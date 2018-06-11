В Британии просят не делать селфи с дипломами - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Студентов просят не делать селфи и не выкладывать фото дипломов

Читайте в обзоре западной прессы за 11 июня:

Запрет на селфи для британских студентов

Когда Украина получит деньги МВФ

Дипломатия по Трампу

Запрет на селфи

Выпускников британских вузов просят воздержаться от селфи с дипломами. Причина - рост количества фальшивых документов, удостоверяющих получение квалификации.

Только в прошлом году количество поддельных дипломов выросло в Великобритании на 30%, сообщает Times.

Ситуация обострилась настолько, что сейчас 20 британских университетов начали применять практику электронных дипломов, которые невозможно подделать. Выпускник регистрируется в системе, а при оформлении на работу дает работодателю логин и пароль для проверки.

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Чаще всего подделывают дипломы Кембриджа и Оксфорда. Из-за престижности этих университетов в интернете появляется все больше фотографий высокого качества, на которых выпускники позируют с документами, отмечает газета.

Фейковые дипломы британских университетов можно заказать на сайтах по цене от 7 до 300 фунтов, добавляет Times.

Транш от МВФ

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда (МВФ) осенью. Об этом она сообщила в интервью Financial Times.

"Сейчас ведутся переговоры по тарифам на газ и реформам рынка энергетики. Надеемся, что они скоро завершатся и ожидаем, что транш от МВФ поступит осенью", - сказала министр.

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Г-жа Маркарова добавила, что получение финансовой помощи от кредитора станет хорошим сигналом для инвесторов.

"Как ни крути, а для нас очень важно быть в программе. Мы не рассматриваем ситуацию, в которой останемся без финансирования МВФ", - добавила она.

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Программа от МВФ предусматривает предоставление Украине в целом 17,5 млрд долларов кредитных средств.

Дипломатия по Трампу

The Wall Street Journal предлагает читателям своеобразное руководство по дипломатической стратегии Дональда Трампа.

Издание посвящает статью анализу характерных особенностей, которые определяют стиль решения внешнеполитических проблем Дональдом Трампом.

"У него нереалистичные ожидания. И я говорю это в качестве комплимента", - цитирует издание одного из его советников в администрации.

Первой выдающеймся чертой, которая выделяет американского президента на внешнеполитической арене, газета называет его стремление все решать самостоятельно.

Второй - желание ослабить оппозицию.

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Также Трамп любит устанавливать дедлайны для создания давления, отмечает The Wall Street Journal. Издание цитирует источник в администрации, который уверяет, что президент никогда не дает указаний без четко установленного дедлайна.

Копірайт зображення AFP Image caption Популярное фото с саммита "Большой семерки"

Газета обращает внимание и на то, что глава Белого дома любит "нагнетать ситуацию" вместо того, чтобы разряжать ее. Так, в частности, произошло с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Многие советники предостерегали его от этого шага, а тогдашний министр иностранных дел США Рекс Тиллерсон назвал "большой ошибкой", пишет издание со ссылкой на источники.

Отмечает The Wall Street Journal и то, как много значат для Трампа личные контакты с политиками.

Иногда это приводит к нарушению дипломатического протокола, и в конце концов заставляет иностранных чиновников думать, что политика Вашингтона изменилась.

Последней характерной чертой, которую газета называет "фирменной" традицией Трампа, является его привычка отвечать на каждый упрек еще большими обвинениями.

Так получилось и в ситуации с ядерными испытаниями в Северной Корее, и в торговых спорах с Пекином, отмечает издание.

Обзор подготовила Служба мониторинга ВВС

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