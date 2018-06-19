"Жемчужина в короне" Порошенко - обзор СМИ

Копірайт зображення Reuters Image caption Петр Порошенко написал статью изданию Washington Post, в которой утверждает, что в Украине успешно борются с коррупцией

Статья украинского президента в Washington Post и призывы США освободить Олега Сенцова - в обзоре иностранной прессы:

Успешное наступление на коррупцию в Украине не остановить - статья Порошенко в американской газете

Как россияне приятно удивили английских футбольных фанатов

Госдеп США призывает Путина освободить украинских политзаключенных

Снова о Меган Маркл и принце Гарри - тесть сболтнул лишнего?

"Жемчужина в короне" Петра Порошенко

Американская газета Washington Post публикует статью Петра Порошенко, в которой президент Украины убеждает читателей, что преодоление коррупции является одним из его главных приоритетов. Он также перечисляет многочисленные успехи, которых, по его убеждению, достигла Украина в борьбе с этим позорным явлением при его президентстве.

Порошенко пишет, что принятие закона об антикоррупционном суде стало "важным шагом на пути развития европейского государства, где все равны перед законом". Президент говорит, что это произошло несмотря на яростное сопротивление "врагов внутри и за пределами Украины": России, украинских "популистов, которые заботятся только о собственных интересах", а также "членов бывшей Партии регионов Виктора Януковича и олигархов, которые противятся реформам".

Президент Украины утверждает, что их "скоординированные действия", направленные на разрушение его усилий по "созданию совершенно новой архитектуры по борьбе с коррупцией", потерпели поражение благодаря совместным усилиям его команды и "представителей активного гражданского общества, сети волонтеров, партнеров в Евросоюзе, Международного валютного фонда и Северной Америки".

"Антикоррупционный суд станет жемчужиной в короне архитектуры, в которой нуждается Украина, чтобы стать страной, где процветает верховенство права", - заявляет Петр Порошенко. Он добавляет, что его партия, а также партия бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, настроены активно противодействовать любым попыткам остановить наступление Украины на коррупцию.

А достижений в этой области, по мнению Порошенко, уже немало: это и "развенчание коррупционных схем в выплатах НДС", и "возвращение из-за границы 1,5 миллиарда долларов украденных государственных средств", и запуск системы ProZorro, и преобразование компании "Нафтогаз Украины" из "дойной коровы для политиков" в крупнейшего плательщика в бюджет Украины.

Эти достижения уже почувствовали рядовые украинцы, продолжает Порошенко. "Наши граждане получили возможность путешествовать без виз в страны Шенгенского соглашения", - отмечает он.

Порошенко утверждает, что следующий шаг - это создание антикоррупционного суда как такового. Он избегает разъяснений о том, что и когда он лично как глава государства с правом законодательной инициативы собирается сделать, чтобы закон стал реальностью "как можно быстрее".

Вместо этого глава государства обращается к партнерам Украины за границей: "Система не заработает в полную силу, пока наши европейские партнеры не внесут свой вклад в виде усилий по остановке утечки капитала из Украины и не перестанут предоставлять убежище должностным лицам и олигархам, которые бегут из Украины, чтобы избежать ответственности в украинских судах".

Фанаты из Англии приятно удивлены

Болельщики английской сборной были приятно удивлены приемом, устроенным им российскими ультрас в Волгограде в день, когда их команда сошлась в поединке с Тунисом, рассказывает Independent.

"Предсказания о том, что политическая напряженность между двумя странами может вызвать проблемы, привели к незначительному присутствию английских болельщиков", - отмечает британское издание.

Немалую роль в этом сыграла британская пресса, замечает Independent. Джеймс Памбл, фанат из английского Кента, рассказал: "Мои друзья говорили, что не может быть и речи о путешествии в Россию после того, чего они начитались".

Но опасения, что кровавые столкновения между русскими и англичанами - неизбежны, не сбылись, продолжает Independent.

