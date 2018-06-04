Можно ли лечить рак груди без химиотерапии? - обзор СМИ

В понедельник международная пресса разыскивает Меланию Трамп, надеется на лечение рака без химиотерапии, переживает относительно юбок вместо шорт для мальчиков и размышляет, как помочь мужчинам в небольшом японском городке.

Лечение рака без химиотерапии

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Женщины, у которых диагностировали рак груди на ранних стадиях, могут избежать химиотерапии.

К такому выводу пришли американские медики после проведения масштабного клинического теста, сообщает Independent.

Результаты исследования под эгидой Центра лечения рака Альберта Эйнштейна подтвердили, что в 70% случаев химиотерапии, которая сопровождается потерей волос, бесплодием и хронической болью, можно избежать.

По словам медиков, таких женщин можно вылечить оперативным вмешательством или гормональной терапией.

В эксперименте приняли участие 10 273 женщины, которые прошли генетические тесты.

"Это исследование будет иметь значительное влияние и на врачей, и на пациентов. Его выводы существенно увеличивают количество пациенток, которые могут отказаться от химиотерапии без угрозы эффективности лечения", - цитирует газета соавтора опыта доктора Кейти Олбейн.

Независимые исследователи и благотворительные организации, занимающиеся борьбой с раком, тоже подтвердили будущий резонанс исследования, добавляет издание.

Саммит без Мелании

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Супруга президента США Мелания Трамп не поедет ни на встречу лидеров стран G7 в Канаду, ни на саммит по Северной Корее в Сингапур, который запланирован на 12 июня, сообщает издание The Australian со ссылкой на Белый дом.

Как сообщила пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм, пока эти мероприятия не входят в планы г-жи Трамп.

Последний раз Мелания Трамп появлялась на публике 10 мая.

Впоследствии ее прооперировали в связи с заболеванием почек и уже через несколько дней выписали из больницы, сообщает издание.

30 мая первая леди США написала в Twitter, что с ней все в порядке и она находится с семьей.

"Вижу, что медиа сверхурочно работают, распространяя спекуляции о том, где я нахожусь и чем занимаюсь. Вы можете быть спокойны, я здесь, в Белом доме, со своей семьей, прекрасно себя чувствую и тяжело работаю ради детей и американского народа", - отметила она в соцсети.

Юбки для мальчиков

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Одна из британских средних школ запретила мальчикам носить шорты летом, предложив заменить их на юбки, сообщает The Daily Telegraph.

В начале учебного года школа Чилтен Эдж, что в Оксфордшире, ввела новую форму, которая не предусматривает шорты для жаркого периода.

На вопросы родителей одного из учеников администрация ответила, что школьная форма является гендерно-нейтральной, поэтому мальчики могут носить юбки.

Родители учеников возмущены новыми правилами.

"Это просто стыд, что мы не можем решить этот вопрос, как взрослые. Мы же не просим разрешить в школе короткие юбки или узкие джинсы, просто шорты на два месяца - не такая уж это и проблема", - цитирует газета отца одного из учеников Алистера Уинс-Портуса.

В августе школа Чилтен Эдж станет академией, добавляет The Daily Telegraph.

"Японская демографическая бомба"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В одном японском городке не хватает женщин

Guardian публикует материал о жителях одного из японских поселков, которые ради преодоления демографического кризиса прибегли к нетрадиционным мерам в надежде привлечь в регион больше женщин.

Одиннадцать мужчин из горного поселка Отари, что в центральной Японии, снялись для календаря в рамках PR-кампании, направленной на спасение целых городов, где стремительно уменьшается население.

Только за последний год население Отари уменьшилось с 3734 до 2795 человек, а по прогнозам, в 2060 году здесь останется не более 900 человек.

Проблема с молодежью - по состоянию на прошлый март здесь проживали 275 мужчин и 218 женщин в возрасте от 20 до 30 лет.

"Молодые женщины чаще выезжают отсюда в поисках работы и, возможно, партнера, а вот мужчины в основном остаются, наследуя семейные фермы и бизнес, но с небольшими перспективами относительно женитьбы или отцовства", - объясняет причины демографических проблем Guardian.

Идею напечатать календарь с фотографиями местных мужчин, к которым прилагается описание их увлечений, предложил бывший сотрудник Министерства иностранных дел Японии Юки Нозаки Квилки - ныне советник мэра Отари.

Его вдохновил пример пожарных Нью-Йорка, которые выпустили свой "Календарь героев".

В поселке не ожидают "наплыва женщин" или "бэби-бума", но рассчитывают на то, что это заставит остальные страны по крайней мере говорить об Отари, заключает Guardian.

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