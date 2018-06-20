Обзор СМИ: после ЧМ Россию ждет поколение "детей ФИФА"

Копірайт зображення EPA Image caption Фан-зона в Калининграде

Мировая пресса пишет о скандалах вокруг ЧМ по футболу в России и не исключает бейби-бума после его завершения.

"Сибирский узник испортил путинскую буффонаду"

Ограбление почти на миллион

Россия ждет "детей ФИФА"

Миллениалы и крупные бренды: кто кого?

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Олег Сенцов голодает в российской тюрьме с требованием освободить политзаключенных уже больше месяца

"Сибирский узник испортил путинскую буффонаду"

Обратить внимание на голодовку крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России, призывает мировое сообщество New York Times.

Издание публикует редакционную статью под заголовком "Сибирский узник испортил путинскую буффонаду", в которой пишет, что дело украинца должно напомнить миру о "преступлениях", совершенных российской властью.

Никакая сумма денег, потраченная на проведение ЧМ по футболу, не должна позволить миру закрыть глаза на действия Кремля, добавляет газета.

"Только путинский режим несет ответственность за нападение на Украину, пытки Сенцова и подставной суд над ним", - пишет New York Times.

"Сенцов рискует жизнью, чтобы привлечь ко всему этому внимание", - добавляет газета.

Наконец издание пишет, что украинский режиссер заслуживает полной поддержки Запада, несмотря на футбольное шоу, которое Россия устроила миру.

Ограбление почти на миллион

Копірайт зображення Reuters Image caption Колумбийский певец Малума приехал в Россию болеть за свою сборную на ЧМ

Латиноамериканского певца, известного под сценическим именем Малума, ограбили в Москве, похитив из его гостиничного номера драгоценности стоимостью в более 780 тыс. долларов, сообщает Mirror.

24-летний исполнитель из Колумбии приехал вместе со своей девушкой, моделью Натальей Барулич, в Россию на ЧМ по футболу. Они остановились в отеле Four Seasons, расположенном возле Кремля и Красной площади.

Преступники проникли в номер пары, когда там никого не было.

По одной из версий полиции, мошенником может быть человек из близкого окружения певца.

Среди пропавших драгоценностей - часы стоимостью в 70 тыс. долларов и ожерелье из розового золота и бриллиантов стоимостью в 35 тыс. долларов, пишет издание.

Об ограблении стало известно 19 июня во время матча Япония-Колумбия, в котором последняя проиграла со счетом 2-1. Но некоторые источники предполагают, что это могло произойти еще 14 июня, пишет Mirror.

Песни латиноамериканского певца имеют сотни миллионов просмотров на YouTube. Треки Сorazón, Felices Los 4 и El Perdedor собрали более миллиарда просмотров. В Instagram Малума имеет более 33 миллионов подписчиков.

Россия ждет "детей ФИФА"

В России ждут "детей ФИФА", которые появятся на свет уже в следующем году после завершения ЧМ по футболу, пишет испанская ABC.

Россияне наслаждаются общей атмосферой футбольного праздника и наплывом туристов и болельщиков, пишет газета и цитирует россиянку Татьяну, которая говорит, что все, что происходит, напоминает ей Олимпиаду в Москве 1980-го года.

"Тогда в следующем году родилось много детей. Некоторые из них были черными. Их называли детьми Олимпиады", - говорит женщина.

Сейчас Россия ждет поколение "детей ФИФА", пишет ABC и добавляет, что Вторая мировая война отняла у российских женщин 10 млн мужчин.

Миллениалы и крупные бренды: кто кого?

Копірайт зображення Anna Pelzer/UNSPLASH Image caption Современная молодежь больше предыдущих поколений интересуется своим здоровьем, пишет Financial Times

Большие бренды, работающие в пищевой индустрии, страдают от избыточного давления со стороны миллениалов, которые предпочитают "аутентичные" товары, заставляя производителей и продавцов приспосабливаться к изменениям, пишет Financial Times.

Издание публикует статью из серии материалов, посвященных тому, как молодое поколение меняет бизнес-среду в сфере товаров широкого потребления.

"В течение десятилетий большой (бизнес. - Ред.) был эквивалентом высшего качества, потребители доверяли брендам, которые были им хорошо известны. Но сейчас все не так", - пишет издание.

Газета цитирует руководителя французской корпорации Danone Эммануэля Фабера, который говорит, что у современного поколения - совершенно другие ценности.

"Они (молодежь. - Ред.) хотят бренды с аутентичной продукцией. Натуральные, простые, местного происхождения и по возможности небольшие - собственно, чем меньше, тем лучше", - говорит Фабер.

Согласно исследованию центра Pew Search, типичный потребитель-миллениал - в возрасте от 22 до 37 лет - больше уделяет внимания здоровому питанию, чем предыдущее поколение, употребляет меньше алкоголя, хочет знать о составе продукции, месте ее происхождения и не равнодушен к воздействию на окружающую среду.

Сегодня в борьбе за кошелек миллениала крупные корпорации проигрывают малым компаниям, которые вместо того, чтобы добавлять в свою продукцию искусственные подсластитель, делают ее органической и более полезной, пишет Financial Times.

Некоторые корпорации уже вводят изменения, предлагая новые линейки товаров, но во многих случаях это вызывает у потребителей скепсис.

"Многие из этих крупных брендов пытаются перезапуститься для нового требовательного потребителя, но многим из них это не удается. Когда бренд пытается сменить обертку, потребители отворачиваются от него", - цитирует Financial Times бизнес-эксперта Элио Леони-Скети.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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