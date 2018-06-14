Политические очки для Путина - западные СМИ о ЧМ-2018

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14 июня иностранная пресса пишет о политическом подтексте открытия чемпионата мира по футболу.

Незаслуженный праздник

Неудачное братство

$12 млрд на чемпионат

Незаслуженный праздник

По мнению польского издания Rzeczpospolita, мундиаль для России - "праздник, которого она не заслуживает".

Размышляя о выборе страны, в которой проходит чемпионат мира, автор говорит: "Мы все знаем, что футбол - это бизнес, там играют жестоко и не всегда честно".

Автор сетует, что "это не мы выбираем декорации", и предлагает наслаждаться праздником, ведь "через четыре года нас пригласят в Катар, где стадионы строили рабы".

Он отмечает, что для России мундиаль имеет большое внутриполитическое значение, так же как и зимняя олимпиада в Сочи в 2014 году.

"Игры, которые для всего мира навсегда стали позором России из-за допингового скандала, для россиян продолжают оставаться поводом для гордости", - пишет автор, добавляя, что с мундиалем, скорее всего, будет так же.

"Особое понимание братства"

Иного мнения придерживается New York Times, которая считает, что чемпионат нужен Путину, чтобы вернуть расположение мира.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На проведение чемпионата мира по футболу Россия потратила 12 млрд долларов, пишут западные СМИ

Когда Россия получила право провести мировой чемпионат, вице-премьер-министр говорил о том, как россияне станут братьями и сестрами всем народам мира.

"А потом Россия показала, что имеет свое особое понимание братства - аннексия Крыма, поддержка боевиков-сепаратистов в восточной Украине, поставки ракетного комплекса, который сбил рейс MH17 Малайзийских авиалиний и поддержка кровавого диктатора Башара Асада в Сирии".

По мнению издания, Россия использует крупные спортивные события, чтобы подчеркнуть свою роль великой державы.

Газета добавляет, что раздор в западном политическом мире после саммита G7 играет на руку Путину, а высказывания Трампа о возврате России в клуб создали превосходный фон для открытия мундиаля.

Политические, а не спортивные очки

Wall Street Journal также считает, что чемпионат принесет политические очки России, в шутку добавляя, что на очки спортивные в этих соревнованиях россиянам рассчитывать не приходится.

Газета говорит, что Путин попытается воспользоваться случаем, чтобы продемонстрировать экономические достижения России, несмотря на международные санкции.

На подготовку к чемпионату было потрачено 12 млрд долларов, говорит издание, и крупные инфраструктурные объекты были построены в небольших провинциальных городах, принимающих матчи чемпионата.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Украине и мире призывают бойкотировать ЧМ-2018

Но и "миллиардеры со связями также набили свои карманы на этих проектах", говорит издание.

На фоне конфронтации с западным миром, Россия ищет все больше контактов в Азии и на Ближнем Востоке. Среди гостей чемпионата нет западных лидеров, зато есть представители азиатских и африканских стран, отмечает издание.

Путин также отметил, что чемпионат в России - это не просто спортивное событие, но и возможность встретиться потенциальным союзникам. Таким образом он пытается превратить мундиаль в геополитический форум, говорит издание.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС

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