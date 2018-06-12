Саммит "двух звезд международной политики" - обзор СМИ

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Читайте в обзоре иностранной прессы во вторник, 12 июня, об итогах "шоу-биз саммита" в Сингапуре:

О чем говорится в документе, подписанном Трампом и Кимом

Создаст ли саммит в Сингапуре новые угрозы

Как быть с правами человека в Северной Корее

По вкусу ли делегации Кима роскошь капитализма

Что подписали?

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Каких последствий ожидать от "исторического" саммита президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына, и какой документ подписали лидеры обеих стран?

Ответы на эти вопросы пытается дать газета New York Times. Издание отмечает, что весь текст соглашения, подписанного в Сингапуре, пока неизвестен, поэтому приходится делать выводы, полагаясь на заявления Трампа и Кима после подписания.

По словам президента США, лидеры двух стран согласились провести "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в обмен на "гарантии безопасности для Северной Кореи". На вопрос, действительно ли Ким согласился на это, Трамп заявил: "Мы скоро начнем процесс и будем действовать быстро, очень быстро".

В свою очередь глава Северной Кореи подтвердил: "Мир увидит грандиозные изменения".

По информации газеты, в подписанном документе речь идет о продолжении диалога, который будут вести Госсекретарь США Майк Помпео и "высокопоставленный представитель Северной Кореи". Продолжение переговоров должно состояться "как можно быстрее, чтобы реализовать достижения" саммита в Сингапуре.

Газета добавляет, что сегодняшний день начался с рукопожатия и уверений Трампа, что отныне между США и Северной Кореей будут только "прекрасные отношения".

"Несдержанные и импульсивные лидеры, которые еще несколько месяцев назад провоцировали друг друга заявлениями о возможном ядерном ударе, забыли свои угрозы, в надежде на то, что дипломатия станет противовесом вражды и недоверия", - пишет New York Times.

Угрозы "шоу-биз саммита"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трамп не слишком обеспокоен особенностями северокорейского режима?

Австралийская газета Australian называет встречу американского и северокорейского лидеров "шоу-биз саммитом с участием двух крупнейших звезд международной политики". Издание надеется, что саммит в определенной степени ослабит напряжение в регионе, но одновременно предостерегает об "опасности", к которой он может привести.

Газета опасается, что Трамп заключит соглашение, которое будет предусматривать большие уступки со стороны США в обмен на обязательства Северной Кореи по постепенной денуклеаризации, что "в конечном счете превратится в химеру".

"Это может произойти, если он (Трамп. - Ред.) согласится на шаги, которые будут подрывать альянс США и Южной Кореи. Это не только станет катастрофой, но и нанесет удар по отношениям с другими союзниками США, как например Японии и других, - предостерегает Australian. - Одним из очевидных шагов в этом направлении было бы согласиться с тем, что Ким сохранит ядерное вооружение в обмен на отказ от межконтинентальных баллистических ракет. Это защитит Америку, но усилит опасность для Японии, Южной Кореи и других союзников США".

Другая опасность заключается в том, что Трамп получит символическую победу и начнет диалог с Кимом, что, вероятно, и произойдет, рассуждает далее газета. В этом случае Ким выглядеть победителем, поскольку он отвлечет вполне реальную угрозу ударов США по ядерным объектам его страны. В дополнение, Ким вполне может получить некоторое смягчение санкций.

Australian отмечает, что после саммита глава Северной Кореи превратится в "государственного деятеля мирового масштаба, к которому будут приезжать видные международные деятели и который сам будет совершать серьезные визиты в другие государства".

"Трамп даже сказал, что он пригласит Кима в США", - отмечает газета.

Но несмотря на все происходящее, один вопрос остается открытым, пишет Australian: выдержат ли договоренности между Северной Кореей и США испытание временем, и не войдет ли эта встреча в историю как "шоу-биз саммит".

А что же с правами человека?

Копірайт зображення AFP Image caption В Северной Корее от 80 до 120 тысяч политзаключенных

Вопрос регуляоных нарушений прав человека в Северной Кореи на саммите в Сингапуре не затрагивают, пишет японская газета Japan Times. Издание напоминает, что в обращении к Конгрессу США и американскому народу в начале этого года Трамп отмечал: "Ни один режим не издевался над своими гражданами более безжалостно, чем жестокая диктатура в Северной Корее".

Но пока оказалось, что президент США не слишком озабочен действиями "авторитарного лидера, подозреваемого в заказе публичного убийства нервно-паралитическим веществом своего сводного брата, расстреле родного дяди и основании печально известного ГУЛАГа, где, по оценкам, удерживают 80-120 тысяч политзаключенных", отмечает Japan Times.

Газета приводит точку зрения Роберта Кинга по данному вопросу, который занимался правами человека в Северной Корее в администрации Обамы. Он убежден, что Трамп воспользовался этой темой для того, чтобы принудить Ким Чен Ына провести переговоры по ядерному оружию, но это вопрос для нынешнего главы Белого дома не является политическим приоритетом.

В то же время Japan Times высказывает предположение, что достижение договоренностей по ядерному оружию потенциально может привести к некоторому улучшению с соблюдением прав человека в Северной Корее.

"Согласно закону США, принятому в 2016 году, ослабление американских санкций, направленных против правительства Северной Кореи, возможно только при условии прогресса в вопросе прав человека", - пишет газета.

Невыносимая легкость бытия

Копірайт зображення Getty Images Image caption Северокорейская делегация познакомилась с достижениями капитализма

Китайская South China Morning Post предлагает читателям заглянуть за кулисы северокорейской делегации, прибывшей в Сингапур, в статье под названием "Шопинг, кафе быстрого питания и дорогостоящие ужины: северокорейские представители пробуют на вкус сингапурский капитализм".

"Чиновники из Пхеньяна шикуют в своем пятизвездочном отеле, где завтрак стоит 35 долларов США - именно такова месячная заработная плата среднестатистического северного корейца, - пишет газета. - Для лидера изолированной Северной Корее, его делегации из десятков чиновников, сотрудников государственных средств массовой информации, а также службы безопасности редкая поездка за границу - это возможность привести дипломатические мосты и ознакомиться с капиталистическими успехами в одном из самых богатых городов мира".

На завтраке члены северокорейской делегации с очевидным восторгом пробовали блюда китайской кухни, выпечку и яичницу, а также делали селфи на фоне "шведского стола" в ресторане отеля, рассказывает South China Morning Post.

"Для большинства северных корейцев, даже чиновников, которые в последние годы все меньше ездят за границу из-за изоляции, вызванной санкциями, подобное угощение - непозволительная роскошь, - продолжает газета. - Рацион рядовых граждан Северной Кореи состоит из риса, кукурузы и бобовой пасты, не имеющих необходимых жиров и белков, как свидетельствуют перебежчики и представители ООН, которым разрешено посещать эту страну".

Китайское издание рассказывает, что по прибытии в отель St Regis северокорейские чиновники, нацепив значки с изображением своих лидеров, пошли на ужин, которая обошлась более 100 долларов на человека. Между тем офицеры службы безопасности лакомились блюдами из McDonald's, ведь Северная Корея является одной из немногих стран мира, где до сих пор нет ресторанов быстрого питания. Еще одна группа направилась на шопинг и вернулась с пакетами из сувенирных магазинов NBS Stationery Gifts Shop.

Делегация северокорейского руководителя расположилась в номерах класса люкс, которые стоят более 5000 долларов за ночь, а президентский люкс - около 9000 долларов США за ночь. Газета добавляет, что за всю эту роскошь заплатит власть Сингапура, которая согласилась потратить около 15 миллионов долларов на саммит.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС

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