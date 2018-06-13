Западные СМИ: за что советник Трампа получил от Пинчука $115 тыс.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Пинчук платит щедрые гонорары западным политикам за участие в мероприятиях его фондов

Читайте в обзоре западных СМИ за 13 июня:

Украинский гонорар для советника Трампа

Забытая война

Новые доказательства по делу Манафорта об Украине

Смертельное селфи в Португалии

Гонорар от Пинчука для американского советника

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон получил в прошлом году 115 тыс. долларов в качестве гонораров от фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука за участие в его мероприятиях, сообщает The Washington Post со ссылкой на финансовую декларацию Болтона за 2017 год.

Издание отмечает, что советник американского президента участвовал в двух панельных дискуссиях в Киеве и Мюнхене.

Во время киевского мероприятия, состоявшегося в сентябре, Болтон попытался заверить аудиторию, что Вашингтон не изменит политику в отношении Украины при президентстве Дональда Трампа.

"Это ошибка - думать, что с избранием Трампа произойдут кардинальные изменения во внешней политике. Успокойтесь, ради Бога", - цитирует газета ответ Болтона на вопрос британского журналиста.

Всего за прошлый год Джон Болтон заработал в качестве гонораров за выступления 747 тыс. долларов, а общий доход задекларировал на сумму 2,2 млн долларов, добавляет издание.

VICE: война на Донбассе - не кино, а реальность

"Война на востоке Украины - не какое-то проклятое кино. Это реальность", - пишет репортер VICE Бен Макуч в своей статье, в которой ищет ответы на вопрос, почему Запад "игнорирует" конфликт на Донбассе.

Журналист рассказывает, что довольно часто, когда его расспрашивают о работе над проектами по ситуации на востоке Украины, он слышит вопросы типа: "А она (война - Ред.) до сих пор продолжается?" или "Разве она не закончилась давно?"

Копірайт зображення Mil.gov.ua Image caption На Западе стали забывать о войне на Донбассе, считают журналисты

"Война до сих пор в активной фазе, гибнут люди. Но большинство просто не обращает на это внимания по совокупности различных причин, в том числе из-за предвзятости и невежества", - пишет автор.

Макуч объясняет, что Запад "не обращает внимания" на этот конфликт, потому что это не "эпическая война с терроризмом", для него это всего-навсего противостояние между славянами на постсоветском пространстве, и вряд ли оно распространится на Европу, чтобы представлять для нее реальную угрозу.

"Звучит иронично, но западные СМИ ежедневно разглагольствуют о тайных договоренностях и вмешательстве России; в то же время, они игнорируют передовую этой войны между Москвой и западной демократией, идущей на Донбассе", - пишет репортер VICE.

Автор добавляет, что международное сообщество не прикладывает достаточно усилий, чтобы помочь Украине положить конец кризису, а вместо этого продолжает игнорировать ситуацию для того, чтобы сохранить статус-кво на "геополитической шахматной доске", наблюдая за тем, как далеко гибнут люди.

Новые доказательства по делу Манафорта

Обнародованы новые доказательства, которые свидетельствуют, что Пол Манафорт руководил незарегистрированной кампанией по лоббированию интересов Украины в США от имени бывшего президента Виктора Януковича, сообщает Politico.

Копірайт зображення Reuters Image caption Новые данные свидетельствуют, что команда Манафорта работала в США для улучшения имиджа Виктора Януковича

Команда специального прокурора Роберта Мюллера представила два отчета, в которых изложено, как бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа пытался повлиять на ход дискуссий в Конгрессе и тон американских СМИ о заключении Юлии Тимошенко.

По словам адвокатов Манафорта, его кампания была направлена ​​исключительно на Европу. Но отчеты, опубликованные Мюллером, свидетельствуют о действиях бывших европейских политиков, направленных на формирование имиджа экс-президента Украины в США, пишет издание.

Прокуроры говорят, что доказательства не вызывают никаких сомнений. У Манафорта отказались комментировать ситуацию.

Экс-глава предвыборного штаба президента США должен предстать перед судом по делу о незарегистрированной лоббистской кампании в сентябре.

Смертельное селфи

В Португалии пара из Австралии разбилась насмерть, пытаясь сделать селфи, сообщает Guardian.

Двое, вероятнее всего, упали со стены над популярным среди туристов пляжем возле городка Эрисейра, потеряв равновесие, позируя для фото, добавляет издание со ссылкой на местные СМИ.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В мире все больше людей погибают, пытаясь сделать экстремальные селфи

"Поскольку мы нашли на стене мобильный телефон, все указывает на то, что жертвы могли делать селфи, а когда выпустили телефон из рук, наклонились, чтобы поднять его, и упали", - цитируют местные СМИ главу спасательной службы порта Кашкайш Руи Перейру де Терра.

Высота стены на пляже составляет 30 метров. СМИ и ранее сообщали о случаях падения с нее туристов.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба Мониторинга ВВС

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