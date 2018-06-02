Культобзор: украинский подопечный Элтона Джона и откровения Шарля Азнавура

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY / Getty Images Image caption Элтон Джон с маленьким Львом в специализированном детском доме для ВИЧ-позитивных детей "Дети плюс", сентябрь 2009 год

Главные культурные события этой недели в обзоре иностранных СМИ:

С кем встретился Элтон Джон в Киеве?

Почему Шарль Азнавур любит "Икею"?

Будет ли вручаться Нобелевская премия по литературе в 2019 году?

Чем запомнится скульптор Роберт Индиану?

Встреча на "Кураж-базаре"

Копірайт зображення Униан Image caption Элтон Джон с мужем во время информационно-благотворительной акции в Киеве, 28 мая 2018 года

Благотворительный визит Элтона Джона в Киев не остался без внимания британской прессы. В частности, таблоид Daily Mail рассказал о приватной стороне поездки.

На "Кураж-базаре" в украинской столице певец вместе с мужем Дэвидом Фернишем не только рассказывали о борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа, но и встретились с мальчиком Львом, которого когда-то хотели усыновить. К сожалению, украинские власти отказали паре - ведь однополые браки как тогда, так и сейчас в стране не признают.

Встреча была эмоциональной, пишет издание.

Леве сейчас 10 лет. Родом он из Макеевки, а потому был вынужден вместе с братом и бабушкой уехать из города из-за конфликта на востоке. Говорят, что сэр Элтон помог семье переехать во Львов - подальше от линии фронта.

Daily Mail также напоминает, что вскоре певец прочтет лекцию о ВИЧ и принцессе Диане, с которой был дружен. Национальный фонд борьбы со СПИДом основал свой ежегодный лекторий в 1999 году в память о леди Ди, которая сделала очень много для привлечения общественного внимания к этой проблеме.

"Умный" шансон

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В интервью Daily Telegraph выдающийся французский шансонье Шарль Азнавур приоткрывают завесу своей личной и творческой жизни.

94-летний певец записал почти три сотни пластинок, за что в свое время журнал Time назвал его лучшим эстрадным исполнителем XX века. Он говорит, что хочет, чтобы его запомнили как автора "умных и культурных песен". Именно поэтому в его репертуаре есть и посвящение критикам, которые в начале карьеры называли его "уродливым и бездарным", и отзыв на смерть журналиста в Пакистане, погибшего от рук исламских экстремистов.

Азнавур всегда ищет интересную рифму или сочетание, чтобы рассказать историю. А еще использует слова, которые, казалось бы, неуместны на эстраде - наподобие целлюлит или подмышка. Однако, по его убеждению, таким образом он "раскрывает правду жизни", которую и ценит слушатель.

Кстати, его жена Улла, с которой они по жизни уже более полувека, иногда не соглашается с его не всегда каноническим песенным лексиконом. Упоминание о ней наполняет его лицо почти религиозным пиететом, отмечает интервьюер.

Это третий брак Азнавура - и любовь всей жизни, несмотря на то, что у него были близкие, но исключительно дружеские, отношения с Эдит Пиаф и Бриджит Бардо.

Есть еще одна женщина, точнее, женское имя, которое он называет своей "самой большой слабостью". Это - "Икея", ведь "она позволяет изменить комнату всего за 3 часа". Любовь к этому бренду - результат брака с Уллой, ведь она шведка, говорит певец.

А еще признается в любви к публике и утверждает, что будет петь до 100 лет.

Скандальный Нобель

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Не исключено, что в следующем году, как, впрочем, и в этом, нобелевская премия по литературе присуждена не будет, сообщает Guardian.

По мнению исполнительного директора Нобелевского фонда Ларса Хайкенстена, недавний скандал в Шведской академии, которая отбирает лауреатов за достижения в области художественного слова, крайне негативно сказался на репутации этого коллективного органа.

Он, конечно же, подразумевает обвинения в сексуальных домогательствах и непристойном поведении в адрес мужа одной из членов академии - что и привело к громким отставкам и в конце концов обернулось решением не вручать награду в 2018-м. Пришли к соглашению, что в следующем году объявят сразу двух победителей.

Однако Хайкенстен настаивает, что это произойдет только при условии, что академия "восстановит доверие к своей работе".

В официальном заявлении он призывает комитет быть более открытым и прозрачным и информировать общественность о мерах, которые они принимают, чтобы решить внутренние проблемы - как, например, конфликт интересов или чрезвычайно запутанную процедуру определения лауреатов.

Впрочем, Хайкенстен остается оптимистом, выражая надежду, что эта ситуация в дальнейшем "обернется позитивом".

"Архитектор любви"

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Independent вспоминает знаменитого представителя поп-арта, скульптора Роберта Индиану, недавно скончавшегося в возрасте 89 лет.

Возможно, не всем знакомо его имя, но, вне всякого сомнения, миллионы людей видели его известную скульптуру LOVE, где буквы слова "Любовь" вписаны в условный квадрат. Несмотря на то, что в его творческом наследии немало других работ, Индиана, к сожалению, стал заложником своего главного произведения.

А еще он был человеком очень непростого характера. Последние годы своей жизни провел на острове, где вел замкнутый образ жизни. Однажды скульптор поссорился с Бараком Обамой, когда его пригласили в Белый дом. А в 2014 году отказался поприветствовать своих сторонников, собравшихся на акцию в знак уважения к его творчеству.

Однако его подруга и бывший публицист Кейтлин Роджерс говорит, что не хотела бы, чтобы Индиану запомнили за его своенравие.

"Он был лучше, чем о нем говорят. Он был отшельником, сварливым и временами сложным. Но он был очень верным, любящим человеком, - объясняет она. - Он был архитектором любви".

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС

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