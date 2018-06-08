Обзор СМИ: украинцы пьют радиоактивное молоко

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Из 14 образцов молока для детей, взятых с ферм в Ровенской области, в восьми уровень радиоактивного цезия превышал норму

Иностранные СМИ пишут об Олеге Сенцове, о том, как нас подслушивают смартфоны, а также о радиоактивном молоке в Украине и о том, почему в американском штате запрещают сладкие вейпы.

Радиоактивное молоко

Уровень радиоактивного загрязнения молока из некоторых регионов Украины превышает норму в пять раз - показывают результаты совместного британско-украинского исследования, сообщает Independent.

Специалисты взяли образцы продукции с частных ферм в Ровенской области и установили, что уровень содержания радиоактивного соединения цезия был превышен в шести образцах из 14-ти для взрослых, а для детей в восьми образцах.

Исследование проводил Эксетерский университет совместно с Украинским научно-исследовательским институтом сельскохозяйственной радиологии.

"Через более чем 30 лет после Чернобыльской катастрофы люди до сих пор время от времени подвергаются воздействию радиоактивного цезия с потреблением пищевых продуктов, в том числе молока местного производства в регионах Украины, пострадавших от Чернобыльской аварии", - цитирует издание доктора Ирину Лабунскую из Эксетерского университета.

Г-жа Лабунская добавляет, что уровень загрязнения почвы не превышает норму, а вот в продуктах до сих пор накапливается. То есть, жители целых регионов постоянно подвергаются риску.

Если не принять меры, направленные на борьбу с этим явлением, уровень радиоактивного загрязнения пищи будет продолжать расти до 2040 года, пишет Independent.

Освободить Сенцова

Пристыдить Владимира Путина и убедить освободить украинца Олега Сенцова призывает мировое сообщество Washington Post.

14 мая режиссер из Крыма, которого в 2015 году Россия приговорила к 20 годам колонии, обвинив в терроризме, объявил голодовку с требованием освободить 64 политзаключенных, находящихся в России.

"В России голодает политический заключенный. Миру стоит обратить внимание", - пишет газета и добавляет, что если ситуация не изменится, г-н Сенцов может умереть прямо во время ЧМ по футболу, который пройдет в России.

"Те страны, которые отправят свои команды и болельщиков в Россию на ЧМ этим летом, только усилят престиж Путина", - пишет Washington Post в своей редакционной статье.

Поэтому политические лидеры должны по крайней мере приложить усилия к тому, чтобы убедить российского президента освободить украинского режиссера и остальных заключенных, добавляет издание.

Газета отмечает, что Украина предложила Москве план обмена Сенцова и нескольких других украинских заключенных на 23 россиян, и Владимиру Путину лучше было бы с ним согласиться.

"В противном случае он может оказаться в ситуации, в которой ему придется объяснять причины гибели мужчины, который не должен был оказаться в его стране и тем более не должен находиться там в тюрьме", - заключает газета.

Осторожно, вас подслушивают

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ваш микрофон постоянно включен, и программы запросто распознают ключевые фразы, считает эксперт по кибербезопасности Питер Генвэй

Смартфоны действительно подслушивают все ваши разговоры и используют их для таргетирования рекламы в соцсетях, предупреждает эксперт по кибербезопасности доктор Питер Генвэй.

По его словам, это вполне законно, ведь определенные приложения, которые вы устанавливаете на свой телефон, содержат пункт доступа к микрофону в согласии на использование, пишет Daily Mail. Однако до сих пор трудно сказать, что именно приводит эту функцию в действие.

Большинство современных смартфонов содержит программы с искусственным интеллектом, которые реагируют на фразы "Окей, Google" или "Привет, Серый". То есть, ваш микрофон постоянно включен, и программе просто-напросто остается распознать ключевую фразу. Г-н Генвэй говорит, что доступ к этой информации получают и другие приложения на вашем телефоне, например, Instagram или Twitter.

"А это значит, что когда вы обсуждаете покупку новой пары джинсов, планируете отпуск в Сенегале, приложения могут наполнить вашу ленту новостей рекламой одежды или акций авиакомпаний на перелеты", - пишет издание.

Facebook опровергает использование информации с микрофонов телефонов своих пользователей. Г-н Генвэй однако уверяет, что крупные компании делают это в маркетинговых целях.

"Действительно, а почему бы им не делать это? С точки зрения маркетинга, это имеет смысл, и законодательство, и соглашения об использовании позволяют, поэтому подозреваю, что они такую ​​практику применяют, но быть вполне уверенным не могу", - говорит эксперт по кибербезопасности.

Сан-Франциско запрещает сладкие вейпы

Сан-Франциско запретит продажу табачных изделий, в том числе электронных сигарет со сладкими вкусами, сообщает New York Times.

68% жителей города поддержали запрет, который должен стать самым жестким методом борьбы с курением в США.

Несмотря на то, что альтернативу традиционным сигаретам рассматривают как один из способов уменьшить количество курильщиков в стране, представители сектора здравоохранения и родители подростков обеспокоены тем, что они способствуют популяризации курения среди молодого поколения.

Американские школы бьют тревогу из-за растущего количества курящих учеников средних и старших классов, пишет газета.

Под запретом может оказаться порядка 7000 наименований табачных изделий со сладкими вкусами - среди которых бабл-гам, курица с вафлями и молоко единорога.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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