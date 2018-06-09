Культобзор: подсолнухи Ван Гога в опасности

Главные культурные события этой недели в обзоре иностранных СМИ:

Награда для Клуни

"Блондинка в законе" возвращается

"Подсолнухи" Ван Гога в опасности

"Робин Уильямс: войди в мои мысли"

Награда для Клуни

Копірайт зображення Reuters Image caption Джорджа Клуни на церемонии поддерживала жена

Наградой за весомый вклад в развитие киноиндустрии отметил Джорджа Клуни Американский институт киноискусства, сообщает The Hollywood Reporter.

Произнося речь, голливудский актер и продюсер сказал, что гордится изменениями, которые происходят.

"Я счастлив быть в этой индустрии. Очень горжусь изменениями, которые в ней наблюдаю. Но они должны были состояться гораздо раньше", - цитирует издание Джоржа Клуни.

На торжественной церемонии, которая проходила в театре Долби в Лос-Анджелесе, были коллеги и друзья актера. Поздравил его с отличием и Барак Обама. Сорок четвёртый президент США записал видеообращение, в котором назвал Джорджа Клуни "хорошим человеком, другом и гражданином и выдающимся творцом фильмов".

Награду за весомый вклад в развитие киноиндустрии вручают ежегодно с 1973 года. Среди ее лауреатов - Аль Пачино, Майкл Дуглас, Джек Николсон, Клинт Итсвуд, Барбара Стрейзанд и Джейн Фонда.

"Блондинка в законе" возвращается

Копірайт зображення AFP

Американская продакшн-студия "Метро-Голдвин-Майер" подтвердила информацию о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе", сообщает Independent.

Главную роль, как и в предыдущих частях, сыграет Риз Уизерспун. В своем Twitter-аккаунте актриса написала, что премьеру запланировали на День святого Валентина 2020 года.

Первая часть комедии вышла на экраны 17 лет назад.

Продолжается финальная стадия переговоров по сценарию. Имя режиссера пока неизвестно.

"Подсолнухи" Ван Гога в опасности

Image caption Неизвестно, грозит ли изменение цвета другим картинам Ван Гога

Желтые лепестки и стволы подсолнухов на одной из картин Ван Гога, представленной в экспозиции музея в Амстердаме, понемногу "вянут", говорят ученые из Антверпенского и Делфтского университетов.

Во время экспертизы полотна 1889 года исследователи увидели, что один из двух желтых пигментов, которые использовал художник, чувствителен к свету и со временем приобретает зеленый оттенок. Впоследствии из бледно-желтого цвет может превратиться в оливковый, пишет New York Times.

Невооруженным глазом изменения трудно заметить, успокаивает сотрудник Антверпенского университета Фредерик Ванмирт.

Исследователь добавляет, что те же пигменты Ван Гог использовал и в работе над другими своими картинами, но пока неизвестно, сколько еще из них могут оказаться чувствительными к свету.

"Робин Уильямс: войди в мои мысли"

Копірайт зображення Reuters Image caption Робин Уильямс с женой на премьере ленты в августе 2009 года.

HBO обнародовала трейлер документального фильма об американском актере комедийного жанра Робине Уильямсе, сообщает Huffington Post.

Фильм будет состоять из интервью с комиком и комментариев сына Зака Уильямса и друзей.

"Мой отец не всегда чувствовал себя успешным, и он был наиболее успешным человеком из всех, кого я знаю", - цитирует издание слова Зака Уильямса.

Актер ушел из жизни в августе 2014 года. Он совершил самоубийство.

Фильм "Робин Уильямс: войди в мои мысли" (в оригинале "Robin Williams: Come Inside My Mind") появится на экранах 16 июля.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг.

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