"Эрни Брэдшоу, джентльмен из восточного Лондона с золотыми зубами и золотистой загаром, улыбнулся и подтвердил, что в тот день он был "готов к действиям", - пишет издание. - Но он мог только похвалить российских хозяев игры, которых назвал "прекрасными людьми". Брэдшоу признался, что в конце концов слегка намял бока другому фанату из Ливерпуля, и именно поэтому его рубашка была залита пивом.

Independent рассказывает, что в день игры Англия-Тунис российская полиция таки задержала двух английских фанатов в поезде в Волгоград. Один из них пытался пробить дыру в стеклянных дверях вагона, сообщили в полиции.

"Но такое поведение было скорее исключением, чем правилом", - отмечает Independent. "Многие русские пришли в фан-зону в английских футболках. Некоторые из местных даже присоединились к англичанам, подпевая им", - делится впечатлениями издание.

Independent цитирует 43-летнего болельщика из Англии Джеймса Локетта, который убежден: "Люди - это люди, и обычные российские фанаты не имеют ничего общего с нынешним напряжением (в отношениях между Россией и Великобританией. - Ред.)".

США: свободу политзаключенным!

Пока Чемпионат мира по футболу набирает обороты, Государственный департамент США призвал Россию освободить "более 150 политических и религиозных заключенных" и обвинил Москву в возвращении к "жестокой практике советской эпохи" по подавлению оппонентов, сообщает Wall Street Journal.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Под посольством России в Киеве раньше проходили протесты с требованием освобождения осужденных украинцев, которых Украина считает политзаключенными

Особое беспокойство США вызывает "ситуация с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, который выступал против аннексии России в Крыму и который сейчас голодает в российской тюрьме". "Господин Сенцов отбывает там 20-летний срок по обвинению в терроризме, что западные правительства считают политически мотивированным приговором", - добавляет американское издание.

В списке тех, кого Государственный департамент призывает освободить, есть и активист-правозащитник из Чечни Оюб Титиев, и крымский татарин Руслан Зейтуллаев, а также Деннис Кристенсен, который исповедует учение Свидетелей Иеговы, пять лидеров Церкви Саентологии и более десятка последователей турецкого теолога Саида Нурси , пишет Wall Street Journal.

Госдепартамент обратил внимание на то, что все чаще Кремль предпринимает шаги, которые были присущи советскому режиму: "Практика содержания заключенных в психиатрических заведениях, проведение судебных заседаний, закрытых для общественности, а также отправка заключенных в суровые и отдаленные регионы России, подальше от их семей".

Wall Street Journal напоминает, что Олег Сенцов, который родился в Крыму, отбывает наказание в тюрьме за Полярным кругом. Такая же же участь постигла и Александра Кольченко, который отбывает 10-летнее наказание в отдаленной тюрьме.

"Взрывоопасное" интервью

Принц Гарри и его новоиспеченная жена Меган Маркл - снова в центре внимания желтой прессы Великобритании. На этот раз благодаря довольно откровенному интервью отца бывшей американской актрисы Томаса Маркла.

Если заявления Маркла, что его дочь и Гарри "работают над рождением ребенка", были "ударами по достоинству" герцогини Сассекской, то рассказ о взглядах принца Гарри на политику Дональда Трампа и брексит были "взрывоопасными", отмечает британская Daily Mail.

Газета напоминает, что после скандала с приглашением Трампа в Великобританию королевская семья чрезвычайно осторожна в высказываниях, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в политику.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Меган Маркл (на фото) к алтарю вел отец ее жениха - принц Чарльз, потому что ее собственный отец не смог приехать на свадьбу дочери

По утверждению Маркла, принц Гарри убежден, что "Дональду Трампу стоит дать шанс". Внук королевы также будто бы не против брексита.

Газета предполагает, что Томас Маркл сказал это "не специально", хотя вызывает вопросы тот факт, что канал ITV хорошо заплатил ему за интервью.

Daily Mail пишет, что отец Меган должен брать пример с отца жены другого внука королевы, принца Уильяма - отца Кейт Миддлтон. С момента помолвки Кейт и Уильяма в 2011 году отец герцогини Кембриджской дал интервью только один раз и в строгом соответствии требованиям королевского протокола. "За почти восемь лет с тех пор он не произнес ни слова", - отмечает газета.

Подготовила Наташа Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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