Мировые СМИ о деле Бабченко: Украина - не Россия

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Мировые СМИ продолжают анализировать дело Бабченко. В обзоре 1 июня:

Почему не стоит критиковать методы СБУ?

Откуда раздаются призывы к новым санкциям против Кремля?

Что думает о деле Бабченко депутат британского парламента?

Почему британский аналитик считает, что Украина - все-таки не Россия?

Радоваться, а не критиковать

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Американская Washington Post публикует колонку одного из основателей "Общественное International" Максима Эристави, который отвергает критику в адрес Службы безопасности Украины за "постановочное убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Автор пишет, что волна критики, прокатившаяся в мировых СМИ, стала для него неприятной неожиданностью. Он утверждает, что вместо нападок на Украину из-за методов ее спецслужб, стоило бы порадоваться тому, что они спасли жизнь журналиста.

"Каждый раз, когда мы, русские и украинские журналисты, теряем коллегу, это лишь бередит глубокую незаживающую рану, - пишет Эристави. - Так, когда коллеги-новостники Бабченко узнали вместе с остальным миром, что он жив и здоров, реакция была довольно бурной. Реакция же некоторых иностранных журналистов и комментаторов резко отличалась".

"Они осудили операцию украинского правительства как никчемную и "неприемлемую манипуляцию". Некоторые из них даже приравняли ее к кампаниям дезинформации Кремля", - констатирует автор.

"Уважаемые иностранные коллеги, я жалею, что украинская власть не оправдала ваших ожиданий. Она, как правило, не оправдывает и наших. Но сегодня я просто рад, что мой коллега жив", - пишет Эристави.

Он убеждает критиков Украины: "В нашей части мира, где десятки журналистов были убиты только за то, что они выполняли свои обязанности, выжить - это уже достижение".

"За последний год в Европе погибли четыре журналиста. Перед теми, кто жив до сих пор, остается перспектива преследований и насилия. Мы должны делать все возможное, чтобы их защитить. Но мы не сможем достичь этого, если будем тратить время, ставя под сомнение наши редкие победы", - заключает Максим Эристави на страницах Washington Post.

Нужны новые санкции

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Газета Australian призывает к введению дополнительных санкций против России из-за "ряда убийств" оппонентов Кремля. Издание отмечает, что критики вполне имеют право ставить под сомнение методы Службы безопасности Украины для обеспечения безопасности российского журналиста Аркадия Бабченко и одновременно предлагает взглянуть на всю эту истории шире.

Газета пишет, что со времени аннексии Крыма Россией и начала войны в Донбассе Киев превратился в "поле убийств" оппонентов Путина.

Australian напоминает, что до истории со "смелым и непреклонным критиком Путина" Бабченко в столице Украины был взорван Павел Шеремет, а затем расстрелян депутат Госдумы Вороненков.

"Москва отрицает планы уничтожения Бабченко или кого-либо еще. Но это та самая Москва, которая цинично отвергает причастность к сбиванию лайнера авиакомпании Малазийские Авиалинии МН17 в 2014 году, несмотря на убедительные доказательства", - пишет газета.

Именно поэтому, убеждает Australian, страны мира должны ввести дополнительные санкции против Кремля.

Политика правды должна побеждать

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Daily Telegraph помещает статью члена британского парламента Роберта Сили, который убеждает: Украина одержала небольшую победу в опасной игре против России, но теперь должна готовиться к новым мощным атакам Кремля в информационном пространстве.

"Уже сейчас российские политики и журналисты связывают "ложную" смерть Бабченко с отравлением Сергея Скрипаля. Оба случая, дескать, являются частью одного и того же сюжета, чтобы дискредитировать Россию, - отмечает Сили. - Все те, кто сообщил о смерти Бабченко - BBC, международные агентства новостей или граждане, которые публиковали свои твиты, сыграли определенную роль в распространении фальшивых новостей. Это нехорошо".

Он добавляет, что несмотря ни на что, Великобритания должна быть на стороне Украины: "И все же Украина ... еще не умерла. Она остается едва ли не единственным государством в восточнославянском мире, напоминающем, хотя и хаотичную, но функционирующую демократию. Путину надо уничтожить украинскую демократию, чтобы обеспечить авторитарное будущее России. Поэтому мы имеем мощную стратегическую причину, чтобы поддержать Киев".

Он объясняет, что один из важнейших элементов российской информационной войны против Украины - это провоцирование сомнений в новостях, которые сообщают СМИ.

Именно для этого распространяют свой "мусор" информационное агентство "Спутник" и российские боты, убеждает британский политик.

И именно поэтому, заключает он, демократические страны должны оперировать только правдивой информацией.

Украина - не Россия

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В том, стоит ли критиковать Украину за "фейковую смерть" Бабченко, пытается разобраться на страницах британской газеты Times политический обозреватель Эдвард Лукас. Он пишет, что в противостоянии с Россией Киеву не следует прибегать к "методам Путина".

Лукас пишет, что действия СБУ по защите жизни российского журналиста, который нашел убежище в Украине, заслуживают одобрения. Однако методы спецслужб уже побудили некоторых обозревателей ставить Украину и Россию на одну ступень.

Автор статьи подчеркивает - Украина не Россия. Он напоминает, что Россия - "это страна, которая может нагло отрицать, что в 2014 году ее ракета сбила лайнер МH17, которая утверждает, что военные, которых она отправила для вторжения в Украину, были туристами, и криминализирует обсуждение военных преступлений советских времен" .

Лукас подчеркивает, чем именно Украина отличается от России: "Несмотря на все свои многочисленные недостатки, она совершенно отличается от России во всех важнейших вопросах. Реформы понемногу продвигаются вперед на фоне несовершенного, но настоящего политического плюрализма, свободы слова и законности. Результаты выборов не известны заранее. Вы можете подать в суд на государство и выиграть. Политическая деятельность и собственные богатства не являются синонимами. Права людей и меньшинств имеют значения. СМИ страстно критикуют политиков всех цветов, включая президента Порошенко, которого обвиняют в вялой борьбе с коррупцией в течение последних четырех лет".

Вот почему, отмечает Эдвард Лукас, урок, который Украина еще должна усвоить, заключается в том, что нельзя хотеть победить Россию, прибегая к методам, которые Москва использует, чтобы разрушить демократические достижения украинцев.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба Мониторинга ВВС.

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