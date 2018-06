Робби Уильямс показал отношение к "цирку Путина" - обзор СМИ

Копірайт зображення AFP Image caption Робби Уильямс "тонко" показал свое отношение к "помпезному цирку Владимира Путина"?

В обзоре британских СМИ 15 июня:

Красноречивый жест Робби Уильямса в Москве

В Дербишире задержали пенсионера-разведчика

Почему шоу-бизнес разрушает семейное счастье

Как черная дыра поглотила звезду

В защиту Робби Уильямса

На волне критики британского поп-исполнителя Робби Уильямса из-за его согласия принять участие в открытии Чемпионата мира по футболу в России, газета Daily Mail стала на сторону исполнителя.

"Одним грубым жестом Робби Уильямс выразил свое отношение к помпезному цирку, организованному Путиным", - пишет издание о поднятом среднем пальце, который певец показал в конце своего выступления на церемонии открытия в Москве. "Эту трансляцию смотрел примерно миллиард людей", - отмечает газета.

Daily Mail напоминает, что два года назад россияне выливали потоки гнева на бывшего солиста группы Take That за его хит Party Like Russian, в котором певец высмеял образ жизни российских олигархов. Поэтому неудивительно, что эта песня не попала в плейлист на открытии главного спортивного события года в российской столице.

Газета предполагает, что именно из-за красноречивого жеста британца режиссеры телеверсии не показали исполнение одного из крупнейших хитов Робби Уильямса Rock DJ в сопровождении "небольшой группы танцовщиц в костюмах футбольных мячей и российских космонавтов, которые размахивали мигающими гладильными досками". Вместо этого гостям церемонии предложили посмотреть обсуждение церемонии группой спортивных комментаторов.

По информации другого британского издания, Independent, за его выходку на стадионе "Лужники" Робби Уильямсу светит штраф от 70 до 1 400 долларов.

Новый шпионский скандал

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китай "активно стремится получить технологию создания" сверхновейшей британских самолетов?

Газета Daily Telegraph проливает свет на новый шпионский скандал в Великобритании.

Сотрудники службы внутренней разведки МИ5 арестовали Брина Джонса, 73-летнего специалиста авиационного профиля из Дербишира. Его подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Джонс, бывший ведущий технолог аэронавигационного подразделения компании Роллс-Ройс, подозревается в передаче Пекину секретной информации о новых самолетах F-35 Lightning II. Джонс все обвинения отвергает.

Daily Telegraph рассказывает, что задержанный был частым гостем в Китае, где читал лекции по сгоранию газовых турбин. Он и его жена также часто принимали гостей из Китая у себя дома. Соседи Джонса рассказали, что он и его жена "абсолютно нормальные люди, они доброжелательны, всегда здороваются и каждое воскресенье ходят в церковь".

Эксперты рассказали Daily Telegraph, что Китай "отчаянно стремится получить технологию создания самолетов F-35 Lightning II". По мнению профессора Энтони Глис, руководителя Центра исследований по вопросам безопасности и разведки, попытки завладеть секретной информацией о новом реактивном самолете F-35 только подтверждают "угрозу, которую Китай представляет для национальной безопасности" Великобритании.

Следствие продолжается.

Есть ли счастье в шоу-бизнесе

Копірайт зображення Hulton Archive Image caption "АВВА состояла из двух супружеских пар - Агнеты Фельтског и Бьорна Ульвеуса и Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссона. Однако успех группы рос, а отношения между учасниками коллектива ухудшались" - Guardian

Можно ли совместить счастливую семейную жизнь и блестящую карьеру в шоу-бизнесе? Этим вопросом задается газета Guardian. Взглянув на опыт супружеских пар в мировой поп-музыке с 60-х годов до наших дней, издание делает неутешительный вывод: слава, деньги и успех на сцене не приумножают семейное счастье.

Газета напоминает, что несмотря на ошеломляющий успех, Тина Тернер не обрела тихую гавань с Айком, а Шер до сих пор вспоминает, сколько страданий принес ей Сонни Боно, который и сделал из нее звезду.

"АВВА состояла из двух супружеских пар - Агнеты Фельтског и Бьорна Ульвеуса и Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссона. Однако успех группы рос, а отношения между учасниками коллектива ухудшались", - отмечает Guardian. Не стали исключением Гвен Стефани и ее муж Гэвин Россдейл. Недавно снова появились слухи о сложностях в семье Бейонсе и рэпера Джей Зи.

Почему распадаются музыкальные пары?

"Часто музыкальные пары разводятся из-за проблем, с которыми сталкиваются и обычные супруги, однако блеск шоу-бузнеса только усиливают их: неверность, привыкание, частые рузлуки, а также медленная и печальная неизбежность отдаления друг от друга", - пишет Guardian.

Однако на фоне пристального внимания фанатов и значительных достижений на сцене факторы, которые разрушают семейную жизнь, только усиливаются.

"Неверность является повседневным явлением где угодно, но у музыкальных супружеских пар соблазн гораздо сильнее. Партнеры проводят много времени вдали друг от друга во время туров, где переживают эмоции, которыми не могут поделиться со своими половинками. При таких обстоятельствах сохранять близкие отношения очень трудно, - продолжает газета. - А пропасть между сценой и домом становится еще большей проблемой".

В то же время Guardian признает, что даже в шоу-бизе встречаются единичные примеры счастливых супружеских пар, однако вывести формулу их семейного успеха газете не удалось.

Космический взрыв и поглощения

Копірайт зображення Universal History Archive/Getty Image caption Наблюдение процесса поглощения звезды черной дырой стало неожиданностью для ученых

Ученые впервые зафиксировали огромный взрыв, вызванный поглощением звезды черной дырой, сообщает Independent. Ученые смогли стать свидетелями этого драматического события благодаря специальным телескопам, которые наблюдали за столкновением галактик на расстоянии почти 150 млн световых лет от Земли.

"В центре одной из этих галактик находилась звезда, которая в два раза превышала своими размерами Солнце. Она находилась слишком близко к черной дыре, которая больше нашего Солнца в 20 миллионов случаев. Именно она разорвала звезду, вызвав взрыв во вселенной", - рассказывает издание.

"Ранее мы никогда еще не наблюдали формирование и развитие выбросов во время такого события", - рассказал Independent Мигель Перес-Торрес из Астрофизического института Андалусии в Гранаде, Испания.

Он разъяснил: до сих пор считалось, что в большинстве галактик есть сверхмассивные черные дыры, которые могут извлекать из них энергию, но остаются "спокойными". Поэтому наблюдение процесса "разрыва" звезды черной дырой стало неожиданностью для ученых.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

