Обзор СМИ: россиянин и украинец хотели продать Трампу компромат на Клинтон

Копірайт зображення Getty Images

В обзоре прессы 18 июня:

Новые подробности возможного вмешательства России в ход президентской гонки в США в 2016 году.

Американки, работающие в корпорациях, делятся историями о том, как их дискриминировали на работе в период беременности.

Исследование показало, что миллениалы более уязвимы к болезням в среднем возрасте, чем предыдущее поколение, из-за своего образа жизни.

Все больше фейковых новостей распространяются через WhatsApp.

Компромат на Клинтон за 2 млн долларов

Копірайт зображення Getty Images

О новых подробностях возможного вмешательства России в ход президентской гонки в США в 2016 году сообщает The Washington Post.

Издание цитирует политического консультанта и давнее доверенное лицо Дональда Трампа Роджера Стоуна, который во время интервью заявил, что в мае 2016-го встречался с россиянином, представившимся Генри Гринбергом и предложившим ему компромат на Хиллари Клинтон.

Мужчина просил за досье 2 млн долларов, пишет газета. Г-н Стоун отклонил предложение.

"Вы не понимаете, кто такой Дональд Трамп. Он ни за что не платит", - сказал Роджер Стоун.

После начала расследования возможного вмешательства Москвы в американские выборы г-н Стоун и Майкл Капуто, который работал над предвыборной кампанией Дональда Трампа, заявили, что Гринберг, как им показалось, работал на ФБР.

Россиянин в комментарии The Washington Post сказал, что на момент встречи с соратниками американского президента с ФБР не работал.

Гринберг также сообщил, что на встрече присутствовал и его друг из Украины - Алексей, который когда-то работал в Фонде Клинтонов (Clinton Foundation), но был уволен. В организации эту информацию опровергли.

Издание отмечает, что встреча Гринберга и Стоуна состоялась в тот же период, что и остальные вероятные контакты представителей штаба Трампа с россиянами.

Беременность и карьера в США

Копірайт зображення Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Крупные корпорации и наиболее престижные компании в США практикуют политику дискриминации в отношении беременных женщин, пишет The New York Times.

Издание публикует большую статью, в которой делится историями американок, столкнувшихся с проблемой карьерного продвижения после рождения детей.

"Высокие должности и повышение зарплаты обходят их стороной. А когда они начинают жаловаться, их увольняют", - пишет газета.

На работе, требующей физической силы, дискриминация приобретает еще большие масштабы. Беременные женщины рискуют быть уволенными, если просят взять с собой бутылку с водой или о дополнительных перерывах для отдыха, говорится в статье.

Газета цитирует сотрудницу "Уолл-Март" Отишу Вулбрайт, которая рассказывает, что в ответ на просьбу освободить ее от подъема тяжелых коробок, ее менеджер вспомнил о Деми Мур, которая почти на девятом месяце продолжала сниматься.

В корпоративной среде дискриминация имеет менее выраженный характер и проявляется в основном в том, что беременным не поручают ответственных задач, не приглашают на встречи с клиентами и не начисляют бонусы.

Так было и в случае с Эрин Мерфи - топ-менеджером в торговой компании "Гленкор", которой дали понять, что с рождением ребенка ее дальнейший карьерный рост будет невозможен.

"Ты старая и родишь, поэтому для тебя больше нет открытых возможностей", - 41-летняя г-жа Мерфи процитировала свое начало в комментарии The New York Times.

Десятки тысяч женщин подали судебные иски против таких престижных компаний, как KPMG, Whole Foods, 21st Century Fox и других относительно дискриминации в связи с беременностью.

Здоровье миллениалов под угрозой?

Копірайт зображення Getty Images

Миллениалы могут стать первым поколением, которое будет больше страдать от болезней в среднем возрасте, чем их родители. Об этом свидетельствуют результаты исследования британской благотворительной организации Health Foundation, сообщает Times.

Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет более уязвимы к болезням, связанным с образом жизни, таким как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Причина - проблемы с трудоустройством, в личной жизни и с поиском жилья.

Миллениалы - первое в истории поколение, зарабатывающпп меньше своих родителей, и это сказывается на их благосостоянии и самочувствии, говорится в отчете Health Foundation. В исследовании упоминают и о влиянии соцсетей.

В частности речь идет о том, что представителям этого поколения приходится строить отношения в век цифровых технологий и существенного психологического давления, вызванного социальными сетями. Все это приводит к чрезмерному стрессу, который трансформируется в болезни.

В исследовании приняли участие 2 тысячи миллениалов. 80% из них признались, что страдают от психологического давления со стороны соцсетей.

Фейковые новости через WhatsApp

Копірайт зображення Getty Images

В мире растет обеспокоенность ролью, которую играет WhatsApp в распространении фейковых новостей, пишет Guardian.

Мобильное приложение неоднократно обвиняли в распространении ложной информации в Бразилии, Индии, а теперь - и в Великобритании.

Согласно результатам исследования Института изучения журналистики Reuters, количество людей, которые используют Facebook в качестве источника новостей, постепенно снижается. Зато тех кто использует в этих целях WhatsApp растет. Сейчас его аудитория насчитывает полтора миллиарда человек.

"В определенной степени это не слишком отличается от обычных разговоров, но что совершенно непостижимо, так это та скорость, с которой распространяются эти новости", - цитирует издание соавтора отчета Ника Ньюмана.

Особую популярность такие приложения приобретают в странах с авторитарным режимом, поскольку они обеспечивают большую приватность.

Люди беспрепятственно могут пересылать ссылки на материалы, видео и другую информацию. Здесь нет алгоритмов, которые решают, какой контент вы видите в первую очередь, как в Facebook.

Представители WhatsApp говорят, что работают над образовательной программой, которая должна помочь их аудитории распознавать фейковые новости.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram