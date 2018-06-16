Культобзор: почему Бекхэмы продают одежду со свадьбы принца Гарри?

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В культобзоре уходящей недели:

Сила воли Фриды Кало

Неполиткорректность Роберта де Ниро

Бурная жизни Александра МакКуина

Благотворительность четы Бекхэмов

Брови Фриды

При упоминании имени мексиканской художницы-марксистки Фриды Кало память воспроизводит ее самобытный образ: пронизывающие угольно-чёрные глаза, густые брови, сросшиеся на переносице, цветы и ленты, вплетённые в волосы, соединение фольклора и барочной фантазии в красочных платьях.

Она - одна из немногих художников (наряду с Энди Уорхолом и Ван Гогом), чьи автопортреты стали частью массовой культуры - и массового сознания.

Казалось бы, о Фриде известно почти все. Однако выставка, посвященная этой яркой женщине, которая открывается сегодня в лондонском музее Виктории и Альберта, способна удивить публику, отмечает обозреватель Daily Telegraph.

Особенно поражают личные вещи художницы, связанные с ее инвалидностью, - например, протез ноги, на который надет яркий сапожок, или гипсы, которые она собственноручно расписывала.

Эти экспонаты являются символами ее несгибаемой воли - нежелания позволить физическому несовершенству перечеркнуть в себе женщину. А корсет, в котором на животе зияет дыра, рассказывает о других трагедиях - трёх выкидышах, которые она пережила, так и не родив ребенка от любимого мужчины, монументалиста Диего Риверы.

Однако на выставке есть, конечно, и много других вещей, которые иллюстрируют, как Фрида стала иконой: от ее одежды до косметики, в том числе карандаша фирмы "Ревлон", которым она, как оказывается, "взращивала" свои знаменитые брови.

Поэтому после посещения этой экспозиции "невозможно не влюбиться в эту необыкновенную женщину хотя бы чуть-чуть", резюмирует Daily Telegraph.

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Послать Трампа

72-я церемония вручения театральной премии "Тони", которая прошла в минувшее воскресенье в Нью-Йорке, многим запомнится неполиткорректным демаршем актера Роберта де Ниро, пишет Daily Mail.

Появившись на сцене, актер не упустил возможности в очередной раз выразить свое неприятие президенту США и нецензурно обругал Дональда Трампа.

"Пошел Трамп к чертовой матери", - сказал де Ниро, а затем победоносно, как боксер, отправивший оппонента в нокаут, поднял сжатые кулаки.

Его слова вызвали бурную реакцию аудитории - многие встали и приветствовали голливудского корифея бурными аплодисментами.

Де Ниро на этом не остановился, заявив: "Теперь уже не просто "Трампа вон", а "Пошел Трамп к чертовой матери". Только после этого он перешел к основной речи.

Издание напоминает, что актер никогда не скрывал своей нелюбви к нынешнему президенту. Еще задолго до того, как тот решил баллотироваться на высший пост страны, сравнил его с "продавцом подержанных авто". А во время президентской кампании признался, что хотел бы ударить Трампа в лицо. Недавно де Ниро заявил, что хозяину Белого дома запрещен вход в его сеть ресторанов "Нобу".

Трамп, кстати, уже ответил на воскресные нападки, написав в Twitter, что у актера "низкий уровень IQ".

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Наследие МакКуина

Guardian публикует рецензию на документальный фильм-биографию, посвященный трагическому гению моды Александру МакКуину.

Вышедшая на прошлой неделе лента - компиляция любительского видео из личного архива модельера, кадры его сногсшибательных показов, как например "Джек-Потрошитель преследует своих жертв" или "Платонова Атлантида", а также интервью с теми, кто знал художника.

Он - "забавный и пренебрежительный", прошедший путь от мальчика из восточного Лондона, увлекающегося рисованием эскизов одежды, до художественного директора дома моды Givenchy. А в промежутке была учеба в престижном колледже искусств, где его талант, в частности желание одновременно разрушать догмы и следовать традициям, заметила будущий друг, муза и наставница Изабелла Блоу.

Она покончила жизнь самоубийством за несколько лет до своего к тому времени уже прославленного подопечного. Фильм также исследует причины, которые заставили самого кутюрье уйти из жизни: нищенская молодость, увлечение кокаином, пластические процедуры, постоянный стресс от переутомления.

Но самое главное, что авторам ленты удалось показать, как МакКуин влияет на окружающий его мир, - и этот отпечаток останется навсегда.

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Звездный секонд-хенд

Дэвид и Виктория Бекхэмы объявили, что выставляют на благотворительный аукцион несколько предметов своего гардероба, сообщает Independent.

И это будут не обычные - хотя, конечно, и брендовые вещи - а ансамбли, в которых пара появилась на майской церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл.

Для столь торжественного мероприятия Дэвид выбрал костюм Dior Homme, на котором были вышиты его инициалы, а Виктория остановилась на темно-синем платье из новой коллекции собственного бренда.

Образы звездных супругов сразу же попали во все возможные рейтинги самых стильных гостей королевской свадьбы, даже не смотря на мрачную цветовую гамму.

Деньги, которые удастся заработать на аукционе, пойдут на нужды фонда "Мы любим Манчестер", а также семей, пострадавших в прошлогоднем теракте в Манчестере.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС

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