросы относительно деталей", - отмечает автор статьи.

По его мнению, возможно, стоило сообщить не о гибели, что травмировало друзей, родственников и коллег, а о тяжелом ранении.

Кроме того, Уокер отмечает "плохой вкус" украинской власти, которая пригласила Бабченко на пресс-конференцию "ради максимально шокового эффекта".

По его мнению, теперь успех всей операции будет зависеть от того, сможет ли Киев предоставить неопровержимые доказательства российского плана, о котором сообщили на пресс-конференции.

Обзор подготовила Служба мониторинга BBC

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