Обзор СМИ: сон залог хорошего секса

Копірайт зображення Matheus Ferrero/Unsplash

В обзоре прессы:

Футбольных фанатов предупреждают перед поездкой в Россию

Почему спортсмены зарабатывают больше спортсменок

Секреты "оргазменного секса"

Сон как залог хорошего секса

Люди, которые спят как минимум 8 часов в сутки, имеют больше шансов получить оргазм в процессе секса, пишет Daily Mail.

По словам сексолога Лори Минц, продолжительный сон способствует усилению сексуального желания и образованию гормонов, например, тестостерона. И наоборот, недосыпание увеличивает количество кортизола, известного также как гормон стресса.

В частности, ученые выяснили, что каждый час сна женщины увеличивает шансы на секс с партнером на 14%.

При этом эксперт подчеркивает, что не только сон улучшает сексуальную жизнь, но наблюдается также и обратный эффект, ведь после оргазма вырабатывается гормон окситоцин, который вызывает сонливость.

"После физической близости снижается уровень стресса, что в свою очередь помогает расслабиться и заснуть", - говорит Минц.

Кроме того, эксперт советует заниматься сексом, когда есть вдохновение, а не ждать ночи.

"Сексом не обязательно заниматься ночью, когда вы устали. Найдите другое время", - цитирует доктора Минц Daily Mail.

Копірайт зображення AFP

Осторожно, Россия!

Британская Independent собрала предупреждения правительств разных стран фанатам, планирующим поездку на Чемпионат мира по футболу в России. По мнению издания, "Россия - хорошая и дружественная страна", но "каждый фан должен иметь некоторую юридическую и культурную осведомленность".

Газета напоминает о бюрократических процедурах. В частности, болельщики обязаны регистрироваться в любом городе в течение 24 часов после приезда. Также лучше не терять свой паспорт, ведь "российская полиция имеет право останавливать людей и проверять документы в любое время".

"Полиции не нужно доказывать возможную причину для задержания или допросов", - пишет газета. Кроме того, фанатов предупреждают о том, что "преступные группировки вступают в сговор с местными правоохранителями и действуют почти безнаказанно", а дорожная полиция может остановить водителя и "взыскать мошеннический штраф наличными прямо на месте".

Также болельщикам советуют осторожно заводить друзей и ходить на свидания, ведь "немало британцев стали жертвами мошенников", пользуясь российскими "службами свиданий".

Небезопасно может быть даже в центре российской столицы.

"Мелкие преступления, карманные кражи и ограбления прохожих, часто группой детей, - распространенное явление, особенно рядом с такими туристическими достопримечательностями, как Красная площадь, Измайловский рынок и метро в Москве и Санкт-Петербурге", - пишет издание.

Также туристов предупреждают о возможных проявлениях гомофобии и расизма, а отдельно британских болельщиков - о "возможности антибританских настроений или агрессии" из-за напряженных отношений между Соединенным королевством и Россией, пишет Independent.

Копірайт зображення Reuters Image caption Скромный гонорар в 18 млн долларов от спонсорских контрактов не позволили Серене Уильямс попасть в первую сотню

"Зияющая пропасть"

Daily Telegraph раскритиковал разрыв между гонорарами мужчин и женщин-спортсменов. "Зияющая пропасть между мирами мужского и женского спорта наглядно продемонстрировали во вторник, когда американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, где нет ни одной женщины", - отмечает издание.

Газета рассказывает, что впервые за восемь лет, в течение которых журнал публикует свое исследование, в нем представлены только женщины. Теннисистка Серена Уильямс была единственной спортсменкой в ​​предыдущем , но из-за рождения ребенка она пропустила несколько месяцев, поэтому "скромные" 18 млн долларов поступлений от спонсорских контрактов не позволили ей попасть в первую сотню.

"Этот убийственный обвинительное заключение неравенства между мужским и женским спортом вызвал возмущенную реакцию и озабоченность ведущих спортсменок", - продолжает издание.

По мнению призера Олимпийских игр Эмили Даймонд, новая редакция списка не отражает высокие результаты, которые демонстрируют женщины в спорте.

"Жаль, что женский спорт просто не получает такой рекламы и внимания, как мужской", - говорит спортсменка и призывает показывать больше женских соревнований и турниров по телевидению.

В целом в топ-100 доминируют американские спортсмены - в список попали 40 баскетболистов, 18 игроков в американский футбол и 14 бейсболистов. Впрочем, победителем стал боксер Флойд Мейвезер, заработавший умопомрачительные 285 млн долларов. Футболисты Лионель Месси (111 млн) и Криштиану Роналду (108 млн) заняли соответственно второе и третье места, пишет Daily Telegraph.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС.