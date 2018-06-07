Обзор СМИ: почему война против Северного потока-2 так важна?

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В обзоре:

Канада собирается легализовать потребление марихуаны на национальном уровне;

Как чувствуют себя иностранные шпионы в сердце Европы;

Северный Поток-2 и Украина - борьба за выживание;

Заменители молока вредны?

Северный Поток-2 или Украина?

Борьба Украины с российским проектом Северный Поток-2 - это борьба за само существование украинской экономики, а значит и страны, считает польское издание Energetyka24.

"Для Польши это, прежде всего, борьба за более низкую цену и газовую независимость от России. Для Украины транзит газа - это вопрос быть или не быть всей промышленности, и платежеспособности государства", - считает издание.

По его мнению, без транзита российского газа через Украину часть газопроводов надо будет просто разобрать, а экономика испытает мощный удар.

Прибыли за транзит газа через Украину составляют примерно два миллиарда евро, то есть около 10% всех поступлений в бюджет.

Если обратить внимание на то, что ближайшие годы станут пиком выплат для Украины по внешним обязательствам, ситуация является довольно сложной, пишет Energetyka24.

Без доходов за транзит газа Украина будет иметь сложности с выплатами долгов, что фактически будет означать дефолт.

Кремль, безусловно, воспользуется ситуацией, поддерживая свой нарратив, что революции против власти, даже тоталитарной, ведут к хаосу и банкротству, отмечает издание.

Особенностью газовой транзитной системы Украины является ее интеграция с внутренней распределительной системой.

Это дает определенную гибкость при транзите, но если от него отказаться, это означает, что работа системы только во внутреннем дистрибуционном режиме потребует дорогостоящей модернизации, считает Energetyka24.

Именно желание сохранить доходы от транзита и избежать дорогостоящей модернизации ГТС и побуждает украинскую власть к агрессивной борьбе с Северным Потоком-2.

Канадский легалайз

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Если все пойдет по плану, 1 июля Канада станет первой страной Большой Семерки, легализовавшей марихуану, пишет газета Guardian.

В 2017 году канадская индустрия марихуаны оценивалась в 5,7 млрд долларов, и с помощью легализации правительство надеется выкроить себе щедрую долю прибыли.

Многие говорят, что успех реформы будет заключаться в том, сможет ли страна преодолеть черный рынок наркотиков. Издание попыталось узнать, что же думают местные дилеры по поводу легалайза.

Два дилера из Торонто, с которыми беседует издание, соглашаются, что многое будет зависеть от цены.

Если правительство выставит "астрономические цены" легальной марихуаны, "люди все равно вернутся ко мне", считает один из них. А по мнению второго, на цены будут влиять новые налоги:

"Как в случае с алкоголем и табаком, это будет первая вещь, на которую будут поднимать налоги, если им понадобятся деньги".

Также собеседники отмечают, что правительство будет регулировать уровень содержания психоактивных веществ в марихуане, продаваемой по государственной лицензии. То есть, если кто-то захочет более сильного эффекта, то все равно будет обращаться к нелегальным дилерам.

Собеседники издания скептически оценивают разговоры о том, что количество людей, потребляющих марихуану, значительно возрастет после ее легализации.

"Возможно, 10% новых людей и захочет попробовать (марихуану. - Ред.) легально приобретенную в государственном магазине, - говорит один из них, - но не все бросятся пробовать, и не всем она понравится".

"Город шпионов"

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Польское издание Gazeta Wyborcza называет Брюссель "городом шпионов" и вспоминает самые громкие шпионские скандалы в фактической столице Евросоюза.

"Штаб-квартиры НАТО и ЕС. Пять тысяч дипломатов. Шестьдесят тысяч работников посольств, консульств и международных организаций. Двадцать тысяч в лоббистских фирмах ... Ни одна контрразведка не способна это контролировать", - описывает город газета.

Вспоминая несколько шпионских историй 1960-70-х годов, издание также пересказывает несколько вполне современных примеров.

Например, в 2014 году в сети появилась запись разговора между тогдашним представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и эстонским министром иностранных дел Урмасом Паэтом.

Газета пишет, что "российские медиа подвергли (разговор. - Ред.) пропагандистской обработке, чтобы, несмотря на его содержание, использовать его как доказательство того, что даже европейские политики считают, что снайперы на Майдане были связаны с украинской оппозицией".

Газета отмечает, что разговор был подслушан именно со стороны Брюсселя, а не Таллина.

Еще один эпизод, в котором газета связывает Россию и шпионаж в Брюсселе - это саммит Большой Двадцатки осенью 2013 года в Петербурге. Там гостям раздавали флешки с материалами саммита. Тогда секретарь кабинета председателя Европейского Совета Герман ван Ромпей передал такую ​​флешку для анализа немецким спецслужбам, которые подтвердили наличие на ней шпионских программ.

Издание отмечает, что не только Россия шпионит в Брюсселе, вспоминая разоблачения деятельности китайских, израильских и даже американских спецслужб в "сердце" ЕС.

Молоко или "молоко"?

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Напитки, которыми заменяют молоко в последнее время, могут оказаться не такими уж и полезными для здоровья, пишет Daily Mail.

Выяснилось, что популярные заменители молока из миндаля, конопли или сои могут содержать в несколько раз больше калорий, жиров и сахара, чем "традиционное" коровье молоко.

По словам диетолога Люси Джонс, по этой причине такие продукты не являются "более здоровой альтернативой".

Речь не идет об индивидуальной непереносимости лактозы или вегетарианстве, когда заменители - единственная альтернатива.

Однако потреблять заменители молока, чтобы избегать жиров и сахара - сомнительно с точки зрения эффективности, считает диетолог.

К тому же, сам состав таких заменителей не слишком впечатляет, говорит издание.

В частности, "миндальное молоко" часто содержит всего 2-3% самих орехов. А в кокосовом молоке, которое продают в магазине, не более 3,5% собственно кокоса.

"В большинстве случаев, вы потребляете просто очень дорогую воду", - говорит Джонс.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС.

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