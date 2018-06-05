Иностранные СМИ: где будут судить ответственных за сбитый Боинг

Копірайт зображення Reuters Image caption Виновных в сбитом самолете рейса MH17 над Донбассом могут судить в Нидерландах

В обзоре:

Где будут судить ответственных за сбитый Боинг

Момент истины для Украины

Из кафе в Белый дом?

Какая польза от секс-роботов?

Где будут судить ответственных за сбитый Боинг

Французская Monde пишет о важном законопроекте, который сегодня может одобрить парламент Нидерландов.

Документ предусматривает, что виновных в сбитом самолете рейса MH17 над Донбассом будут судить в Нидерландах, и содержит детали того, как это может происходить.

Во время дебатов по законопроекту глава популистской партии Нидерландов "Форум за демократию" Тьерри Боде призвал признать виновной в трагедии и Украину из-за того, что воздушное пространство над Донбассом не было закрыто. На это министр иностранных дел Штеф Блок ответил, что такой сценарий нельзя исключать, но добавил, что сейчас для этого "нет законных оснований".

Как пишет Monde, Тьерри Боде также требовал "не забывать об ответственности малазийского правительства", являвшемся акционером Malaysia Airlines и позволившем осуществлять рейсы над зоной конфликта.

"Окажутся ли будущие обвиняемые однажды на скамье подсудимых нидерландского трибунала? Киев оставил Нидерландам ответственность за судебный процесс, но его конституция запрещает экстрадицию своих граждан, включая донецких пророссийских боевиков. Гаага надеется убедить некоторых из них самостоятельно сдаться", - пишет Monde.

Газета добавляет, что обвиняемые могли бы получить более мягкий приговор или даже отсрочку наказания в случае признания себя виновными и сотрудничества со следствием.

Украина могла бы "экстрадировать россиян, захваченных на своей территории", но сложно представить, что Россия выдаст своих граждан, подчеркивает издание.

Monde добавляет, что обвиняемые могли бы участвовать в судебном процессе с помощью видеосвязи, а те, кого признают виновными, - отбывать наказание в Украине. Однако "ни место, ни дата предстоящего процесса пока не объявлены", отмечает газета.

Момент истины для Украины

Для инвесторов, которые имеют на руках украинские ценные бумаги, приближается момент истины, пишет Bloomberg.

Страна погрузилась в "политический водоворот, итогом которого может стать прекращение финансирования из-за рубежа", пишет автор статьи Мартон Эдер.

Он отмечает, что депутаты украинского парламента дошли до предела в вопросе принятия закона, необходимого для продолжения финансирования со стороны МВФ. Речь идет об Антикоррупционном суде.

"Еще более усугубляет ситуацию публичный конфликт между премьер-министром и министром финансов, ведь оба являются ключевыми фигурами, которые работают над возобновлением финансирования объемом 17,5 млрд долларов", - пишет Эдер.

Он отмечает, что кульминация кризиса может наступить в четверг, когда Верховная Рада будет голосовать за закон о суде.

"Ставки для Украины высоки, потому что эта восточноевропейская страна с более чем 20-миллиардным долларовым долгом не смогла полностью восстановить золотовалютные резервы после долгового кризиса три года назад", - пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Киев может повторить судьбу Аргентины и Турции. В прошлом месяце инвесторы, которые вкладывались в долговые бумаги этих стран, начали быстро и одновременно избавляться от них. Вместе с Украиной эти два государства недавно попали в список пяти стран, являющихся наиболее уязвимыми к сильному доллару и глобальному росту ставок рефинансирования.

Но Bloomberg пишет, что голосование в украинском парламенте может как "погрузить страну глубже в хаос", так и "смягчить набирающий обороты политический кризис".

При этом центробанк Украины понимает серьезность ситуации, ведь на его недавнем заседании было сказано о том, что экономика и финансовый рынок особо уязвимы при отсутствии помощи от кредиторов.

В прошлом году Украине удалось продать инвесторам ценные бумаги на 3 миллиарда долларов благодаря повышенному спросу, но сейчас это сделать сложнее, пишет Bloomberg.

Издание также напоминает, что предшественница Александра Данилюка в должности министра финансов ушла с должности из-за политического противостояния. Так же поступила бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева, добавляет автор статьи.

Из кафе в Белый дом?

Копірайт зображення Reuters Image caption Говард Шульц поддерживал Хиллари Клинтон и Барака Обаму и неоднократно критиковал Дональда Трампа

О политических амбициях главы Starbucks Говарда Шульца пишет издание Guardian. Он может баллотироваться в президенты США и, как пишет Guardian, не слишком отрицает эти слухи.

В июне Шульц покинет пост руководителя глобальной сети кофеен, насчитывающей более 28 тыс. локаций, и сможет задуматься о будущем.

Guardian пишет, что он привык открыто выражать свое мнение по политическим и социальным вопросам, что уже давно порождает разговоры о его возможных политических амбициях. На президентских выборах в 2020 году Шульц мог бы представлять Демократическую партию, пишет издание.

Сам топ-менеджер в обращении к сотрудникам Starbucks сказал, что подумает над целым рядом вариантов - "от филантропии до госслужбы".

"Я еще далек от понимания того, что готовит будущее", - цитирует издание его письмо.

Ранее 64-летний Шульц, чье состояние Forbes оценивает в более чем 3 млрд долларов, неоднократно критиковал Дональда Трампа. В частности, он называл его "президентом, который устраивает эпизодический хаос каждый день". Глава Starbucks поддерживал Хиллари Клинтон и Барака Обаму, добавляет Guardian.

Издание также вспоминает, что Шульц выступает за повышение минимальной зарплаты, а некоторым сотрудникам Starbucks компания оплачивает колледж.

Какая польза от секс-роботов?

Копірайт зображення EPA Image caption Ученые не нашли никаких исследований о влиянии секс-роботов на здоровье

Секс-роботы не помогут преодолеть одиночество или снизить уровень сексуального насилия, пишет Telegraph.

Издание ссылается на врачей, которые написали в специализированном журнале о сексуальном и репродуктивном здоровье, что не стоит ожидать такого эффекта от популяризации роботизированных кукол.

Специалисты Шанталь Кокс-Джордж и Сьюзан Бьюли проанализировали дебаты о преимуществах и рисках секс-роботов, но "не нашли ни одного исследования об их влиянии на здоровье", пишет Telegraph.

Издание отмечает, что индустрия сексуальных технологий сегодня переживает бум. Некоторые изделия продаются за более чем 10 тыс. фунтов стерлингов, а цену оправдывают тем, что якобы робот может составить человеку компанию.

Но исследователи считают, что такое утверждение "требует пересмотра самого понимания компании, которая предусматривает взаимодействие с человеком".

Более того, врачи предполагают, что использование секс-роботов углубляет одиночество.

"До сих пор остается недоказанным то, что интимные потребности могут быть удовлетворены таким образом. Вместо этого человек может почувствовать еще большие страдания", - цитирует Telegraph специалистов по вопросам сексуального здоровья.

По их мнению, рынок секс-роботов не имеет и не будет иметь отношения к вопросам здоровья. Поэтому обещания производителей о пользе их новинок вряд ли можно считать имеющими реальные основания, отмечают врачи.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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